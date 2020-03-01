Elena проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Головокружительные ракурсы Праги

Прага интересна и колоритна как с мощеных улиц, так и с высоты нескольких сотен метров. Мы прокатимся до самых впечатляющих смотровых точек Старого города: в каждой из них вы с по-новому раскроете историю Праги, полюбуетесь столицей с высоты птичьего полета и запечатлеете на фотографиях локации, до которых редко добираются туристы. Итак, приготовьтесь покорить:

Вышеград , где по преданию княжна Либуше больше тысячи лет назад предрекла Праге небывалую славу, которая коснется небес.

, где по преданию княжна Либуше больше тысячи лет назад предрекла Праге небывалую славу, которая коснется небес. Пражский град — величественную резиденцию, откуда любовались и любуются городом чешские короли, императоры и президенты.

— величественную резиденцию, откуда любовались и любуются городом чешские короли, императоры и президенты. Страговский монастырь , в котром до сих пор варят отменное пиво по средневековым рецептам.

, в котром до сих пор варят отменное пиво по средневековым рецептам. Парк Летна , который пользуется небывалой популярностью у пражских любителей экстрима. Здесь вас ждет захватывающий дух вид на большинство мостов Праги и холм Витков.

, который пользуется небывалой популярностью у пражских любителей экстрима. Здесь вас ждет захватывающий дух вид на большинство мостов Праги и холм Витков. И еще несколько секретных площадок, где проводят время коренные пражане.

Кому подойдет прогулка

Искателям эффектных ракурсов для фотографий и всем, кто хочет открыть новые грани Праги и разведать её нетуристические места