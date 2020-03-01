Людмила проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прага вдоль и поперек

Гуляя по старинным пражским улочкам, вы увидите «ушедшие под землю» средневековые дома, храм Святого Якуба с висящей у входа отрубленной рукой вора, Пороховую башню с «портретами» героев моих рассказов и двор Тын, куда съезжались купцы из Европы и Азии. Кроме того, в программе:

Тынский храм — похожий на сказочный замок, он 200 лет был главным протестантским храмом Чехии. Вы узнаете, почему чехи считаются самыми большими «безбожниками» в Европе и по какой причине астролог Тихо де Браге, останки которого покоятся в храме, всю жизнь носил искусственные носы.

Староместская площадь — вы отыщете следы Пражского восстания 1945 года и услышите о палаче Яне Мыдларже, попавшем в профессию из-за несчастной любви.

Пражские куранты — если нам повезет, вы увидите повторяющееся каждый час маленькое представление-парад 12 апостолов.

Плащ совести — мистическая фигура «без лица», установленная у Сословного театра. Я расшифрую ее символику и расскажу о пребывании в Праге Моцарта.

Каролинум — старейшее университетское здание мира. Я поясню, действительно ли в Чехии бесплатное среднее и высшее образование для иностранцев.

Вацлавская площадь — именно здесь во все времена проходили важнейшие политические события Чехии. Вы узнаете о происшествиях 1968 года и периоде, связанном с именем Святого Вацлава и становлением Чехии как славянского государства.

Клементинум — бывший монастырский комплекс, ныне национальная библиотека с потрясающей красоты залами, украшенными расписными потолками и резными стеллажами.

Карлов мост — чудо инженерной средневековой мысли. А еще именно здесь принято загадывать желания!

Пражский град — вы полюбуетесь панорамой самого большого дворцового ансамбля мира и одновременно действующей резиденцией президента.

С Прагой на «ты»

Вы услышите не только исторические факты и легенды, но и полезные советы местного жителя: как ориентироваться в городе, где вкусно кормят, как и где выгодно поменять деньги и что еще интересного посмотреть. А еще я подскажу адрес одного уютного и вкусного ресторанчика Старого города, куда вы сможете отправиться после нашей прогулки.