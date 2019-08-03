Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град

Астрономические часы на Староместской площади, Карлов мост, Пражский Град, церковь Святого Николая - осмотрите все эти и

4.8
920 отзывов
В группе
до 50 чел.
Астрономические часы на Староместской площади, Карлов мост, Пражский Град, церковь Святого Николая – осмотрите все эти и многие другие пражские достопримечательности в ходе пешей экскурсии.

Увлеченный гид расскажет вам всё, что нужно знать о Праге.
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град
Прага: 3-часовой пеший тур, Старый город и Пражский Град

Что вы увидите 🤩

  • Карлов мост
  • Пражский Град
  • Старый город, Прага
  • Башня Далиборка
  • Карлова площадь, Прага
  • Градчаны, Прага
  • Староместская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Староместскую площадь, Карлов мост, Пражский Град и много другое во время 3-часового тура
  2. Познакомьтесь с историей и архитектурой Праги и послушайте легенды и истории
  3. Полюбуйтесь видами с высоты Пражского Града и познакомьтесь с городом с его эклектичным смешением прошлого и настоящего
Полюбуйтесь великолепными пражскими мостами и узнайте всё об истории Старой Праги и Пражского Града во время информативного тура.
Эта 3-часовая пешая экскурсия начнется у астрономических часов на Староместской площади. Далее вы отправитесь к Карлову мосту и послушаете легенды о Старом городе.
Затем вы пересечете Карлов мост и сядете на трамвай, который довезет вас до Пражского Града на вершине холма, где вы узнаете о том, как строились Карлов мост и Пражский Град.
По пути к крепости сделайте остановку в крепостном городе Градчаны и ознакомьтесь с его историей.
В Пражском Граде послушайте интересные рассказы о Праге и полюбуетесь живописными панорамными видами города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • 1 билет на трамвай
Что не входит
  • Плата за вход
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Место сбора – перед астрономическими часами на Староместской площади. Гид будет держать в руках раскрытый бело-синий зонт
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 920 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
754
4
120
3
34
2
7
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
3 авг 2019
(Венгрия)
Нам повезло, что у нас был гид Элиска, когда мы проводили этот тур по основным достопримечательностям Праги. Елиска была очень информативна и ответила на все наши вопросы об истории города. Она также разработала маршрут тура, чтобы убедиться, что мы получили большинство достопримечательностей в Старом городе и Пражском Граде и вокруг него. Она также любезно дала нам некоторые рекомендации для других мест, чтобы посмотреть и где поесть. Настоятельно рекомендуется!
M
18 июня 2019
(США)
Я не могу рекомендовать этот тур достаточно. Особенно, если вы собираетесь быть в Праге менее 3 дней. Он дает вам очень широкий обзор многих тем, представляющих интерес, включая: архитектуру, европейскую историю, а также геополитическую основу ключевых событий мировой истории. Плюс Мария делает отличные снимки. В целом, это стоило денег, времени, и я думаю, что это значительно улучшило мой опыт здесь, в Праге, даже после окончания тура.
А
18 окт 2021
(Германия)
I definitely recommend this walking tour to everyone visiting the city. The tour was really amazing. The tour guide is very knowledgeable and also nice and patient. We got to hear many stories and see a lot of details that would otherwise go unnoticed. The tour for sure lets me get to know Prague from different facets. It's one of the best parts of our whole visit to the city!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥ГрупповыеТур с гидомОсмотр достопримечательностейПешие турыЭкскурсии по дворцам и замкамТематические турыКультура и историяИстория и наследиеОбразовательные мероприятия🗽ДостопримечательностиКарлов мостПражский градСтарый город, ПрагаБашня ДалиборкаКарлова площадь, ПрагаГрадчаны, ПрагаСтароместская площадь

Еще несколько похожих предложений в Праге

Пражский Град и Градчаны: 2-часовая экскурсия
В группе
до 50 чел.
4.6
65
1 471
за 1 чел.
Пражский Град и Градчаны: 2-часовая экскурсия
Осмотрите древний символ Чешской республики во время 2-часового тура по Пражскому Граду
Узнать Старую Прагу за 2 часа
В группе
до 50 чел.
3.8
9
9
за 1 чел.
Узнать Старую Прагу за 2 часа
👣 Пешеходная
Прогуляться по центру, познакомиться с его великой историей и почувствовать дух Средневековья
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30, в четверг в 13:00
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
Входной билет
10ч
10
за 1 чел.
Прага: входной билет в Старую ратушу и Астрономические часы
👣 Пешеходная
Осмотрите старейшую ратушу Праги
Ежедневно с 09:00 - 19:00
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
В группе
до 10 чел.
4.6
1174
4ч 30м
19
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Входной билет
4.3
3
3 135
за 1 чел.
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Откройте для себя Моцартскую Прагу в этом уникальном туре
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
В группе
до 100 чел.
3.4
24
2 553
за 1 чел.
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Наслаждайтесь удивительным обзором исторического центра Праги, когда вы посетите Вацлавскую площадь, Староместскую
Прага: автобусный тур по историческому центру города
В группе
до 100 чел.
4.2
679
1 400
за 1 чел.
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Полюбуйтесь Прагой из панорамных окон автобуса с открытым верхом во время 2-часовой экскурсии по центру города
Призраки и легенды Праги: 1,5-часовой пеший тур
В группе
до 50 чел.
4.3
2183
1ч 30м
1 471
за 1 чел.
Призраки и легенды Праги: 1,5-часовой пеший тур
Откройте для себя мифы и легенды Праги в ходе 1,5 тура
Прага: Всё включено
В группе
до 30 чел.
4.3
121
40
за 1 чел.
Прага: Всё включено
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Проедетесь на автомобиле по Новому городу, Карловой площади и набережной вдоль реки Влтавы
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Прага: 2-часовой обзорный круиз по Влтаве
Круиз
в группе до 50 чел.
3.6
213
1 750
за 1 чел.
Прага: 2-часовой обзорный круиз по Влтаве
⛴ Водные
Посмотрите на Карлов мост, Пражский Град, остров Кампа, Вышеград
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Входной билет
4.7
144
8 226
за 1 чел.
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Осмотрите лучшие места Праги в уникальном Grand Tour на сегвеях и электроскутерах
Кутна-гора и костница: тур из Праги на полдня
В группе
до 100 чел.
4.1
387
5ч 30м
3 849
за 1 чел.
Кутна-гора и костница: тур из Праги на полдня
Исследуйте объект Всемирного наследия ЮНЕСКО город Кутна-Гора в ходе тура из Праги

Get Prague Guide Michal Vesely проводит ещё 3 экскурсии

Прага: 1,5-часовой тур в Старый город и еврейский квартал
В группе
до 100 чел.
4.6
433
1ч 30м
1 400
за 1 чел.
Прага: 1,5-часовой тур в Старый город и еврейский квартал
Исследуйте исторический еврейский квартал и синагоги Праги, а также посетите Старый город
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
В группе
до 50 чел.
4.6
4218
2ч 30м
3 063
за 1 чел.
Пражский Град: экскурсия на 2,5 часа с входными билетами
Осмотрите восхитительный Пражский Град и зайдите в Собор Святого Вита, Храм Святого Георгия и на Золотую улочку
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
В группе
до 50 чел.
4.7
1182
2ч 30м
3 413
за 1 чел.
Прага: пеший тур по еврейскому кварталу с входными билетами
Откройте для себя еврейское наследие пражского квартала Йозефов в в рамках пешего тура на 2,5 часа
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿