На этой двухдневной автобусной групповой экскурсии 🧭 вы посетите Мюнхен - один из самых динамичных городов Германии, а так же 2 по истине сказочных замка Нойшванштайн и Линдерхоф.

Внимание! Если вы не внесли предоплату, то вам нужно прийти с паспортами и оплатой в офис в Праге за 48 часов до начала экскурсии. Если вы внесли предоплату на сайте, то за 24 часа с паспортами и оплатой. Если вы не придете, то бронь аннулируется и предоплата не возвращается.

Первый день Вы проведете в Мюнхене, где после обзорной экскурсии по Старому городу у вас будет свободное время и возможность попробовать знаменитое мюнхенское пиво. Вечером переезд в альпийскую деревушку и размещение в отеле.

После завтрака вы посетите два великолепных замка Баварии, которые построил король Людвиг II.

Первый замок 🏰 Нойшванштайн, так называемый «сказочный замок», находится на довольно большой высоте, рядом с озерами Альпзее (Альпийское) и Шванзее (Лебединое). Это то самое Лебединое озеро, благодаря которому композитор П. И. Чайковский на вдохновился на создание всемирно известного балета. Замок считается самым знаменитым сооружением короля Людвига II Баварского, известного ещё как Лебединый Король. Кроме архитектуры Людвиг II Баварский очень сильно любил музыку Вагнера. Роскошный замок с жилыми помещениями, богато украшенный стройными башенками, оформлен по сюжетам вагнеровских опер, германских мифов и легенд, с которыми король был знаком с детства Недаром архитектурный стиль замка ещё называют «застывшей музыкой».

Затем Вы едете к живописному замку Линдерхоф, который был построен с 1869 по 1879 годы, и стал единственным из «сказочных» замков, строительство которого было завершено еще при жизни Людвига II. Замок Линдерхоф расположен в долине Граасвангталь и стал излюбленным местом пребывания короля, вплоть до его трагической смерти 13 июня 1886 года на озере Штарнбергзее. На территории замка Вы увидите много изысканных архитектурных жемчужин: роскошный парк 🌳 по английскому образцу, музыкальный павильон, источник Нептуна с великолепным каскадом, Мавританский киоск, Марокканский дом. При входе во дворец сооружен фонтан ⛲ в форме каскадов: вода стекает вниз по тридцати мраморным ступеням в бассейн с фонтаном, украшенным скульптурной группой Нептуна. После осмотра замка вы обязательно посетите грот Венеры — искусственно созданную пещеру с прудом, в которой во время королевских приемов и празднеств ставились оперные спектакли.

По пути возвращения в Прагу у вас будет возможность посетить знаменитую деревню Обераммергау, которая славится живописными рисунками фасадов домов в стиле баварских многоцветных фресок и резчиками по дереву, традиции которых уходят в XII век. В деревне Обераммергау находится уникальное здание театра инсценировок страстей, в котором размещаются 5000 человек.