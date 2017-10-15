Посетите крупнейший, самый известный чешский курорт - Карловы Вары - живописный двухчасовой поезд из Праги. Также известный как Карлсбад, основание этого города связано с императором Карлом IV с 1358 года, когда он построил здесь охотничий домик.

Испытайте некоторые из 12 известных источников с температурой от 40 ° C до 72 ° C, самым известным из которых является Vridlo, когда вы идете по реке Тепла и величественным колоннадам нео-ренессанса.

Наслаждайтесь образцами различных минеральных вод и покупайте сувениры перед обедом. Затем полюбуйтесь знаменитым стеклом и фарфором города, когда вы посетите Стеклянный магазин Moser и магазин Thun Porcelain. Наслаждайтесь экскурсией в Музей стекла Мозера

Далее, путешествие в знаменитую Марианские Лазни с ее целебными источниками. Проведите экскурсию по спа-салону с его уникальной исторической архитектурой, выборкой из курортных вод знаменитой Крестовой весны и, наконец, посетить древние колоннады.