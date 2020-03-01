Elena проводит ещё 1 экскурсию

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Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории

Elena
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Elena – ваш гид
Гуляя по узким улочкам, можно подметить детали города, но сложно соединить их в целостный образ Праги.

Чтобы увидеть чешскую столицу во всей красе, мы проедем по её лучшим открытым смотровым площадкам — от Вышеграда до парка Летна.

Приготовьтесь восхищаться, слушать яркие истории и делать захватывающие снимки!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча у вашего отеля
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Прага с высоты
Прага с высоты

Что вас ожидает

Головокружительные ракурсы Праги
Прага интересна и колоритна как с мощеных улиц, так и с высоты нескольких сотен метров. Мы прокатимся до самых впечатляющих смотровых точек Старого города: в каждой из них вы с по-новому раскроете историю Праги, полюбуетесь столицей с высоты птичьего полета и запечатлеете на фотографиях локации, до которых редко добираются туристы. Итак, приготовьтесь покорить:

  • Вышеград, где по преданию княжна Либуше больше тысячи лет назад предрекла Праге небывалую славу, которая коснется небес.
  • Пражский град — величественную резиденцию, откуда любовались и любуются городом чешские короли, императоры и президенты.
  • Страговский монастырь, в котром до сих пор варят отменное пиво по средневековым рецептам.
  • Парк Летна, который пользуется небывалой популярностью у пражских любителей экстрима. Здесь вас ждет захватывающий дух вид на большинство мостов Праги и холм Витков.
  • И еще несколько секретных площадок, где проводят время коренные пражане.

Кому подойдет прогулка

Искателям эффектных ракурсов для фотографий и всем, кто хочет открыть новые грани Праги и разведать её нетуристические места

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, передвигаться по городу будем на автомобиле Мерседес Е-класса 2012 года
  • Дополнительно оплачиваются только еда и напитки (по желанию)
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты
Прага с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Меня зовут Лена, но чехи называют Elen. И я живу в Праге. С 2013 года она была для меня курортным романом: каждый отпуск я проводила именно с ней. Но с 2016 года наши отношения перешли в статус серьезных, и я переехала. Оставив в родном Екатеринбурге работу, семью, друзей, всю зимнюю одежду, каблуки, вечную спешку и «кислую мину». Последним двум утратам, кстати, я очень даже рада. Я люблю жизнь и ценю в людях умение жить — наверное, именно это я напишу, чтобы описать себя в двух словах. Идем гулять, и я познакомлю вас со своей Прагой. Полной противоречий, креативной, независимой, иногда пьяной и весёлой, а иногда серьёзной, как родитель с ремнём, который хочет преподать урок. Расскажу немножко любопытной истории, чтобы было чем впечатлить своих родственников и друзей по приезду. Покажу, где весело пить и вкусно есть. Где красиво фотографироваться и куда ехать на шопинг. И вообще отвечу на любой вопрос. Давайте вместе ломать или, наоборот, подкреплять фактами стереотипы о том, что Чехия — это только пиво, трдельник и рулька.
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Elena проводит ещё 1 экскурсию

Прага с ароматом кофеПрага с ароматом кофеПрага с ароматом кофе
скидка20%
€100
80 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
О кофейной культуре и ароматных местах города на дружеской прогулке
Какой город вы представляете, когда речь идёт о кофе? Вену? Рим? Венецию? А что, если я скажу, что первая кофейня в Праге открылась недалеко от Карлова моста спустя 100 лет после того, как венецианские купцы завезли зёрна в Европу! Я погружу вас в ароматный мир чешской столицы, поделюсь любимыми кофейнями и удивлю неожиданными фактами о напитке, без которого многие не воображают утро.

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