Martin проводит ещё 11 экскурсий

Экскурсия 1: трансфер из аэропорта
Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете в курсе всех активностей в городе и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.
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Экскурсия 2: по вечерней Праге
Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней со смотровой площадки. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.
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Экскурсия 3: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.
Экскурсия 4: Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
Средневековый город Кутна-Гора, где в свое время добывали серебро и чеканили монеты, от Праги всего в часе езды.
На прогулке вы впечатлитесь величественным собором св. Варвары, осмотрите костёл-костницу с интерьерами из человеческих костей и ощутите дух старины, шагая по брусчатке и теснясь на узких улочках. После встречи с городом мы отвезём вас к замку 13 века Штернберг. Внутри вы, вероятно, даже встретите сказочного наследника, а из дворов крепости полюбуетесь панорамой долины реки Сазавы.
Экскурсия 5: путешествие в Моравию
Поездка в Моравию откроет вам потрясающие природные и рукотворные красоты Чехии. Вы побываете в огромном заповеднике с известняковыми пещерами, проплывёте на лодке под землёй, заедете в деревушку Крштины и посетите замок рода Лихтенштейнов.
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По трансферу:
По вечерней Праге:
По Чешскому Крумлову:
По Кутна-Горе и замку Чешский Штернберг:
По Моравии: