Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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  4. На ретро-автомобиле с бокалом игристого!

С антуражем прокатиться по чешской столице, насладиться шампанским и в Прагу влюбиться

Людмила
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Людмила – ваш гид
Друзья, приглашаю вас на лёгкую и приятную прогулку на ретро-машине по Златой Пражечке! Вы прокатитесь по мощёным улочкам Малой Страны, Пражского Града, Еврейского квартала и ещё много где, а по пути непременно сделаете остановки для ярких кадров.

Увлекательно, атмосферно и весело — ведь кататься будем с бокалом чешского шампанского.
295 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!

Что вас ожидает

Krásný život, или красивая жизнь
Вы почувствуете себя героями хорошего кино уже с самого начала путешествия, ведь у порога вашего отеля будет ждать лаковый кабриолет с водителем и со мной. Хром, кожа, откидной верх… Этот красавец станет неотразимым дополнением к культовым достопримечательностям Праги на ваших кадрах. Мы будем кататься, пить шампанское, фотографироваться и проводить время как добрые друзья.

А из нашего окна Прага милая видна
Кроме наслаждения жизнью и чистого созерцания вы будете знакомиться с Прагой через окно и мои рассказы. Вам удастся с хорошего ракурса рассмотреть Карлов мост, полюбоваться постройками Малой Страны и Пражского Града, Еврейского квартала и Вышеграда, Нового и Старого города. Я с удовольствием расскажу, как и чем живут пражане, что любят, какие традиции до сих пор хранят. А также с радостью отвечу на любые интересующие вас вопросы.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные услуги (машина с подогревом и тентом, комфортна в любой сезон), 1 бутылка чешского шампанского Bohemia Sekt, услуги гида (гид и водитель — разные люди) включены в стоимость экскурсии
  • Если вас нужно забрать не из Праги 1, а из другого района, цена обсуждается в переписке

Дополнительные опции

  • Добавление к экскурсии пешеходной прогулки по городу (40 евро/1 час — 1-4 чел.)
  • Профессиональная фотосессия на прогулке (услуги фотографа), либо в фотостудии в ретро-ателье (цена в переписке)
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!
На ретро-автомобиле с бокалом игристого!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я профессиональный гид. На этих пару дней вы действительно становитесь для меня личными гостями в Чехии, и я стараюсь максимально окружить вас вниманием и комфортом. Дама я — взрослая. Мне уже прекрасных 50 лет и работу свою люблю, знаю и получаю сама массу позитивных эмоций от того, что мои гости остаются довольны их свиданием с Прагой и Чехией. В Чехии живу более 10 лет. Здесь отучились и еще учатся мои дети. Люблю эту маленькую, в самом центре Европы, и тем не менее, немного провинциальную, но от этого и уютную страну. Немецкий вариант славян и славянского государства, как я всегда говорю :) Пусть у вас все получается, дорогие мои, и жду вас в Праге!
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