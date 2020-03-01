Александра проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Тонкости пивоварения

Вы услышите увлекательный рассказ о наследии чешских пивоваренных традиций. Это настоящее древнее гастрономическое искусство, поэтому вас ждёт экскурс в историю и посещение четырёх знаменитейших пражских пивоварен с ресторанами — вы будете гулять по центру города, перемещаясь от одного заведения к другому. За время экскурсии вы узнаете всё о традиционных способах приготовления и употребления пива и продегустируете разные сорта, сваренные по оригинальным рецептам, — такого пенного за пределами Чехии не найдёшь!

Чешское традиционное

Чешское пиво — это элемент национальной культуры, и страна очень гордится этим напитком. Поэтому при каждой пивоварне вы найдёте ресторанчик, где подают традиционные блюда. Там часто звучит народная чешская музыка, можно потанцевать и словно переместиться на несколько веков назад. Вы узнаете, с какими закусками сами чехи чаще всего сочетают пенное и научитесь различать оттенки вкуса разных сортов пива. Даже если вы не любитель этого хмельно-солодового напитка, чешское пиво вы точно оцените по достоинству вкупе с атмосферой местных пивоварен.