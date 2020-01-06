5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Современное искусство и потайные места Праги

Локации, по которым пройдет наш маршрут, не всегда попадают в поле зрения туристов — зато пользуются заслуженной популярностью у местных жителей. В закоулках исторического центра вы познакомитесь с творчеством скульптора-провокатора Давида Черны, увидите интерактивную голову Кафки и Вацлава на перевернутом коне в пассаже Люцерны. Прогуляетесь по уютным Францисканским садам и узнаете о тонкостях католичества в камерных соборах Девы Марии Снежной и Святого Ильи. У средневековой Вифлеемской часовни мы вспомним о проповедях Яне Гусе. А по пути поговорим о том, как избежать туристических ловушек и отыскать настоящую Прагу.

Старинная библиотека и виды с высокой башни

В завершение вы посетите одну из красивейших и старейших библиотек мира — Клементинум. Ее здание когда-то служило общежитием ордена Иезуитов и по сей день хранит множество секретов. Внутри вы увидите великолепный Барочный зал с декором из фресок и несколько исторически ценных глобусов. Кроме того, вы подниметесь на Астрономическую башню, на высоту 68 метров, откуда открывается чудесный вид на Старую Прагу.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже побывал на классической обзорной и увидел главные красоты Праги.

Многие локации нашего маршрута попали в объективы камер знаменитого тревел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», теперь ваша очередь открывать потайные уголки Праги.