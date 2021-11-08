Исследуйте средневековый город Кутна-Гора в рамках автобусного тура на полдня из Праги. По прибытии полюбуйтесь памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая удивительную костницу в Седлеце.

Узнайте больше об этом историческом городе и его быстром развитии благодаря близлежащим серебряным рудникам, которые интенсивно использовали в XIV и XV веках.

Осмотрите такие впечатляющие достопримечательности, как готический собор Святой Варвары, посвященный покровителю шахтеров. Узнайте больше об истории горнодобывающей промышленности в музее Градек и Итальянском суде (Vlašský dvůr), где изначально находился центральный монетный двор Праги. Посетите каменный фонтан XV века и другие места.