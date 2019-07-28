Сказать, что в Чешской республике пиво является важной частью культуры – значит, ничего не сказать. Эта, известная как родина Pilsner, потребляет больше литров пива на душу населения, чем любая другая. Присоединитесь к этому туру и выясните, почему чехи являются по-настоящему знают и любят пиво.

Начните этот тур для небольшой группы в самом центре города, возле Староместской мостовой башни и отправляйтесь на прогулку по самым живописным местам в историческом центре Праги. Послушайте интересные рассказы об истории этих мест и насладитесь дружеской беседой с компетентным гидом.

Загляните в три различных паба, чтобы утолить жажду знаменитым чешским пивом, и отведайте традиционные чешские блюда за ужином в ресторане местной кухни.

Узнайте больше о жизни в Праге, ее прошлом и настоящем. Соберите лучшие советы для путешествий и проведите прекрасный вечер с вашим веселым, но всегда профессиональным, гидом.

На ужин вы можете выбрать одну из следующих позиций: