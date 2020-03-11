2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Магия утра: маршрут 1

Город просыпается: открываются уютные кафе, раскладывается продукция на сувенирных лотках, жители спешат на работу, а мы — знакомиться со столицей! Первым делом вы увидите Вацлавскую площадь, которая не только хороша собой, но также богата на исторические события. Здесь мы поговорим о королях и революциях, переворотах и празднествах, а после отправимся исследовать Старый город. Чьи фигуры украшают астрономические часы и почему? Кто похоронен в Тынском храме? Какие легенды ходят о староновой синагоге? Мы прогуляемся по современному кварталу Нове-Место и оживленным улочкам Малой Стороны, полюбуемся крепостью Пражский Град, а в завершение поднимемся на Карлов мост, откуда откроется потрясающий вид на Влтаву и левый берег.

Другая Прага: маршрут 2

Прага — это не только Староместская площадь. Чтобы проникнуться духом города в полной мере, мы отправимся на противоположный берег — туда, где возвышаются старинный Страговский монастырь и великолепный Национальный театр. Совершая неспешный променад, вы услышите о Чехословацком периоде жизни города и «саммитовой революции», увидите чудотворную статую Христа и такие необычные памятники, как стену Джона Леннона и скульптуру «Голова Франца Кафки». Напоследок мы заглянем на остров Кампа, который удивит живописными мельницами и искусственным ручьем, название которого связано со старой легендой.