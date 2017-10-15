Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите экскурсию по Карловы Вары (Карловы Вары), самому известному чешскому курорту
Узнайте о 12 известных источниках, включая Vridlo
Посетите стеклянный магазин Moser
Остановить магазин фарфора Thun
Наслаждайтесь экскурсией в Музей стекла Мозера
Путешествие к знаменитой Марианске Лазне
См. Древние колонны Марианских Лазней
Посетите крупнейший, самый известный чешский курорт - Карловы Вары - живописный двухчасовой поезд из Праги. Также известный как Карлсбад, основание этого города связано с императором Карлом IV с 1358 года, когда он построил здесь охотничий домик.
Испытайте некоторые из 12 известных источников с температурой от 40 ° C до 72 ° C, самым известным из которых является Vridlo, когда вы идете по реке Тепла и величественным колоннадам нео-ренессанса.
Наслаждайтесь образцами различных минеральных вод и покупайте сувениры перед обедом. Затем полюбуйтесь знаменитым стеклом и фарфором города, когда вы посетите Стеклянный магазин Moser и магазин Thun Porcelain. Наслаждайтесь экскурсией в Музей стекла Мозера
Далее, путешествие в знаменитую Марианские Лазни с ее целебными источниками. Проведите экскурсию по спа-салону с его уникальной исторической архитектурой, выборкой из курортных вод знаменитой Крестовой весны и, наконец, посетить древние колоннады.
Ответы на вопросы
Что входит
Эксперт руководство
Входная плата в музей Мозерского стекольного завода
Обед
Что не входит
Встреча в отеле и высадка
Бесплатные
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Детская цена действительна для детей до 10 лет. Цена для студента действительна для студентов в возрасте до 26 лет с картой ISIC
Бронирование может быть отменено или перенесено, если не соблюдается минимальный размер группы 4
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Camila
15 окт 2017
O passeio foi excelente,uma parada para conhecer a fabricação de cristais Moser, adorei ver como são feitos depois um almoço incluso com uma sopa leve de legumes e frango grelhado com batatas, as cidades de karlov vary são lindas a guia muito atenciosa, bate fotos e ajuda a manter o ritmo para conhecer TUDO, depois mariánské lázně outra cidade LINDA repetiria o passeio.
C
Cristina
11 сен 2017
Lo mejor fue sin duda nuestro entrañable guía Ian, que además de hacer los tours nos explicó cómo es la vida en su país. Fue un acierto combinar ambas ciudades, ya que cada una por separado se habría quedado algo pequeña para un desplazamiento tan largo, sobre todo Marianske Lazne. En ambas ciudades tuvimos en torno a 1h de tiempo libre para callejear a nuestro antojo, hacer compras o tomar algo. La comida fue más correcta de lo que esperaba por los comentarios, un menú en un hotel con opción de elegir entre dos primeros y dos segundos. Las dos ciudades muy bonitas y cuidadas. El tour se hizo a pesar de estar sólo dos personas apuntadas. El precio de la excursión a una sola ciudad es algo alto comparado con lo que constaría desplazarte por tu cuenta (unos 60€ frente a unos 10€ en bus). Teniendo eso en cuenta, el sobrecoste por visitar las dos ciudades no es tanto y, sobre todo, es la única opción viable para ver las dos ciudades sin alquilar coche.
I
Irma
12 авг 2017
Everything was perfect, except for lunch. That was the worst thing about the trip.