5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Современное искусство и потайные места Праги
Локации, по которым пройдет наш маршрут, не всегда попадают в поле зрения туристов — зато пользуются заслуженной популярностью у местных жителей. В закоулках исторического центра вы познакомитесь с творчеством скульптора-провокатора Давида Черны, увидите интерактивную голову Кафки и Вацлава на перевернутом коне в пассаже Люцерны. Прогуляетесь по уютным Францисканским садам и узнаете о тонкостях католичества в камерных соборах Девы Марии Снежной и Святого Ильи. У средневековой Вифлеемской часовни мы вспомним о проповедях Яне Гусе. А по пути поговорим о том, как избежать туристических ловушек и отыскать настоящую Прагу.
Старинная библиотека и виды с высокой башни
В завершение вы посетите одну из красивейших и старейших библиотек мира — Клементинум. Ее здание когда-то служило общежитием ордена Иезуитов и по сей день хранит множество секретов. Внутри вы увидите великолепный Барочный зал с декором из фресок и несколько исторически ценных глобусов. Кроме того, вы подниметесь на Астрономическую башню, на высоту 68 метров, откуда открывается чудесный вид на Старую Прагу.
Тем, кто уже побывал на классической обзорной и увидел главные красоты Праги.
Многие локации нашего маршрута попали в объективы камер знаменитого тревел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», теперь ваша очередь открывать потайные уголки Праги.