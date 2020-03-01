Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Прага с чувством, с толком, с расстановкой

Погулять по историческому центру и узнать о местной жизни на дружеской обзорной экскурсии

Людмила
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Людмила – ваш гид
Старая Прага очарует вас булыжными мостовыми, извилистыми улочками, черепичными крышами, островерхими куполами и напоминающими резные шкатулки домиками.

Я помогу вам раскрыть душу города и расскажу о событиях давних времен и современных традициях Чехии.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У Пороховых ворот/башни
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Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой

Что вас ожидает

Прага вдоль и поперек
Гуляя по старинным пражским улочкам, вы увидите «ушедшие под землю» средневековые дома, храм Святого Якуба с висящей у входа отрубленной рукой вора, Пороховую башню с «портретами» героев моих рассказов и двор Тын, куда съезжались купцы из Европы и Азии. Кроме того, в программе:

  • Тынский храм — похожий на сказочный замок, он 200 лет был главным протестантским храмом Чехии. Вы узнаете, почему чехи считаются самыми большими «безбожниками» в Европе и по какой причине астролог Тихо де Браге, останки которого покоятся в храме, всю жизнь носил искусственные носы.
  • Староместская площадь — вы отыщете следы Пражского восстания 1945 года и услышите о палаче Яне Мыдларже, попавшем в профессию из-за несчастной любви.
  • Пражские куранты — если нам повезет, вы увидите повторяющееся каждый час маленькое представление-парад 12 апостолов.
  • Плащ совести — мистическая фигура «без лица», установленная у Сословного театра. Я расшифрую ее символику и расскажу о пребывании в Праге Моцарта.
  • Каролинум — старейшее университетское здание мира. Я поясню, действительно ли в Чехии бесплатное среднее и высшее образование для иностранцев.
  • Вацлавская площадь — именно здесь во все времена проходили важнейшие политические события Чехии. Вы узнаете о происшествиях 1968 года и периоде, связанном с именем Святого Вацлава и становлением Чехии как славянского государства.
  • Клементинум — бывший монастырский комплекс, ныне национальная библиотека с потрясающей красоты залами, украшенными расписными потолками и резными стеллажами.
  • Карлов мост — чудо инженерной средневековой мысли. А еще именно здесь принято загадывать желания!
  • Пражский град — вы полюбуетесь панорамой самого большого дворцового ансамбля мира и одновременно действующей резиденцией президента.

С Прагой на «ты»
Вы услышите не только исторические факты и легенды, но и полезные советы местного жителя: как ориентироваться в городе, где вкусно кормят, как и где выгодно поменять деньги и что еще интересного посмотреть. А еще я подскажу адрес одного уютного и вкусного ресторанчика Старого города, куда вы сможете отправиться после нашей прогулки.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой
Прага с чувством, с толком, с расстановкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Пороховых ворот/башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я профессиональный гид. На этих пару дней вы действительно становитесь для меня личными гостями в Чехии, и я стараюсь максимально окружить вас вниманием и комфортом. Дама я — взрослая. Мне уже прекрасных 50 лет и работу свою люблю, знаю и получаю сама массу позитивных эмоций от того, что мои гости остаются довольны их свиданием с Прагой и Чехией. В Чехии живу более 10 лет. Здесь отучились и еще учатся мои дети. Люблю эту маленькую, в самом центре Европы, и тем не менее, немного провинциальную, но от этого и уютную страну. Немецкий вариант славян и славянского государства, как я всегда говорю :) Пусть у вас все получается, дорогие мои, и жду вас в Праге!
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Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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По романтическим уголкам ПрагиПо романтическим уголкам ПрагиПо романтическим уголкам Праги
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Это будет нетрадиционная экскурсия по Праге, потому что вы заглянете в те её уголки и районы, где не так часто бывают туристы. Я расскажу вам удивительные истории о Златой Праге и её жителях, отведу в Малую Страну и Новый Свет, а также туда, где вы попробуете лучшее монастырское пиво и отменную чешскую кухню во всём её многообразии.

Обзорные экскурсии в Праге

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Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
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181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
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Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
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