5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прага разных периодов

Прогулка представляет собой сжатый экскурс в историю Праги разных периодов, от основания города до наших дней. Вы увидите готические башни и черепичные крыши, старинные церкви и университеты, древние площади и средневековые мощеные улочки. А по пути я расскажу главное о событиях в жизни столицы в эпохи Чешского королевства, Германской империи, Гуситских войн, Австро-Венгрии, Чехословацких Республик, Протектората Богемии и Моравии, ЧССР и современной Чехии.

Экспресс-тур по чешской столице

Вы прогуляетесь по Вацлавской площади — одной из крупнейших в Европе и самому оживленному месту города, где во все времена происходило множество событий. Возле необычного кафе Трамвай я расскажу о знаменитых старинных пражских трамваях. В самом сердце исторического ядра Праги — на Староместкой площади — о насыщенной торговле во времена Средневековья и символике знаменитых башенных часов Орлой. В Еврейском квартале речь пойдет о драматичной судьбе старинного гетто. Также вы услышите мистические легенды Карлова моста — главного места силы Праги — и пройдете атмосферными переулочками Малы Страны. А в Пражском граде поговорим об исконном символе чешского государства, его ключевых памятниках и легендах об алхимиках.

Советы от местного жителя

Кроме того, по пути я охотно подскажу, где сейчас проходят самые интересные выставки и какие музеи стоит посетить; если вас интересуют рестораны, я подберу для вас подходящее заведение рядом с вашим отелем; а также постараюсь ответить на все ваши вопросы о возможностях отдыха в Праге.