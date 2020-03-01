Александра проводит ещё 8 экскурсий

Тонкости пивоварения Вы услышите увлекательный рассказ о наследии чешских пивоваренных традиций. Это настоящее древнее гастрономическое искусство, поэтому вас ждёт экскурс в историю и посещение четырёх знаменитейших пражских пивоварен с ресторанами — вы будете гулять по центру города, перемещаясь от одного заведения к другому. За время экскурсии вы узнаете всё о традиционных способах приготовления и употребления пива и продегустируете разные сорта, сваренные по оригинальным рецептам, — такого пенного за пределами Чехии не найдёшь!
Чешское традиционное Чешское пиво — это элемент национальной культуры, и страна очень гордится этим напитком. Поэтому при каждой пивоварне вы найдёте ресторанчик, где подают традиционные блюда. Там часто звучит народная чешская музыка, можно потанцевать и словно переместиться на несколько веков назад. Вы узнаете, с какими закусками сами чехи чаще всего сочетают пенное и научитесь различать оттенки вкуса разных сортов пива. Даже если вы не любитель этого хмельно-солодового напитка, чешское пиво вы точно оцените по достоинству вкупе с атмосферой местных пивоварен.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено пиво, а также детское меню
Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 15:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Местов встречи для начала тура на площади Республики.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Познакомиться с главными местами столицы и полюбоваться вечерним городом с воды
За один день вы посетите все знаковые места Праги: Староместскую площадь, Новый город и район Градчаны. Узнаете самые важные страницы пражской истории, рассмотрите чудесные дворцы и посетите Музей граната со старинными коллекционными изделиями. А финальной нотой путешествия станет теплоходная прогулка, где Прага предстанет перед вами во всем великолепии.
Прогуляться по центру, познакомиться с его великой историей и почувствовать дух Средневековья
Прогулка по Старому городу Праги — не просто туристический маршрут с осмотром достопримечательностей, это путешествие во времени. Оказавшись на улочках и площадях города, вы ненадолго забудете, что живете в 21 веке. Узнаете об историческом и культурном прошлом Праги, увидите Карлов мост и загадаете там желание, познакомитесь с монументальным храмом Святого Николая и даже станете зрителем представления у астрономических часов Орлой!
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Как прекрасно сияет древняя Прага в вечернее и ночное время! Вы проникнетесь атмосферой старинного шарма, разглядывая знаковые места столицы из окна автобуса. Вацлавская и Староместская площади, район модерна Королевские Винограды, Карлов мост, Пражский Град и Танцующее здание — рассматривая главные достопримечательности и слушая мои рассказы, вы узнаете всё о жизни и судьбе города тысячи шпилей.
Знакомство с жизнью Баварии и главными достопримечательностями её столицы
Эта экскурсия для тех, кто в путешествии по одному городу хочет увидеть и другой, не менее самобытный. Из Праги вы отправитесь в южную Германию, в Мюнхен — город исторических соборов, пивных традиций, футбола и промышленности. На прогулке по Старому городу вы изучите собор Фрауэнкирхе, церковь Азам и собор Святого Петра, пройдёте по роскошной площади Мариенплац и заглянете в известную на всю Европу пивоварню 16 века.
Познакомиться с главными арт-объектами и разгадать работы чешского провокатора Давида Черни
Что скрывает от глаз путешественников многогранная Прага, город, где дух многовековой истории причудливо переплетается с современностью? Я покажу вам столицу Чехии от лица скульпторов и художников и расскажу, что о современном искусстве думают жители города. Вы увидите Танцующий и Мозаичный дома, Шитковскую башню и галерею Манес. А еще познакомитесь с чешским мастером провокации Давидом Черни. Разберетесь, почему он «оживляет» водосточные трубы, смеется над популярными памятниками и превращает Франца Кафку в героя его же произведения.
История и средневековая атмосфера самого немецкого города Германии
Нюрнбергский процесс и Третий рейх — к сожалению, часто первые ассоциации с городом не самые радостные. Между тем, здесь вас ждут богатая средневековая история, кукольные фахверковые домики, готические шпили и живописная река Пегниц. За один день вы увидите все must-see места Нюрнберга, узнаете о жизни Баварии и попробуете знаменитые колбаски и пряники.
Прошлое и настоящее самого загадочного района Праги на пешеходной экскурсии
Еврейский квартал, расположенный в центре Праги, притягивает путешественников со всего мира необычной архитектурой, многогранной историей и мистическими легендами. На экскурсии вы пройдете по самым значимым местам квартала, узнаете о средневековой жизни еврейской общины Праги, увидите красивейшие синагоги и проникните в тайну Голема, мифического стража Еврейского квартала.
Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения. А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат. А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.