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Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере

4.9
8 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Ротенбург-об-дер-Таубер называют городом вечного Рождества.

И не зря.

Он покорит вас своей средневековой архитектурой, узкими мощёными улочками и романтической атмосферой.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите главные городские достопримечательности 🏛️ и интересные места, а также узнаете историю 📖 Ротенбурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €65 за экскурсию

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Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере
Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере

Что вы увидите

  • Главную ратушу на Рыночной площади
  • Немецкий музей Рождества
  • церковь Святого Иакова 13 века
  • музей Криминалистики
  • Рёдерские ворота
  • площадь Плёнляйн
Немецкий город 🏙️ Ротенбург на Таубере можно смело назвать жемчужиной Баварии. Средневековый городок расположен на холме над долиной реки Таубер, которая покорит вас своей красотой. Дорога из Праги до Ротенбурга занимает около 4 часов. По прибытию у вас начинается пешеходная экскурсия ⛳ по городу, во время которой вы увидите: ратушу, расположенную на Рыночной площаде, Немецкий музей 🖼 Рождества, церковь ⛪ Св. Иакова, музей Криминалистики, Рёдерские ворота, Плёнляйн - небольшая, но очень живописная площадь с фахверковыми домами и красивым видом на старинные городские ворота, а также городские стены с хорошо сохранившимися средневековыми воротами и оборонительными башнями. Они протянулись по всему периметру городу.
В свободное время
В свободное время после экскурсии 🧭 вы можете подняться на башню Ратуши, где вы сможете увидеть панараму города с высоты птичьего полета или посетить Немецкий музей Рождества. Попробуйте местный десерт 🍪 Schneeballen (жаренное тесто во фритюре, покрытое шоколадом или сахарной пудрой) или блюда франконской кухни 🥧
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Вход в культурные объекты
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере
Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере
Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере
Однодневная экскурсия из Праги в Ротенбург на Таубере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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8 отзывов оставили туристы

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