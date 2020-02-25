5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях

Mikhail
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Mikhail – ваш гид
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности.

Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская.

И получите актуальные советы от местного жителя.
От
€55
39 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча в районе метро Мустек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
История Праги за 3 часа
История Праги за 3 часа

Что вас ожидает

Прага разных периодов
Прогулка представляет собой сжатый экскурс в историю Праги разных периодов, от основания города до наших дней. Вы увидите готические башни и черепичные крыши, старинные церкви и университеты, древние площади и средневековые мощеные улочки. А по пути я расскажу главное о событиях в жизни столицы в эпохи Чешского королевства, Германской империи, Гуситских войн, Австро-Венгрии, Чехословацких Республик, Протектората Богемии и Моравии, ЧССР и современной Чехии.

Экспресс-тур по чешской столице
Вы прогуляетесь по Вацлавской площади — одной из крупнейших в Европе и самому оживленному месту города, где во все времена происходило множество событий. Возле необычного кафе Трамвай я расскажу о знаменитых старинных пражских трамваях. В самом сердце исторического ядра Праги — на Староместкой площади — о насыщенной торговле во времена Средневековья и символике знаменитых башенных часов Орлой. В Еврейском квартале речь пойдет о драматичной судьбе старинного гетто. Также вы услышите мистические легенды Карлова моста — главного места силы Праги — и пройдете атмосферными переулочками Малы Страны. А в Пражском граде поговорим об исконном символе чешского государства, его ключевых памятниках и легендах об алхимиках.

Советы от местного жителя
Кроме того, по пути я охотно подскажу, где сейчас проходят самые интересные выставки и какие музеи стоит посетить; если вас интересуют рестораны, я подберу для вас подходящее заведение рядом с вашим отелем; а также постараюсь ответить на все ваши вопросы о возможностях отдыха в Праге.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Во время прогулки вы посетите места со свободным доступом, билеты не нужны
  • Любые личные расходы — билеты на общественный транспорт, напитки, еда — не входят в стоимость экскурсии

Формат экскурсии

  • Экскурсия полностью пешеходная. Протяженность маршрута составляет около 12 км.
  • Возможно изменение маршрута в зависимости от ваших пожеланий
История Праги за 3 часа
История Праги за 3 часа
История Праги за 3 часа
История Праги за 3 часа
История Праги за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Мустек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mikhail
Mikhail
Меня зовут Михаил, семь лет я живу в Праге, изучаю историю, искусство, природу, политику. У меня есть опыт в туристическом деле, индивидуальными турами я занимаюсь уже полтора года. На прогулках я постараюсь сделать экскурсию интересной именно для вас и расскажу о Праге так, что вам захочется изучать ее снова и снова.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Интересная обзорная экскурсия, которая охватывает разные стороны Праги- и храмы, и старинные памятники, и современное искусство (это я про перевернутого коня, зеленых человечков, смачивающих карту Чехии и проч), и Еврейский квартал. Михаил рассказывает интересно, структурированно, с юмором.
Совет путешественникам- одеваться теплее и удобнее, тк норма по шагам будет перевыполнена :-)
Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
25 февраля 2020
Михаил очень хорошо знает Прагу и, как местный житель, расскажет и покажет ее самые красивые местечки. Также Михаил спрашивал наши пожелания по маршруту: мы попросили по моцартовским и цветаевским местам. И Михаил нам показал и Сосоловный театр, где Моцарт давал премьеру Дон Жуана и соборы, в которые любила ходить Марина Цветаева. Мы были впятером с двумя подростками (17 и 13 лет): 3 часа пролетели очень быстро, Михаил смог вмех заинтересовать!
13 февраля 2020
Отличная экскурсия! Михаил умеет держать внимание, но в нужный момент даёт возможность насладиться видами Праги. Маршрут по всем знаковым местам, но с ракурса недоступного при самостоятельной прогулке. Интеллигентность Михаила прекрасно резонирует с духом Праги.
12 января 2020
Очень интересная и познавательная екскурсия с гидом Михаилом! Маршрут пешеходной прогулкой с интересными остановками и сведениями о местности! Рекомендуем, потому что самостоятельно такие локации не увидете👍
1 января 2020
В последний момент заказали экскурсию и не пожалели. Михаил действительно смог составить увлекательный рассказ о городе. Прага от создания до наших дней с интересными подрабностями жизни правителей и градостроительства. Море позитива и ни одного вопроса, на который у него не было ответа, а вопросов было не мало. Однозначно рекомендуем

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