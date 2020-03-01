Martin проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Экскурсия 1: трансфер из аэропорта

Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете в курсе всех активностей в городе и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.

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Экскурсия 2: по вечерней Праге

Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней со смотровой площадки. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.

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Экскурсия 3: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой

Замок Глубока. По дороге вы полюбуетесь мягкими европейскими пейзажами, услышите истории о городах, пролетающих мимо, а также познакомитесь с укладом жизни чехов. Мы ненадолго остановимся, чтобы рассмотреть замок Глубока-над-Влтавой: образец Виндзорской готики с удивительным прошлым. И — вперёд к сказочному Крумлову.

Крумлов. На границе с Австрией и Германией ютится средневековый город с очаровательным историческим центром. Вы полюбуетесь застройкой в стиле ренессанса, услышите подробную историю городка и прогуляетесь по территории Крумловского замка. Из крепости вам откроется широкая панорама на реку Влтаву, образующую полуостров, и на чудесный городок черепичных крыш.

В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.

Экскурсия 4: Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг

Средневековый город Кутна-Гора, где в свое время добывали серебро и чеканили монеты, от Праги всего в часе езды.

На прогулке вы впечатлитесь величественным собором св. Варвары, осмотрите костёл-костницу с интерьерами из человеческих костей и ощутите дух старины, шагая по брусчатке и теснясь на узких улочках. После встречи с городом мы отвезём вас к замку 13 века Штернберг. Внутри вы, вероятно, даже встретите сказочного наследника, а из дворов крепости полюбуетесь панорамой долины реки Сазавы.

Экскурсия 5: путешествие в Моравию

Поездка в Моравию откроет вам потрясающие природные и рукотворные красоты Чехии. Вы побываете в огромном заповеднике с известняковыми пещерами, проплывёте на лодке под землёй, заедете в деревушку Крштины и посетите замок рода Лихтенштейнов.

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