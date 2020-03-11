2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Прага глазами столетий: два маршрута

Исследовать пять исторических кварталов и проникнуться атмосферой красивейшей европейской столицы

Elena
Задать вопрос
Elena – представитель гидов
Во время отпуска хочется успеть как можно больше: увидеть не только визитные карточки города, но и проникнуть в секретные уголки, о которых знают лишь местные.

Два маршрута, утренний и дневной, познакомят вас с многовековой историей Праги и раскроют ее многогранность.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — на станции метро Muzeum
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута

Что вас ожидает

Магия утра: маршрут 1
Город просыпается: открываются уютные кафе, раскладывается продукция на сувенирных лотках, жители спешат на работу, а мы — знакомиться со столицей! Первым делом вы увидите Вацлавскую площадь, которая не только хороша собой, но также богата на исторические события. Здесь мы поговорим о королях и революциях, переворотах и празднествах, а после отправимся исследовать Старый город. Чьи фигуры украшают астрономические часы и почему? Кто похоронен в Тынском храме? Какие легенды ходят о староновой синагоге? Мы прогуляемся по современному кварталу Нове-Место и оживленным улочкам Малой Стороны, полюбуемся крепостью Пражский Град, а в завершение поднимемся на Карлов мост, откуда откроется потрясающий вид на Влтаву и левый берег.

Другая Прага: маршрут 2
Прага — это не только Староместская площадь. Чтобы проникнуться духом города в полной мере, мы отправимся на противоположный берег — туда, где возвышаются старинный Страговский монастырь и великолепный Национальный театр. Совершая неспешный променад, вы услышите о Чехословацком периоде жизни города и «саммитовой революции», увидите чудотворную статую Христа и такие необычные памятники, как стену Джона Леннона и скульптуру «Голова Франца Кафки». Напоследок мы заглянем на остров Кампа, который удивит живописными мельницами и искусственным ручьем, название которого связано со старой легендой.

Организационные детали

  • Один билет дает право посещения только одного маршрута на выбор (утреннего или дневного)
  • Дневной тур предусматривает дополнительные расходы на метро — 24 кроны (взрослый билет) и 16 крон (детский)
  • В монастыре возможна дегустация пива — от 60 крон/чел.
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута
Прага глазами столетий: два маршрута

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на станции метро Muzeum.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Elena
Elena
Мы команда русско- и англоговорящих гидов, которые живут в Праге и работают в этой сфере более 10 лет. В нашей команде только высококвалифицированные и лицензированные гиды с большим опытом работы. Каждый из нас индивидуален: кто-то более веселый, кто-то любит описывать исторические подробности, но всех объединяет любимая работа и потрясающий красивый город Прага.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Добрый день!
Мы с женой впервые оказались в Праге, поэтому хотелось увидеть этот город во всей красе, узнать его историю и современную жизнь. Все это нам вполне удалось благодаря экскурсии, которую провела Елена Дубинчак. Красивые истории, интересный маршрут и замечательная погода сделали 5-ти часовую экскурсию совершенно незаметной и легкой. Мы много взяли на заметку для последующих посещений города! Огромное спасибо Елене!!!
9 марта 2020
Все очень понравилось. Рекомендуем.

Обзорные экскурсии в Праге

По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
14 за человека
4.5 часов
164 отзыва
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
12 за человека
4 часа
37 отзывов
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
скидка20%
€15
12 за человека
2.5 часа
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!
скидка10%
€40
36 за человека
4 часа
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Как понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствие
20 за человека
3 часа
336 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы