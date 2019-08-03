Полюбуйтесь великолепными пражскими мостами и узнайте всё об истории Старой Праги и Пражского Града во время информативного тура.

Эта 3-часовая пешая экскурсия начнется у астрономических часов на Староместской площади. Далее вы отправитесь к Карлову мосту и послушаете легенды о Старом городе.

Затем вы пересечете Карлов мост и сядете на трамвай, который довезет вас до Пражского Града на вершине холма, где вы узнаете о том, как строились Карлов мост и Пражский Град.

По пути к крепости сделайте остановку в крепостном городе Градчаны и ознакомьтесь с его историей.

В Пражском Граде послушайте интересные рассказы о Праге и полюбуетесь живописными панорамными видами города.