Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите три местных бара и выпейте по бокалу вкуснейшего пива в каждом из них
Насладитесь вкусными традиционными чешскими блюдами в ресторане местной кухни
Проведите приятный вечер в компании местного жителя, вашего гида
Сказать, что в Чешской республике пиво является важной частью культуры – значит, ничего не сказать. Эта, известная как родина Pilsner, потребляет больше литров пива на душу населения, чем любая другая. Присоединитесь к этому туру и выясните, почему чехи являются по-настоящему знают и любят пиво.
Начните этот тур для небольшой группы в самом центре города, возле Староместской мостовой башни и отправляйтесь на прогулку по самым живописным местам в историческом центре Праги. Послушайте интересные рассказы об истории этих мест и насладитесь дружеской беседой с компетентным гидом.
Загляните в три различных паба, чтобы утолить жажду знаменитым чешским пивом, и отведайте традиционные чешские блюда за ужином в ресторане местной кухни.
Узнайте больше о жизни в Праге, ее прошлом и настоящем. Соберите лучшие советы для путешествий и проведите прекрасный вечер с вашим веселым, но всегда профессиональным, гидом.
На ужин вы можете выбрать одну из следующих позиций:
Гуляш с хлебными клецками.
Свинина с шукрутом (квашеной капустой) и картофельными клецками.
Говяжья вырезка в сливочном соусе с хлебными клецками.
Жареный сыр с картофелем.
Шницель (обжаренный в сливочном масле мясной фарш) с картофелем или картофельным салатом.
Ответы на вопросы
Что входит
Три напитка в трех различных пабах
Традиционный чешский ужин
Профессиональный гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Обратите внимание, что заранее заказывать блюда нет необходимости
Минимальный возраст продажи алкоголя – 18 лет
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 17 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Все участники старше 12 лет и 3 месяцев должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники также должны предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Учащиеся младше 12 лет и 3 месяцев могут предъявить подтверждение прохождения регулярного школьного тестирования и документ, подтверждающий возраст, вместо доказательства вакцинации или перенесенной инфекции
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 295 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Michael
28 июля 2019
(Швейцария)
Очень хороший и интересный гид. Поскольку я был наедине с ним, он был полностью настроен на мои предпочтения и интересы. Пиво и пабы были отличными, ужин был восхитительным, и тур закончился в небольшом пабе, где я провел 5 лет назад замечательным вечером (я сам не нашел бы его снова). Отличный конец.
H
Hannah
26 фев 2020
(Великобритания)
Fantastic!!! April was our guide and she was so engaging and knowledgable. Kept conversations going, we had such a laugh, would highly recommend this tour to anyone visiting Prague!! Anya was a trainee tour guide who was also fantastic and lovely!! We had such a good night!! Learning the local ways to say cheers, about the local history and traditions. Fabulous!!!
А
Аноним
31 июля 2019
(Канада)
Это был такой замечательный опыт! Мы были маленькой группой, но все были очень дружелюбны. Мы даже остались в последнем месте, чтобы выпить и поболтать! Наш гид Мэтью был также очень хорош и очень хорошо осведомлен о пиве и ужине! Очень рекомендую этот тур!