Необычные маршруты по Праге

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  4. Петршинский холм: вершина любви и поклонения

О Цветаевой, Вишневской с Ростроповичем и поэзии горы

Elena
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Elena – ваш гид
Прогуливаясь в окрестностях Петршинского холма, вы услышите две жизненные истории — одна о надежде и горечи, другая о сказочной любви.

Я покажу вам дом поэтессы, стены которого были очевидцами более сотни стихотворений.

И проведу по следам легендарной пары, чей роман начался здесь, на пражской земле.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча — Praha 5, Švédská 1373/51
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Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения

Что вас ожидает

Марина Цветаева и её Прага
Начнем прогулку у дома, где жила Цветаева. Я расскажу о непростой судьбе поэта, как она сама себя называла, и поделюсь историей, связавшей её и эту страну. Следом вы прогуляетесь по укромным местам Петршинского холма, ведь именно он фигурирует в произведении Марины Цветаевой «Поэма горы», и услышите легенды и любопытные факты о нём. Если захотите, я прочитаю немного из её творчества, созданного в Праге.

Яркая и стремительная, но долгая история любви
Во время рассказа об удивительном романе Галины Вишневской и Мстиславе Ростроповиче мы будем подниматься в гору — должна ведь быть капля дёгтя в бочке мёда :) История живая, юморная, красивая и безмерно романтичная! Вы узнаете несколько секретов идилличной семейной жизни пары, а добравшись до самого верха — откроете восхитительную панораму красавицы Праги.

Кому подойдёт экскурсия

Людям, неравнодушным к творчеству главных персонажей экскурсии, а также влюблённым парам, семьям и тонким натурам

Организационные детали

  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь. Мы будем подниматься в гору на протяжении 1 км.
  • Нашу прогулку может сопровождать профессиональный семейный фотограф (подробности в переписке).
  • На вершине Петршинского холма стоит обсерватория, которую вы сможете посетить после экскурсии.
  • В конце прогулки по вашему желанию мы можем выпить по чашечке кофе в нетуристическом кафе с великолепным видом на Прагу.
  • По ходу прогулки вы также увидите несколько достопримечательностей, о которых я расскажу подробнее.
Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения
Петршинский холм: вершина любви и поклонения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Praha 5, Švédská 1373/51.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Я из Москвы. Живу в Праге уже 11 лет и чувствую себя частью этого города. Увлекаюсь музыкой и историей. Недавно ушла с позиции руководителя среднего звена международной компании, решив начать карьеру коуча. Еще одиной моей страстью является сторителлинг. Мне повезло жить в Праге, она полна неожиданных и интересных историй. А сам город дает нам уникальную возможность пройтись по тем же местам, что и герои моих рассказов — и представить, что мы идем рядом с ними.
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