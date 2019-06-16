2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь Праги через историю ее главной реки

История чешской столицы, как и многих других городов, неотделима от ее главного источника жизни — реки. На прогулке по 4-километровому маршруту я расскажу, как Влтава помогала и вредила жителям в разные времена, какие существуют версии происхождения ее названия, и какими событиями сопровождалось строительство шлюзов, порогов и каналов. Попутно поговорим о гигиене в средние века — действительно ли Европа тонула в реках нечистот? А возле старейшей больницы Праги на берегу реки, которая работает без перерыва более 600 лет, вы также узнаете самое важное из истории медицины в Чехии.

Жемчужины набережной

Погружая вас в разные архитектурные этапы Праги, я покажу величественные здания министерств, факультеты Карлова университета, Национальный театр и, конечно же, мосты. Современные постройки в стиле брутализм будут сменяться средневековыми монастырями, а между новыми мостами возникнет непревзойденный Карлов мост. Когда мы подойдем к знаменитому Танцующему дому, я познакомлю вас с историей его строительства и народными спорами, а вы сможете сами решить, чем же все-таки он является: жемчужиной набережной или ее безобразием. Финальной достопримечательностью станет крипта православного храма св. Кирилла и Мефодия, где вы услышите историю о подвиге чешских диверсантов, героев Второй мировой войны.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотели бы дополнить свои впечатления от обзорных экскурсий и увидеть новые достопримечательности Праги.