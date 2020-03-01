Необычные маршруты по Праге

Что вас ожидает

Марина Цветаева и её Прага

Начнем прогулку у дома, где жила Цветаева. Я расскажу о непростой судьбе поэта, как она сама себя называла, и поделюсь историей, связавшей её и эту страну. Следом вы прогуляетесь по укромным местам Петршинского холма, ведь именно он фигурирует в произведении Марины Цветаевой «Поэма горы», и услышите легенды и любопытные факты о нём. Если захотите, я прочитаю немного из её творчества, созданного в Праге.

Яркая и стремительная, но долгая история любви

Во время рассказа об удивительном романе Галины Вишневской и Мстиславе Ростроповиче мы будем подниматься в гору — должна ведь быть капля дёгтя в бочке мёда :) История живая, юморная, красивая и безмерно романтичная! Вы узнаете несколько секретов идилличной семейной жизни пары, а добравшись до самого верха — откроете восхитительную панораму красавицы Праги.

Кому подойдёт экскурсия

Людям, неравнодушным к творчеству главных персонажей экскурсии, а также влюблённым парам, семьям и тонким натурам