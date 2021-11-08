Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте средневековую Кутна-Гору с опытным гидом
Осмотрите готический собор Святой Варвары
Оцените интерьер костницы в Седлеце
Побывайте на месте бывшего монетного двора в Итальянском суде
Исследуйте средневековый город Кутна-Гора в рамках автобусного тура на полдня из Праги. По прибытии полюбуйтесь памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая удивительную костницу в Седлеце.
Узнайте больше об этом историческом городе и его быстром развитии благодаря близлежащим серебряным рудникам, которые интенсивно использовали в XIV и XV веках.
Осмотрите такие впечатляющие достопримечательности, как готический собор Святой Варвары, посвященный покровителю шахтеров. Узнайте больше об истории горнодобывающей промышленности в музее Градек и Итальянском суде (Vlašský dvůr), где изначально находился центральный монетный двор Праги. Посетите каменный фонтан XV века и другие места.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером
Вход в церковь Святой Варвары и костницу в Седлеце
Что не входит
Плата за вход в Итальянский суд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Возьмите с собой удостоверение личности
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 61 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Erika
8 ноя 2021
(Ирландия)
Sophia the tour guide is very nice and the driver (didn't get his name) likewise! She was speaking in both English and Spanish during our tour to make sure all of us understood the details of the history of the places we were going to and gave us great advice on wheres and whats of Prague. The ossuary is a unique yet macabre experience that I highly recommended and the church has gorgeous stain glass and facade.
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Steve
1 ноя 2021
Worth seeing the Cathedral and the Bone chapel. Walking around the town was a nice bonus. If you stop for coffee at try the Bohemian Honey Cake (favorite food I ate on the whole trip). Most day trips are rather long and exhausting, but this one was just the right amount of time.
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Effy
3 авг 2021
(Нидерланды)
It was a peasant trip. The journey was longer than expected due to road closure and detour. The guide was very knowledgable but the sound system for the microphone in the van was really distracting. We were given 40 min of free time in the town but I think more time should be given considering some people might incorporate late lunch into the free time. Instead of 40min, consider 1.5 hour of free time.