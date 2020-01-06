5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»

Взглянуть на чешскую столицу глазами местных жителей и исследовать ее скрытые уголки

Valery
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Valery – представитель гидов
Если вы уже побывали на Староместской площади и увидели собор святого Вита, самое время исследовать тайные дворики и пассажи старой Праги, заглядывать за фасады.

На этой прогулке вы встретите скандальные арт-объекты, полюбуетесь городом с Астрономической башни и пройдете по любимым местам пражан.

Вы поймете, что Прага — это не только Средневековье и готика!
15 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Вацлавской площади
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У этой экскурсии5 отзывов
3.6
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»

Что вас ожидает

Современное искусство и потайные места Праги
Локации, по которым пройдет наш маршрут, не всегда попадают в поле зрения туристов — зато пользуются заслуженной популярностью у местных жителей. В закоулках исторического центра вы познакомитесь с творчеством скульптора-провокатора Давида Черны, увидите интерактивную голову Кафки и Вацлава на перевернутом коне в пассаже Люцерны. Прогуляетесь по уютным Францисканским садам и узнаете о тонкостях католичества в камерных соборах Девы Марии Снежной и Святого Ильи. У средневековой Вифлеемской часовни мы вспомним о проповедях Яне Гусе. А по пути поговорим о том, как избежать туристических ловушек и отыскать настоящую Прагу.

Старинная библиотека и виды с высокой башни
В завершение вы посетите одну из красивейших и старейших библиотек мира — Клементинум. Ее здание когда-то служило общежитием ордена Иезуитов и по сей день хранит множество секретов. Внутри вы увидите великолепный Барочный зал с декором из фресок и несколько исторически ценных глобусов. Кроме того, вы подниметесь на Астрономическую башню, на высоту 68 метров, откуда открывается чудесный вид на Старую Прагу.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже побывал на классической обзорной и увидел главные красоты Праги.
Многие локации нашего маршрута попали в объективы камер знаменитого тревел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», теперь ваша очередь открывать потайные уголки Праги.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в библиотеку (300 крон с человека)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей креативной команды
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»
Нетипичная Прага: по следам «Орла и решки»

Экскурсия проводится во вторник и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Хочется поблагодарить гида. Экскурсия действительно нетипичная. Гиду удалось показать очень интересные места в городе. Всем рекомендую.
6 января 2020
Маргарита - приятный экскурсовод и хороший рассказчик. Мы отлично провели с ней время, пообщались. И у нас попалась чудная компания. Честно говоря, от самой экскурсии я ожидала гораздо большего. Ей не хватает структуры и каких-то связей с материалом. Да, провели нас по интересным местам, но путеводитель в play market дает гораздо больше.
9 июля 2019
Нашим гидом была Ольга, она хорошо рассказывала, в целом экскурсия интересная, материал подан хорошо.

Но организатор про нас забыл, мы пришли на место встречи на 5 минут раньше, гида не было. В начале следующего часа мне пришлось звонить Валерию. Нас забрал молодой человек и довёл до Ольги, которая уже проводила экскурсию. Оказалось, группа ушла раньше!

Экскурсия идёт 2 часа, заканчивается в ратуше с часами, где предлагают за доп.плату (по желанию) спуститься в подвал ратуши, затем подняться на смотровую, но уже без экскурсовода, т.к. это экскурсионная программа от ратуши. Мы не пошли, на этом и расстались с Ольгой. Если бы не испорченное настроение в начале, то в целом, хорошо.
8 июля 2019
Ребенок откровенно спал до спуска в подземелье. От последнего он в восторге
Дмитрий
28 мая 2019
В экскурсию входят дополнительные расходы, о чем узнаете только на месте. Это 220 (примерно 700 рублей) крон за посещение ратуши. Экскурсия не соответствует части фото в описании. Например скульптура Давида Черного "Четыре пистолета" в маршрут не входит. Кажется ее вообще сейчас нет в Праге. Фото подземелья тоже не те.

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