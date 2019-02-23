2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Отголоски истории

Вы пройдёте по старинным городским улочкам, где прошлые эпохи оставили свой след. От Пороховых ворот на площади Республики дорога поведёт в сторону площади Староместской — именно она неоднократно была свидетельницей грандиозных исторических событий: народных гуляний на праздники, королевских свадебных торжеств и показательных массовых казней. Вы рассмотрите дома на улице Целетной и легендарные средневековые часы на башне — Пражский Орлой. И через Малую площадь по Карловой улице выйдете к тому самому Карлову мосту, на котором исполняются желания. Гуляя по Королевскому пути, вы сможете представить себе события давно минувших лет, когда чешские правители шествовали этой дорогой навстречу монаршему титулу.

Пражские секреты

Под мостовыми башнями, у церкви Святого Николая, возле прекрасных дворцов, в так называемом «месте силы», на улице Нерудова — в каждой точке маршрута вы будете знакомиться с историей, легендами и памятниками Праги. Вы погрузитесь в нюансы чешской топонимики — например, узнаете, почему площади Похоржелец и Малостранская названы именно так. Поразитесь величию Пражского града, к которому приведёт наш путь, и откроете для себя места, куда обязательно стоит заглянуть. Где спрятались живописные сады и роскошные интерьеры, где веками жили ремесленники и алхимики, где попробовать лучшее нефильтрованное пиво, сваренное монахами в древней пивоварне? Город поделится своими сокровенными секретами и предстанет перед вами уже совсем другим.