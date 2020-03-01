Elena проводит ещё 1 экскурсию

Меня зовут Лена, но чехи называют Elen. И я живу в Праге. С 2013 года она была для меня курортным романом: каждый отпуск я проводила именно с ней. Но с 2016 года наши отношения перешли в статус серьезных, и я переехала. Оставив в родном Екатеринбурге работу, семью, друзей, всю зимнюю одежду, каблуки, вечную спешку и «кислую мину». Последним двум утратам, кстати, я очень даже рада. Я люблю жизнь и ценю в людях умение жить — наверное, именно это я напишу, чтобы описать себя в двух словах. Идем гулять, и я познакомлю вас со своей Прагой. Полной противоречий, креативной, независимой, иногда пьяной и весёлой, а иногда серьёзной, как родитель с ремнём, который хочет преподать урок. Расскажу немножко любопытной истории, чтобы было чем впечатлить своих родственников и друзей по приезду. Покажу, где весело пить и вкусно есть. Где красиво фотографироваться и куда ехать на шопинг. И вообще отвечу на любой вопрос. Давайте вместе ломать или, наоборот, подкреплять фактами стереотипы о том, что Чехия — это только пиво, трдельник и рулька.Напишите мне