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Из Праги в Париж (групповая поездка)

4.3
20 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Предлагаем вам отправится в четырехдневную экскурсию ⛳ из Праги в Париж.

Этот город 🏙️ манит, притягивает и сводит с ума.

Возможно, это стильные французские рестораны или фантастический шоппинг в лучших домах моды, или знаменитая Эйфелева башня и парк 🌳 аттракционов 🎡 «Диснейленд», или Лувр, Версаль и кофе с круассаном под сенью каштанов.

Так или иначе, но Париж просто хорош, и поводов побывать здесь множество.

Во время нашего путешествия вы увидите все главные символы города и обещаем, влюбитесь ❤️ в Париж навсегда.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 84 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €165 за человека

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Из Праги в Париж (групповая поездка)
Из Праги в Париж (групповая поездка)

Что вы увидите

  • Гранд Опера
  • Собор Мадлен
  • сад Тюильри
  • Латинский квартал
  • Сорбонна
  • остров Ситэ
  • Вандомская площадь
  • площадь Согласия
  • Елисейские поля
  • Триумфальная арка
  • башня Монпарнас
  • Дом инвалидов
  • Большой и Малый Дворцы
  • мост Александра III
  • Лувр
  • музей д Орсэ
  • Нотр-Дам де Пари
  • Отель де Виль
  • улица Риволи
  • Башня Сен-Жак
  • Пантеон
  • Гревская площадь Трокадеро
  • ла Дефенсэ
  • Монмартр.
Блистательный Париж - мечта всех туристов. Этот город 🏙️ манит, притягивает и сводит с ума. Возможно это первоклассные рестораны или фантастический шоппинг в лучших домах моды, или знаменитая Эйфелева башня, или легендарный « Диснейленд », или Лувр, Версаль, или площади города и набережная Сены, или кофе с круассаном под сенью каштанов. Так или иначе, но Париж просто хорош, и поводов побывать здесь множество.
1. День
Отправление из Праги в 13. 30. Ночной переезд в Париж. Дорога до Парижа занимает 17 часов.
2. День. Прибытие в Париж.

08. 00 - 12. 30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ (входит в стоимость поездки). Вы увидите:

    Гранд Опера, Собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, остров 🏝️ Ситэ,
    Вандомская площадь, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, башня Монпарнас
    Дом инвалидов, Большой и Малый Дворцы, мост Александра III, Лувр, музей 🖼 д Орсэ, Нотр-Дам де Пари,
    Отель де Виль, улица Риволи, Башня Сен-Жак, Пантеон, Гревская площадь Трокадеро, ла Дефенсэ, Монмартр.
    Чтобы увидеть Париж «с высоты птичьего полета», Вы сможете подняться на небоскреб Монпарнас (20€)*. Скоростной лифт за 38 секунд поднимет Вас на самую лучшую смотровую площадку Парижа, расположенную на высоте 209 метров, где перед Вами откроется панорама города на фоне Эйфелевой башни или, как ее называют сами французы, Железная Дама.
    Во время экскурсии 🧭 предусмотрены остановки для фото, время отдых и обед.
    13. 15 - 14. 30 Экскурсия « Прогулка 👣 на кораблике по Сене» за дополнительную плату 15 евро
    15. 00 - 15. 30 Размещение в гостинице
    15. 30 - 22. 00 Свободное время или 17. 00 – 22. 00 – Вечерняя программа ( 15 евро)
    Экскурсия «Вечерний Париж» (15€)* познакомит Вас с другими уголками этого волшебного города. Вы прогуляетесь по богемному Монмартру, где узкие кривые улочки сохранили очарование старины и напоминают о тех временах, когда по ним бродили Ван-Гог и Пикассо, Ренуар и Модильяни, и где до конца своих дней провел Тулуз-Лотрек. Вы посетите Сакре-Кёр – великолепный белоснежный католический храм, увидите знаменитое кабаре Мулен Руж, прогуляетесь по Елисейским полям. Возвращение в отель 🏨. Ночь в отеле.
    3 День
    « Музеи » или « Диснейленд»
    7. 00 – 8. 00 Подъем, Завтрак, Выезд
    Экскурсия " Музеи" - 75€ взрослый/30€ детский ( в стоимость включены – входные билеты 🎫 в музеи, трансферы по Парижу, работа гида )
    Дворцовый королевский комплекс Версаль, история 📖, осмотр больших апартаментов Короля, Королевы, Зеркального и других залов.
    Лувр, история, осмотр шедевров, в том числе таких, как Мона Лиза, Венера, Ника
    Комплекс Дом Инвалидов, история, посещение Собора с гробницей Наполеона.
    Музей Армии ( переезды автобусом, предусмотрен перерыв на обед )
    Свободное время.
    « Диснейленд» - - 87€ / 80€ - дети до 11 лет включительно (1 День/1 Парк)
    Трансфер в Диснейлэнд возможен, но не гарантирован.
    Трансфер из Диснейлэнда гарантирован всегда. Время и место встречи предварительно сообщает сопрвождающий (15€ / дети до 12 лет - 8€)
    19. 00 - Отправление в Прагу.
    4 День
    Прибытие в Прагу около 12. 00.

    Дополнительно оплачиваются ( все экскурсии приобретаются по желанию ) :

      Экскурсия « Прогулка на кораблике по Сене» 15 евро / дети до 12 лет - 10 евро
      Экскурсия « Музеи » 75€ / 30€ до 18 лет ( в стоимость включены: входные билеты в музеи, трансферы по Парижу, работа гида )
      Вечерняя программа 15 евро / 7 евро - до 12 лет
      Небоскреб Монпарнас 20 евро / 15 евро - дети до 12 лет
      ​ Диснейленд - 87€ /80€ - дети до 11 лет включительно (1 День/1 Парк)
      Автобус от гостиницы довозит туристов до станции метро 🚇 (как правило возле Триумфальной Арки, Linie A скоростного метро RER), от которой ехать примерно 40-45 минут до остановки Marne-La-Valee (конечная). Выход из станции метро прямо напротив входа в парк 🌳. Если автобус не сможет подъехать к Триумфальной Арке, мы оставляем за собой право выбора подъезда к любой из станций метро Парижа.
      Заезд автобуса в Диснейленд стоит: взрослый – 15€, детский до 12 лет - 8€.
      Доплата за одноместный номер - 30€.
      Внимание! Руководитель группы вправе изменить указанный порядок выполнения программы! Указанное в программе время проведения тех или иных экскурсий может быть изменено гидом или сопровождающим в зависимости от конкретной ситуации. В случае переноса музейного дня на первый день, обзорная экскурсия проводится во второй день.
      Что входит
      • проезд
      • услуги гида
      • отель (размещение в двухместных номерах)
      • выездные пошлины, дорожные и парковочные сборы и муниципальный налог для клиентов отеля в размере 20€
      Что не входит
      • доплата за одноместный номер - 30€.
      • Экскурсия « Прогулка на кораблике по Сене» 15 евро / дети до 12 лет - 10 евро
      • Экскурсия « Музеи » 75€ / 30€ до 18 лет ( в стоимость включены: входные билеты в музеи, трансферы по Парижу, работа гида )
      • Вечерняя программа 15 евро / 7 евро - до 12 лет
      • Небоскреб Монпарнас 20 евро / 15 евро - дети до 12 лет
      • ​- Диснейленд - 87€ /80€ - дети до 11 лет включительно (1 День/1 Парк)
      • Трансфер из Диснейлэнда гарантирован всегда. Время и место встречи предварительно сообщает сопровождающий (15€ / дети до 12 лет - 8€)
      Начало и место завершения
      🚩 Площадь Республики ( У Пороховых ворот )
      Из Праги в Париж (групповая поездка)
      Из Праги в Париж (групповая поездка)
      Из Праги в Париж (групповая поездка)
      Из Праги в Париж (групповая поездка)

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Eurotour G.
      Eurotour G.
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      20 отзывов оставили туристы

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