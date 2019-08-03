Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Староместскую площадь, Карлов мост, Пражский Град и много другое во время 3-часового тура
Познакомьтесь с историей и архитектурой Праги и послушайте легенды и истории
Полюбуйтесь видами с высоты Пражского Града и познакомьтесь с городом с его эклектичным смешением прошлого и настоящего
Полюбуйтесь великолепными пражскими мостами и узнайте всё об истории Старой Праги и Пражского Града во время информативного тура.
Эта 3-часовая пешая экскурсия начнется у астрономических часов на Староместской площади. Далее вы отправитесь к Карлову мосту и послушаете легенды о Старом городе.
Затем вы пересечете Карлов мост и сядете на трамвай, который довезет вас до Пражского Града на вершине холма, где вы узнаете о том, как строились Карлов мост и Пражский Град.
По пути к крепости сделайте остановку в крепостном городе Градчаны и ознакомьтесь с его историей.
В Пражском Граде послушайте интересные рассказы о Праге и полюбуетесь живописными панорамными видами города.
Ответы на вопросы
Что входит
Гид
1 билет на трамвай
Что не входит
Плата за вход
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Место сбора – перед астрономическими часами на Староместской площади. Гид будет держать в руках раскрытый бело-синий зонт
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 920 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
754
4
120
3
34
2
7
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Aaron
3 авг 2019
(Венгрия)
Нам повезло, что у нас был гид Элиска, когда мы проводили этот тур по основным достопримечательностям Праги. Елиска была очень информативна и ответила на все наши вопросы об истории города. Она также разработала маршрут тура, чтобы убедиться, что мы получили большинство достопримечательностей в Старом городе и Пражском Граде и вокруг него. Она также любезно дала нам некоторые рекомендации для других мест, чтобы посмотреть и где поесть. Настоятельно рекомендуется!
M
Matthew
18 июня 2019
(США)
Я не могу рекомендовать этот тур достаточно. Особенно, если вы собираетесь быть в Праге менее 3 дней. Он дает вам очень широкий обзор многих тем, представляющих интерес, включая: архитектуру, европейскую историю, а также геополитическую основу ключевых событий мировой истории. Плюс Мария делает отличные снимки. В целом, это стоило денег, времени, и я думаю, что это значительно улучшило мой опыт здесь, в Праге, даже после окончания тура.
А
Аноним
18 окт 2021
(Германия)
I definitely recommend this walking tour to everyone visiting the city. The tour was really amazing. The tour guide is very knowledgeable and also nice and patient. We got to hear many stories and see a lot of details that would otherwise go unnoticed. The tour for sure lets me get to know Prague from different facets. It's one of the best parts of our whole visit to the city!