2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть старый центр Праги глазами чешских монархов, шествующих на коронацию

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Королевский путь — древнейший пражский маршрут в сердце города.

Дорога, которой вы проследуете, проходит через самые знаковые места Праги.

Ориентируясь по серебряным стрелкам, вы уподобитесь монаршим особам Чехии, шагающим на коронацию, и увидите город во всей красе!
19 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии2 отзыва
4
По Королевскому пути
По Королевскому пути

Что вас ожидает

Отголоски истории
Вы пройдёте по старинным городским улочкам, где прошлые эпохи оставили свой след. От Пороховых ворот на площади Республики дорога поведёт в сторону площади Староместской — именно она неоднократно была свидетельницей грандиозных исторических событий: народных гуляний на праздники, королевских свадебных торжеств и показательных массовых казней. Вы рассмотрите дома на улице Целетной и легендарные средневековые часы на башне — Пражский Орлой. И через Малую площадь по Карловой улице выйдете к тому самому Карлову мосту, на котором исполняются желания. Гуляя по Королевскому пути, вы сможете представить себе события давно минувших лет, когда чешские правители шествовали этой дорогой навстречу монаршему титулу.

Пражские секреты
Под мостовыми башнями, у церкви Святого Николая, возле прекрасных дворцов, в так называемом «месте силы», на улице Нерудова — в каждой точке маршрута вы будете знакомиться с историей, легендами и памятниками Праги. Вы погрузитесь в нюансы чешской топонимики — например, узнаете, почему площади Похоржелец и Малостранская названы именно так. Поразитесь величию Пражского града, к которому приведёт наш путь, и откроете для себя места, куда обязательно стоит заглянуть. Где спрятались живописные сады и роскошные интерьеры, где веками жили ремесленники и алхимики, где попробовать лучшее нефильтрованное пиво, сваренное монахами в древней пивоварне? Город поделится своими сокровенными секретами и предстанет перед вами уже совсем другим.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

По Королевскому пути
По Королевскому пути
По Королевскому пути
По Королевскому пути

Экскурсия проводится в среду в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

ALENA
23 февраля 2019
Мало информации за 2 часа времени. Маршрут был от пл. Республики до Пражского Града. Материал словно выдернуть из контекста. Не повезло с экскурсоводом.
29 июля 2018
Гид Марина очень грамотный и опытный экскурсовод. Больше спасибо!

Александра проводит ещё 10 экскурсий

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