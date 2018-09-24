Посетите замок Конопиште, один из самых красивых замков в Богемии. Наслаждайтесь живописным поездом из Праги в прежний дом эрцгерцога Франца Фердинанда из Австрии. Пройдите экскурсию по замку с огромной коллекцией оружия, мебели и многое другое.

Оставьте Прагу позади и отправляйтесь в замок Конопиште. Узнайте об этом очаровательном охотничьем замке, когда вы восхищаетесь его увлекательной коллекцией исторической мебели, скульптур, картин, гобеленов и бесчисленных охотничьих трофеев.

Откройте для себя историю этого бывшего дома преемника австрийского престола Фердинанда д'Эсте (эрцгерцога Франца Фердинанда), убийство которого в Сараево в 1914 году послужило поводом для начала Первой мировой войны.

После этого 4-часового тура вернитесь в Прагу.