Прага: автобусный тур по историческому центру города

Полюбуйтесь Прагой из панорамных окон автобуса с открытым верхом во время 2-часовой экскурсии по центру города

4.3
679 отзывов
В группе
до 100 чел.
Полюбуйтесь Прагой из панорамных окон автобуса с открытым верхом во время 2-часовой экскурсии по центру города.

Путешествуя по районам Старе-Место и Нове-Место, Пражскому Граду и еврейскому кварталу, послушайте аудиокомментарии, доступные на 26 языках.
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города
Прага: автобусный тур по историческому центру города

Что вы увидите 🤩

  • Муниципальный дом, Прага
  • Карлов мост
  • Лорета
  • Холм Петршин
  • Малая Прага
  • Старонова синагога
  • Староместская площадь
  • Испанская синагога
  • Пражские куранты
  • Йозефов
  • Старый город, Прага
  • Пороховая башня
  • Градчаны, Прага
  • Рудольфинум
  • Новый город
  • Оперный театр, Прага
  • Еврейский музей, Прага
  • Новая ратуша, Прага
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Праги из комфортного автобуса с открытым верхом
  2. Полюбуйтесь панорамными видами Старе-Места, Мала-Страны и Еврейского квартала
  3. Узнайте об истории Праги и ее политических потрясениях из комментариев аудиогида
  4. Прогуляйтесь вокруг знаковых достопримечательностей в районе Пражского Града
  5. Посетите Лорету, место марианского паломничества
  6. Посмотрите на романтические мосты через Влтаву
  7. Оцените по достоинству астрономические часы на Староместской площади
Осмотрите лучшие места Праги из автобуса с открытым верхом и полюбуйтесь панорамным видом на самые известные достопримечательности.
Отправляйтесь от Староместской площади, где находятся знаменитые астрономические часы. Следуйте по старой части города, восхищаясь расходящимися от нее мощеными улицами. Одной из главных достопримечательностей Старого города является Общественный дом, построенный на месте старого королевского дворца. Полюбуйтесь мозаичным фасадом, благодаря которому многие считают это здание самым красивым в городе.
Осмотрите достопримечательности в квартале Йозефов, бывшем еврейском гетто Праги. Знаковыми памятниками этого квартала в Старе-Место являются Староновая синагога и Испанская синагога ХIХ века в мавританском стиле. Оцените старейшее готическое здание в Праге – Анежский монастырь. Откройте для себя такие национальные памятники, как Пражская государственная опера и Новоместская ратуша. Полюбуйтесь мостами через реку Влтава, включая знаменитый Карлов мост.
По прибытии в район Пражского града вас ждет небольшой перерыв. Потратьте эти 30 или 40 минут на прогулку вокруг известной достопримечательности. Посетите пражскую Лорету, место паломничества христиан. Полюбуйтесь необычной архитектурой Танцующего дома. В течение тура вы также увидите Национальный музей, концертный зал Рудольфинум и Пороховую башню.
Во время поездки вы познакомитесь с историей города и его знаменитыми достопримечательностями благодаря предварительно записанным комментариям на вашем родном языке. Всего доступно 26 языков: русский, арабский, китайский, хорватский, чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, румынский, словенский, испанский, шведский, турецкий и вьетнамский.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка на автобусе с панорамной крышей
  • Записанные комментарии на 26 языках (предоставляются наушники)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • После перерыва у Пражского Града вы можете самостоятельно продолжить осмотр города и вернуться в центр на более позднем автобусе в соответствии с расписанием
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 679 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
319
4
245
3
80
2
24
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
22 дек 2019
(США)
Автобусный тур был очень информативным и комфортным. Живой гид был бы исключительным, но, кажется, вы можете получить больше освещения с записью, которая дает вам больше информации. Я был удивлен, что у нас была 45-минутная остановка в замке, и мы не ожидали этого, поскольку у нас не хватило времени, чтобы встретиться со следующим туром, и нам пришлось раздобыть транспорт до следующего мероприятия, сократив тур пополам. Но все же соотношение цены и качества дало нам дополнительную информацию, чтобы сделать отдельные остановки после тура.
А
25 авг 2021
(США)
Quick and easy way to explore the city. It was very enjoyable. Based on the review, I knew ahead of time the 45 minutes allotted to see the castle wasn't enough time, which it is definitely not enough time as there is alot to see. However, the tour does provide the option to get on a later bus to return to the meeting point.
T
23 июля 2020
(Германия)
Wir waren zwei Tage in Prag. Um vieles der sehr schönen Stadt zu sehen, haben wir die zweistündige Bustour gebucht. Es hat uns alle vier sehr gut gefallen. Der Bus war einladend und der Aufenthalt auf der Burg war sehr schön. Wir hätten das alles nie geschafft, uns die Sehenswürdigkeiten zu Fuß anzugucken. Auch die Erläuterungen über Kopfhörer waren super. Für können die Rundfahrt nur empehlen.

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