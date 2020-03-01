Людмила проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Krásný život, или красивая жизнь

Вы почувствуете себя героями хорошего кино уже с самого начала путешествия, ведь у порога вашего отеля будет ждать лаковый кабриолет с водителем и со мной. Хром, кожа, откидной верх… Этот красавец станет неотразимым дополнением к культовым достопримечательностям Праги на ваших кадрах. Мы будем кататься, пить шампанское, фотографироваться и проводить время как добрые друзья.

А из нашего окна Прага милая видна

Кроме наслаждения жизнью и чистого созерцания вы будете знакомиться с Прагой через окно и мои рассказы. Вам удастся с хорошего ракурса рассмотреть Карлов мост, полюбоваться постройками Малой Страны и Пражского Града, Еврейского квартала и Вышеграда, Нового и Старого города. Я с удовольствием расскажу, как и чем живут пражане, что любят, какие традиции до сих пор хранят. А также с радостью отвечу на любые интересующие вас вопросы.