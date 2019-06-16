2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы

Взглянуть на историю города с новых ракурсов и составить более детализированный образ столицы

Дарина
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Дарина – ваш гид
Если Староместская площадь и Пражский град уже отмечены вашим присутствием, пора открывать новые грани Праги.

Я посвятила экскурсию главной водной артерии, которой город обязан своими фантастическими видами и неповторимыми мостами.

Вы познакомитесь с интересными памятниками, которые обычно остаются «за бортом»: 600-летней больницей, причудливым Танцующим домом, знаковым православным храмом.

Проследите историю архитектурных переходов и узнаете о средневековых реалиях на берегах «Дикой воды».
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Florenc
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы

Что вас ожидает 

Жизнь Праги через историю ее главной реки
История чешской столицы, как и многих других городов, неотделима от ее главного источника жизни — реки. На прогулке по 4-километровому маршруту я расскажу, как Влтава помогала и вредила жителям в разные времена, какие существуют версии происхождения ее названия, и какими событиями сопровождалось строительство шлюзов, порогов и каналов. Попутно поговорим о гигиене в средние века — действительно ли Европа тонула в реках нечистот? А возле старейшей больницы Праги на берегу реки, которая работает без перерыва более 600 лет, вы также узнаете самое важное из истории медицины в Чехии.

Жемчужины набережной
Погружая вас в разные архитектурные этапы Праги, я покажу величественные здания министерств, факультеты Карлова университета, Национальный театр и, конечно же, мосты. Современные постройки в стиле брутализм будут сменяться средневековыми монастырями, а между новыми мостами возникнет непревзойденный Карлов мост. Когда мы подойдем к знаменитому Танцующему дому, я познакомлю вас с историей его строительства и народными спорами, а вы сможете сами решить, чем же все-таки он является: жемчужиной набережной или ее безобразием. Финальной достопримечательностью станет крипта православного храма св. Кирилла и Мефодия, где вы услышите историю о подвиге чешских диверсантов, героев Второй мировой войны.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотели бы дополнить свои впечатления от обзорных экскурсий и увидеть новые достопримечательности Праги.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Вход в храм бесплатный.
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы
Малоизвестная Прага вдоль берегов Влтавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Florenc.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
За более, чем 12 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. До встречи в сердце Европы!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 июня 2019
Это была наша вторая Экскурсия по Праге - информация не повторялась , новые места (не стандартные туристические) , классические факты были дополнены новыми данными. В условиях жары - у Дарины (гид) прекрасный маршрут - вдоль реки. Материал подаётся легко, понятно, видно, что Дарине Прага нравится. А в посещение в конце православной церкви и рассказ о ВОВ впечатлил.
Sugar
8 января 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Когда ты уже знаком с основными достопримечательностями города, было интересно погрузиться в малоизвестные детали. Гид Дарья не только хорошо знает и преподносит материал, но также она приветливый и позитивный человек. Получилось приятное общение на протяжении всей прогулки и в ресторане по ее окончании. Спасибо!

Дарина проводит ещё 3 экскурсии

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