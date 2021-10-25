Карловы Вары: тур из Праги с обедом

Отправляйтесь в расслабляющую 2-часовую поездку из Праги в Карловы Вары, которые известны своими целебными гейзерами

3.6
49 отзывов
В группе
до 15 чел.
Отправляйтесь в расслабляющую 2-часовую поездку из Праги в Карловы Вары, которые известны своими целебными гейзерами.

Оцените самый известный чешский курорт Карлсбад, музей стекла Мозер, магазин стекла Мозер, магазин фарфора Тун.

Обед включен в стоимость.
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте на экскурсии по самому известному чешскому курорту Карловы Вары (Карлсбад)
  2. Откройте для себя 12 известных источников, включая Вржидло
  3. Осмотрите музей стекла Moser и загляните в его магазин
Отправляйтесь на самый большой и известный чешский курорт Карловы Вары в двух часах езды от Праги. Этот город, также известный как Карлсбард, связан с именем императора Карла IV, который в 1358 году построил здесь охотничий домик.
Узнайте о 12 знаменитых источниках с температурой от 40°C до 72°C, самый известный из которых — Вржидло. Карловы Вары также славятся производством фарфора и обработкой стекла.
После обеда вы сможете оценить продукцию из стекла и фарфора в магазинах Moser и Thun. В конце тура посетите музей стекла Moser.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с гидом
  • Стоимость входа в музей стекла Moser
  • Обед
Что не входит
  • Трансфер от места вашего проживания и назад
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Детский тариф действует для детей десяти лет и младше. Студенческий тариф действует для студентов до 26 лет включительно при предъявлении карты ISIC
  • Бронирование можно отменить или перенести, если в группе не соберется минимум четыре человека
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
25 окт 2021
Excelente excursión, muy buen guía y transporte. La visita a fábricas de vidrio no tiene sentido, además estaba cerrada. El almuerzo no es bueno y es fuera de la zona turística, es mejor no comprarlo en el paquete y puede tenerlo donde escoja y a la hora que quiera.
K
11 июня 2016
Karlovy Vary is a beautiful spa town about 2 hours away from Prague. You first visit the Moser glass factory and exhibition then have lunch before visiting the centre of Karlovy Vary where you get a walking tour from your guide showing you the various springs 15 in total and finish off at the Grand Hotel Pupp where you get shown inside after that you have an hour free time to taste water from the different springs excellent day.
M
16 авг 2018
В любом случае владелец провайдера меняет дату на предстоящий день, но без обеда и с другим туроператором.
Ещё 46 отзывов

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