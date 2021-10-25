Отправляйтесь на самый большой и известный чешский курорт Карловы Вары в двух часах езды от Праги. Этот город, также известный как Карлсбард, связан с именем императора Карла IV, который в 1358 году построил здесь охотничий домик.

Узнайте о 12 знаменитых источниках с температурой от 40°C до 72°C, самый известный из которых — Вржидло. Карловы Вары также славятся производством фарфора и обработкой стекла.

После обеда вы сможете оценить продукцию из стекла и фарфора в магазинах Moser и Thun. В конце тура посетите музей стекла Moser.