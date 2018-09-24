Конопиште: Шато Тур из Праги

Посетите замок Конопиште, один из самых красивых замков в Богемии

4.1
18 отзывов
В группе
до 100 чел.
Посетите замок Конопиште, один из самых красивых замков в Богемии.

Наслаждайтесь живописным поездом из Праги в прежний дом эрцгерцога Франца Фердинанда из Австрии.

Пройдите экскурсию по замку с огромной коллекцией оружия, мебели и многое другое.
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Конопиште: Шато Тур из Праги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Возьмите живописный диск из Праги в замок Конопиште
  2. Наслаждайтесь экскурсией по замку Конописте
  3. Узнайте о эрцгерцоге Франце Фердинанде
  4. Полюбуйтесь огромной коллекцией исторической мебели, скульптур и охотничьих трофеев
Посетите замок Конопиште, один из самых красивых замков в Богемии. Наслаждайтесь живописным поездом из Праги в прежний дом эрцгерцога Франца Фердинанда из Австрии. Пройдите экскурсию по замку с огромной коллекцией оружия, мебели и многое другое.
Оставьте Прагу позади и отправляйтесь в замок Конопиште. Узнайте об этом очаровательном охотничьем замке, когда вы восхищаетесь его увлекательной коллекцией исторической мебели, скульптур, картин, гобеленов и бесчисленных охотничьих трофеев.
Откройте для себя историю этого бывшего дома преемника австрийского престола Фердинанда д'Эсте (эрцгерцога Франца Фердинанда), убийство которого в Сараево в 1914 году послужило поводом для начала Первой мировой войны.
После этого 4-часового тура вернитесь в Прагу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Эксперт руководство
  • Управляемый вход в замок Конопиште
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Обед
  • Бесплатные
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Цена ребенка действительна для детей в возрасте 10 лет и младше. Стоимость студента действительна для студентов в возрасте 25 лет и младше с картой ISIC
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
24 сен 2018
We enjoyed the tour very much. Our tour guide Eva was very informative and gave us a very detailed explanation of the tour. She was very knowledgeable and explained each detail very well. Our driver Peter too who drove us there and back was very good too. Definitely recommend this tour.
J
28 ноя 2017
Impactante castillo, emplazado en un hermoso entorno entre bosque y dominando un gran lago.

Residencia del archiduque Fernando d´Este, heredero del Imperio Austro-Húngaro, conserva una grandiosa colección de trofeos de caza. Asimismo el mobiliario y los accesorios ornamentales son los de esa época.

Fue para mí una muy agradable excursión, siendo gran parte de ello debido a disfrutar de la compañía de Olga, la simpática y documentada guía argentina.
А
28 ноя 2016
I joined by my self but fortunately participated in. Compared to Japanese local tour companies, this agency only shows available tours so it was very smooth.

I would appreciated to know in advance that we are not allowed to shoot photos in this castle. And also I preferred to participate in English tour instead of jointed one with other language group.
Ещё 15 отзывов

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