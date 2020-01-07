8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уютные уголки города и идеальные ракурсы для фото

Те самые узкие мощёные улочки Праги выведут вас к прекрасной Влтаве и её островам. Вы прогуляетесь по спокойному и атмосферному острову Кампа и Малой стороне. Пройдёте мимо здания музея у воды, откуда открывается один из лучших ракурсов для фотографий Карлового моста, заглянете на Мальтийскую площадь и побываете в «самом лебедином пражском месте». На протяжении прогулки мы будем останавливаться в приглянувшихся вам местах, чтобы я поймала лучшие мгновение и яркие эмоции, которые останутся с вами на снимках.

Романтические истории пражан и не только

Самые интересные дома, улочки, площади и мосты расскажут свои истории любви: счастливые и трагические, старинные и не очень, легендарные, а порой курьёзные. Вы услышите о романтических страницах жизни двух Фердинандов — эрцгерцогов из 16 и 20 веков: оба полюбили женщин более низкого положения. Интересные истории любви связаны также с первым президентом Чехии, Карлом IV и Францем Кафкой. Кроме того, я расскажу вам о символизме чешского граната, о свадебных обрядах и традициях чехов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят услышать увлекательные истории без сухих фактов. Жанры фотосессии не ограничены! Я с радостью пофотографирую и семью с детьми, и семейную пару любого возраста, и подруг, и влюблённых.