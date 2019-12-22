Осмотрите лучшие места Праги из автобуса с открытым верхом и полюбуйтесь панорамным видом на самые известные достопримечательности.

Отправляйтесь от Староместской площади, где находятся знаменитые астрономические часы. Следуйте по старой части города, восхищаясь расходящимися от нее мощеными улицами. Одной из главных достопримечательностей Старого города является Общественный дом, построенный на месте старого королевского дворца. Полюбуйтесь мозаичным фасадом, благодаря которому многие считают это здание самым красивым в городе.

Осмотрите достопримечательности в квартале Йозефов, бывшем еврейском гетто Праги. Знаковыми памятниками этого квартала в Старе-Место являются Староновая синагога и Испанская синагога ХIХ века в мавританском стиле. Оцените старейшее готическое здание в Праге – Анежский монастырь. Откройте для себя такие национальные памятники, как Пражская государственная опера и Новоместская ратуша. Полюбуйтесь мостами через реку Влтава, включая знаменитый Карлов мост.

По прибытии в район Пражского града вас ждет небольшой перерыв. Потратьте эти 30 или 40 минут на прогулку вокруг известной достопримечательности. Посетите пражскую Лорету, место паломничества христиан. Полюбуйтесь необычной архитектурой Танцующего дома. В течение тура вы также увидите Национальный музей, концертный зал Рудольфинум и Пороховую башню.

Во время поездки вы познакомитесь с историей города и его знаменитыми достопримечательностями благодаря предварительно записанным комментариям на вашем родном языке. Всего доступно 26 языков: русский, арабский, китайский, хорватский, чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, румынский, словенский, испанский, шведский, турецкий и вьетнамский.