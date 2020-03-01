Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Особость Малого города пражского

Современная красавица Прага образовалась посредством объединения нескольких соседних городков, располагавшихся по обоим берегам реки Влтавы. Но когда-то поселение Мала Страна (Malá Strana), лежащее прямо у подножия величественного Пражского холма, было известно, как место с совершенно особенным характером: здесь жили мастеровые на все руки, алхимики и чародеи, рестораторы, художники, скульпторы, архитекторы, поэты, музыканты. Здесь говорили сразу на нескольких языках: немецком, испанском, итальянском, английском. Утром в воздухе витали запахи сдобы, днем город наполнялся миллионами разных звуков, по вечерам окна дворцов озарялись пламенем тысяч свечей… Все это вы буквально сможете представить и почувствовать, исследуя красивейшие старинные улочки Малой Стороны, узнавая ее секреты и предания.

Вихрь времен, который унесет вас в прошлое

В ходе трехчасовой экскурсии вы услышите историю возникновения одного из пражских городов, познакомитесь со старейшими градообразующими постройками и теми, кто в них обитал. Увидите, как развивалось поселение и кого привлекало в разные эпохи. Прогуляетесь по острову горшков, мельниц и тюльпанов, познакомитесь с его тайнами и обитателями (например, настоящими водяными!). Побываете в обители старейшего в мире рыцарского ордена и увидите любимое место Бетховена в Праге. Узнаете, какое стихийное бедствие в средневековье считалось таким же ужасным, как мор. Услышите (!) музыку в камне — динамическое барокко. И, наконец, пройдетесь по знаменитой улице малостранских ремесленников, приютившей также грандиозные барочные дворцы пражской знати.