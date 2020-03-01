Индивидуальные экскурсии в Праге

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Увидеть, как менялась архитектура города от готики до модерна, и увлечься биографией Чешской столицы

Liza
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Liza – ваш гид
Моя цель — живо и интересно представить вам исторический контекст Праги и сделать акцент на развитии столичного зодчества.

Вы проследите ряд архитектурных стилей, гуляя по Вацлавской площади, послушаете о важных событиях страны на Староместской, в окружении главных символов города, и наведаетесь на Гавельский рынок за парочкой любопытных историй и памятным сувениром.
От 25 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Св. Вацлаву
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Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага

Что вас ожидает

Знакомство с Новым городом
Это большая часть Праги, которую в 1348 году заложил чешский король Карл 4. Когда-то монументальные готические ворота охраняли вход в город, а сейчас на их месте уже другие, но не менее важные архитектурные ансамбли. Мы встретимся у конной статуи св. Вацлаву и не спеша пройдём вдоль одноимённой площади: я обращу ваше внимание на постройки от неоренессанса до модерна и функционализма, кратко расскажу об особенностях каждого стиля и научу считывать их с фасадов домов. В этой же части Праги нам встретится монастырь св. Марии Снежной, который тесно связан с одной из главных святынь Рима — я поделюсь этой историей.

Гавельский рынок
Торговые ряды ютятся здесь аж с 13 века! Раньше, правда, на этом месте продавали только фрукты, а сейчас в лавках можно найти всё, что пожелает душа: от национальных вкусностей до ремесленнических побрякушек. Вы прогуляетесь по рынку и, может быть, даже заберёте на память фигурку чешского крота. А после мини-экскурсии по маркету, я отведу вас к подножию Сословного театра, чтобы познакомить с архитектурой и рассказать, как с ним связаны имя Моцарта и чешский гимн.

Сердце Старого города
Главное слагаемое красавицы-Праги, конечно, Староместская площадь. Любопытно, что от века к веку она меняла свой облик. Вы внимательно рассмотрите все символы площади: храм Девы Марии перед Тыном, ратушу, Астрономические часы, памятник Яну Гусу и церковь св. Николая. Представите, как она выглядела в ушедшие эпохи, и раскроете, почему же Чехия стыдится события столетней давности, кто такие гуситы, как был сожжен Ян Гус и другие любопытные детали из биографии страны.

Организационные детали

В экскурсии не будет платных объектов, но вам могут пригодиться монетки на кружку глинтвейна или трдельник :)

Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага
Как строилась золотая Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Св. Вацлаву.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Liza
Liza
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета, и я историк искусств. Признаюсь честно, я не хочу закидывать вас огромным количеством дат и имен, а также разными небылицами. В своей авторской экскурсии мне важно рассказать исторический контекст города, показать красоту чешской архитектуры, сделать так, чтобы вы определенно влюбились в золотую Прагу с ее черепичными крышами и монументальными готическими соборами. Главное — это диалог с вами и ваш интерес!
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