Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Малая Сторона — город вдохновения

Исследовать старинные улочки, где жили чародеи, художники и рестораторы

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Подхваченные вихрем времени, вы увидите историческую часть Праги такой же романтической, уютной, контрастной, разнообразной, вдохновенной и вдохновляющей, какой она всегда была.

Научитесь отличать готику от барокко и замечать любопытные детали на фасадах домов.

Узнаете, кто обитает на острове горшков, мельниц и тюльпанов, побываете в обители старейшего рыцарского ордена, услышите музыку в камне.

А интереснейший маршрут и масса забавных историй не позволят вам заскучать ни на минуту!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения

Что вас ожидает

Особость Малого города пражского
Современная красавица Прага образовалась посредством объединения нескольких соседних городков, располагавшихся по обоим берегам реки Влтавы. Но когда-то поселение Мала Страна (Malá Strana), лежащее прямо у подножия величественного Пражского холма, было известно, как место с совершенно особенным характером: здесь жили мастеровые на все руки, алхимики и чародеи, рестораторы, художники, скульпторы, архитекторы, поэты, музыканты. Здесь говорили сразу на нескольких языках: немецком, испанском, итальянском, английском. Утром в воздухе витали запахи сдобы, днем город наполнялся миллионами разных звуков, по вечерам окна дворцов озарялись пламенем тысяч свечей… Все это вы буквально сможете представить и почувствовать, исследуя красивейшие старинные улочки Малой Стороны, узнавая ее секреты и предания.

Вихрь времен, который унесет вас в прошлое
В ходе трехчасовой экскурсии вы услышите историю возникновения одного из пражских городов, познакомитесь со старейшими градообразующими постройками и теми, кто в них обитал. Увидите, как развивалось поселение и кого привлекало в разные эпохи. Прогуляетесь по острову горшков, мельниц и тюльпанов, познакомитесь с его тайнами и обитателями (например, настоящими водяными!). Побываете в обители старейшего в мире рыцарского ордена и увидите любимое место Бетховена в Праге. Узнаете, какое стихийное бедствие в средневековье считалось таким же ужасным, как мор. Услышите (!) музыку в камне — динамическое барокко. И, наконец, пройдетесь по знаменитой улице малостранских ремесленников, приютившей также грандиозные барочные дворцы пражской знати.

Организационные детали

  • Маршрут совершенно прекрасен в любое время года. В теплое время (май-октябрь) к нему добавляется знакомство с чудесным садом Вальдштейнского дворца. В зимнее время экскурсионное время увеличивается за счет возможности (и необходимости) посещения кафе и магазинчиков.
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения
Малая Сторона — город вдохновения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Добрый день, давайте знакомиться! Меня зовут Татьяна, живу я в Праге, городе, который очень люблю и в который возвращаюсь с неизменной радостью даже из самых потрясающих путешествий. Я занимаюсь творческой самореализацией сразу в нескольких сферах: преподаю рисунок, живопись и философию творчества детям всех возрастов (3-99 лет) по собственным программам, провожу интерактивные лекции разных форматов по истории и теории искусства, рисую и пишу сама, пробую силы на писательском поприще (статьи, рассказы, стихи в прозе), беспрестанно фонтанирую идеями и ищу новые пути для саморазвития. Стараюсь не пропускать ни одной интересной выставки и личности, безоглядно влюбляясь во все прекрасное и искреннее. 36 лет назад мне повезло родиться в семье художников-архитекторов, где искусство было не просто картинкой в книжке или темой урока в школе. Оно было воздухом и пищей, средством и смыслом. Всем. Я — счастливый человек, потому что, занимаясь любимым делом сейчас, чувствую себя так же, как и в детстве: словно я обнимаю весь мир, а он гладит меня по голове. Обожаю учиться и удивляться и считаю, что это самое замечательное в жизни, ее двигательный механизм. Читаю и слушаю. Наблюдаю и размышляю. Мечтаю и дерзаю. Занимаясь творчеством, мы постигаем собственные возможности, удивляемся себе и учимся Любви — всепоглощающей, безусловной. Лишь в творчестве по-настоящему открываются все наши органы чувств, крепнет вера в самого себя, красоту мира и мудрость жизни. Идея творчества способна объединять людей на любых уровнях и дарить смысл каждому новому дню. Творчество и искусство — это моя религия.
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Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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