336 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Как понять Прагу и получить от неё удовольствие

Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом

Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель гидов
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Республики
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии336 отзывов
4.7
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие

Что вас ожидает

Самое важное из истории города. История Праги сложится для вас в понятную и яркую картину: вы узнаете, как несколько разрозненных поселений на двух берегах Влтавы объединились в чешскую столицу, как, несмотря на многовековое господство над Чехией других государств, Прага сумела сохранить присущие только ей своеобразие и культуру. С долей мистики и юмора (в Праге без них никуда!) мы расскажем о чешских князьях, правлении Габсбургов, Гуситских войнах, 30-летней войне и эпохе Чехословакии так, что вы с легкостью станете разбираться в великих событиях и именах не только города, но и всей страны.

Культура и вкусы Чехии. Чехи умеют вкусно поесть и отлично разбираются в пиве. Мы покажем вам самые «злачные» заведения с вкуснейшими рульками, ребрышками в меде, штруделями и пивом всевозможных сортов, а еще расскажем, в какие интересные музеи, концертные залы и клубы города нужно обязательно сходить.

После экскурсии вы освоитесь в Праге, бесповоротно влюбитесь в этот город красивой архитектуры, вкусной еды и отличного юмора, а также наберетесь знаний и лайфхаков, чтобы классно провести здесь время самостоятельно!

Маршрут

Пороховые ворота – начало Коронационного пути. Единственные из сохранившихся 13-ти ворот Старого города.
Староместская площадь – хранительница памяти о самых главных событиях в землях Короны Чешской.
Карлов мост – единственный мост в мире, имеющий свой гороскоп.
Малостранская площадь – главная площадь Малой Страны.

Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

336 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия понравилась. Длительность была меньше заявленной на один час.
8 марта 2020
Замечательный гид Руслан, не смотря на дождь, было очень увлекательно, спасибо за интересную подачу материала!
24 февраля 2020
Маршрут по старому городу. Заканчивается сразу за Карловым мостом. Вот если б гид так не спешил и не тараторил, пытаясь уложиться в 3 часа, чего собственно так и не произошло, было б еще лучше. Местами мы даже бегали за гидом....
23 февраля 2020
Добрый день! Прекрасная Экскурсия, всем рекомендуем, особенно для первого знакомства с Прагой. Надежда приятный гид, любящий Прагу, а главное свою работу! Рассказывала интересно и доходчиво))).
Денис и Евгения
17 февраля 2020
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Отличная работа.
29 января 2020
Остались безумно довольны экскурсоводом Надеждой.
За столь непродолжительное время она сумела заинтересовать нас и посмотреть на Прагу совершенно по-другому.
Когда в будущем приедем в Прагу - обязательно постараемся запланировать экскурсию именно с Надеждой.
24 января 2020
Отлично! Было очень познавательно!
22 января 2020
Экскурсовод Надежда оправдала все наши надежды! Спасибо Вам огромное за доставленные знания и полученное удовольствие :)
Рекомендуем 😊
18 января 2020
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Надежде!
11 января 2020
Экскурсовод Юрий, жалко потраченных денег. Тихое возмущение всей группы. Ушли с половины экскурсии. Так что делайте выводы
Ещё 326 отзывов

Обзорные экскурсии в Праге

По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
14 за человека
4.5 часов
164 отзыва
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
12 за человека
4 часа
37 отзывов
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
скидка20%
€15
12 за человека
2.5 часа
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!
скидка10%
€40
36 за человека
4 часа
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней ПрагиВышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней ПрагиВышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
скидка20%
€30
24 за человека
2.5 часа
212 отзывов
Автомобильно-пешая прогулка по центру чешской столицы после заката: всё самое главное и романтичное
Воспользуемся магией сумерек, чтобы передвигаться по вечерней Праге свободнее — маршрут моей экскурсии охватит самые лучшие и узнаваемые виды города. Вы не только выиграете время, столь ценное в путешествии, но и погрузитесь в атмосферу Праги таинственной и нетуристической, словно гуляя по ней в параллельной реальности.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы