Немецкий город 🏙️ Ротенбург на Таубере можно смело назвать жемчужиной Баварии. Средневековый городок расположен на холме над долиной реки Таубер, которая покорит вас своей красотой. Дорога из Праги до Ротенбурга занимает около 4 часов. По прибытию у вас начинается пешеходная экскурсия ⛳ по городу, во время которой вы увидите: ратушу, расположенную на Рыночной площаде, Немецкий музей 🖼 Рождества, церковь ⛪ Св. Иакова, музей Криминалистики, Рёдерские ворота, Плёнляйн - небольшая, но очень живописная площадь с фахверковыми домами и красивым видом на старинные городские ворота, а также городские стены с хорошо сохранившимися средневековыми воротами и оборонительными башнями. Они протянулись по всему периметру городу.

В свободное время

В свободное время после экскурсии 🧭 вы можете подняться на башню Ратуши, где вы сможете увидеть панараму города с высоты птичьего полета или посетить Немецкий музей Рождества. Попробуйте местный десерт 🍪 Schneeballen (жаренное тесто во фритюре, покрытое шоколадом или сахарной пудрой) или блюда франконской кухни 🥧