Индивидуальные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Знакомство с Новым городом

Это большая часть Праги, которую в 1348 году заложил чешский король Карл 4. Когда-то монументальные готические ворота охраняли вход в город, а сейчас на их месте уже другие, но не менее важные архитектурные ансамбли. Мы встретимся у конной статуи св. Вацлаву и не спеша пройдём вдоль одноимённой площади: я обращу ваше внимание на постройки от неоренессанса до модерна и функционализма, кратко расскажу об особенностях каждого стиля и научу считывать их с фасадов домов. В этой же части Праги нам встретится монастырь св. Марии Снежной, который тесно связан с одной из главных святынь Рима — я поделюсь этой историей.

Гавельский рынок

Торговые ряды ютятся здесь аж с 13 века! Раньше, правда, на этом месте продавали только фрукты, а сейчас в лавках можно найти всё, что пожелает душа: от национальных вкусностей до ремесленнических побрякушек. Вы прогуляетесь по рынку и, может быть, даже заберёте на память фигурку чешского крота. А после мини-экскурсии по маркету, я отведу вас к подножию Сословного театра, чтобы познакомить с архитектурой и рассказать, как с ним связаны имя Моцарта и чешский гимн.

Сердце Старого города

Главное слагаемое красавицы-Праги, конечно, Староместская площадь. Любопытно, что от века к веку она меняла свой облик. Вы внимательно рассмотрите все символы площади: храм Девы Марии перед Тыном, ратушу, Астрономические часы, памятник Яну Гусу и церковь св. Николая. Представите, как она выглядела в ушедшие эпохи, и раскроете, почему же Чехия стыдится события столетней давности, кто такие гуситы, как был сожжен Ян Гус и другие любопытные детали из биографии страны.