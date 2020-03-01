Martin проводит ещё 11 экскурсий

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Трансфер из аэропорта, прогулка по столице и 3 поездки: в Чешский Крумлов, Кутну-Гору и Моравию

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Эту коллекцию поездок я подобрал так, чтобы вы познакомились с самыми колоритными местами в окрестностях Праги.

Здесь и вечерняя встреча со столицей, и поездка в игрушечные города — Чешский Крумлов и Кутну-Гору, и путешествие по исторической части страны, Моравии, — с её природными красотами.

В общем, весь цвет Чешской республики!
€165
132 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча у каждой экскурсии своё
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Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»

Что вас ожидает

Экскурсия 1: трансфер из аэропорта
Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете в курсе всех активностей в городе и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.
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Экскурсия 2: по вечерней Праге
Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней со смотровой площадки. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.
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Экскурсия 3: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой

  • Замок Глубока. По дороге вы полюбуетесь мягкими европейскими пейзажами, услышите истории о городах, пролетающих мимо, а также познакомитесь с укладом жизни чехов. Мы ненадолго остановимся, чтобы рассмотреть замок Глубока-над-Влтавой: образец Виндзорской готики с удивительным прошлым. И — вперёд к сказочному Крумлову.
  • Крумлов. На границе с Австрией и Германией ютится средневековый город с очаровательным историческим центром. Вы полюбуетесь застройкой в стиле ренессанса, услышите подробную историю городка и прогуляетесь по территории Крумловского замка. Из крепости вам откроется широкая панорама на реку Влтаву, образующую полуостров, и на чудесный городок черепичных крыш.

В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.

Экскурсия 4: Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг
Средневековый город Кутна-Гора, где в свое время добывали серебро и чеканили монеты, от Праги всего в часе езды.
На прогулке вы впечатлитесь величественным собором св. Варвары, осмотрите костёл-костницу с интерьерами из человеческих костей и ощутите дух старины, шагая по брусчатке и теснясь на узких улочках. После встречи с городом мы отвезём вас к замку 13 века Штернберг. Внутри вы, вероятно, даже встретите сказочного наследника, а из дворов крепости полюбуетесь панорамой долины реки Сазавы.

Экскурсия 5: путешествие в Моравию
Поездка в Моравию откроет вам потрясающие природные и рукотворные красоты Чехии. Вы побываете в огромном заповеднике с известняковыми пещерами, проплывёте на лодке под землёй, заедете в деревушку Крштины и посетите замок рода Лихтенштейнов.
Подробнее об экскурсии

Организационные детали

По трансферу:

  • ВАЖНО: при бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге
  • Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии
  • Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€
  • Длительность экскурсии: 1 час

По вечерней Праге:

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, трансфер включён в стоимость
  • Длительность экскурсии: 2,5 часа

По Чешскому Крумлову:

  • Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в замок Глубока — 300 крон/взрослый, 210 крон/дети 6-18 лет и студенты
  • Свободное время в Чешском Крумлове — 2 часа
  • В Прагу возвращаемся к 19 часам
  • Длительность экскурсии: 11 часов

По Кутна-Горе и замку Чешский Штернберг:

  • Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в замок Чешский Штернберг — 180 крон/взрослый, 130 крон/дети 6-18 лет и студенты, проход в Костницу и храм святой Варвары: 220 крон/взрослый, 155 крон/дети 6-18 лет и студенты
  • Свободное время в Кутна-Горе — 1 час
  • В Прагу возвращаемся к 16 часам
  • Длительность экскурсии: 7 часов

По Моравии:

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Ледницу — 180 крон, в пещеры (включая паровозик и фуникулер) — 290 крон
  • Замок Леднице открыт с 1 апреля по 31 октября. В остальное время вместо него проводим экскурсию по городу Брно и дегустируем прекрасные моравские вина в Райграде
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»
Пакет экскурсий «Вокруг Праги»

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура у каждой экскурсии своё.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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Martin проводит ещё 11 экскурсий

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