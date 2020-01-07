8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия

Прогулка, которая откроет романтические страницы города и оставит фото-воспоминания

Лариса
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Лариса – ваш гид
Прага привлекает путешественников со всего света не только многовековой историей и богатой архитектурой, но и особой романтической аурой.

Возможно, пражские улочки, мосты и площади столетиями «заряжались» этой атмосферой благодаря многочисленным историям любви, связанным с городом.

Вы услышите самые интересные из них, узнаете о легендах и свадебных традициях чехов.

Я обещаю вам не только увлекательный рассказ, но и чудесные фотографии с этой прогулки по прекрасным уголкам Праги.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у Народного Театра
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У этой экскурсии8 отзывов
4.5
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия

Что вас ожидает

Уютные уголки города и идеальные ракурсы для фото
Те самые узкие мощёные улочки Праги выведут вас к прекрасной Влтаве и её островам. Вы прогуляетесь по спокойному и атмосферному острову Кампа и Малой стороне. Пройдёте мимо здания музея у воды, откуда открывается один из лучших ракурсов для фотографий Карлового моста, заглянете на Мальтийскую площадь и побываете в «самом лебедином пражском месте». На протяжении прогулки мы будем останавливаться в приглянувшихся вам местах, чтобы я поймала лучшие мгновение и яркие эмоции, которые останутся с вами на снимках.

Романтические истории пражан и не только
Самые интересные дома, улочки, площади и мосты расскажут свои истории любви: счастливые и трагические, старинные и не очень, легендарные, а порой курьёзные. Вы услышите о романтических страницах жизни двух Фердинандов — эрцгерцогов из 16 и 20 веков: оба полюбили женщин более низкого положения. Интересные истории любви связаны также с первым президентом Чехии, Карлом IV и Францем Кафкой. Кроме того, я расскажу вам о символизме чешского граната, о свадебных обрядах и традициях чехов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят услышать увлекательные истории без сухих фактов. Жанры фотосессии не ограничены! Я с радостью пофотографирую и семью с детьми, и семейную пару любого возраста, и подруг, и влюблённых.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены 35-45 фотографий, которые я отправлю вам через 7 дней после экскурсии на электронную почту
  • Экскурсия начинается на площади перед Национальным театром (другой вариант мы можем обговорить заранее)
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия
Пражские истории любви: экскурсия + фотосессия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Народного Театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Здравствуйте, дорогие путешественники, приветствую вас на моей страничке! Когда я приехала в Прагу, мне хотелось узнать и познать страну, которую я выбрала для дальнейшей жизни. И я пошла на курсы профессиональных гидов по Праге и Чехии. Буду счастлива познакомить вас с городом, который я очень люблю и живу им. Это часть моих интересных открытий здесь и мне хочется поделиться ими с вами. С удовольствием дам советы и отвечу на все интересующие вас вопросы. И я буду рада встрече с Вами в Праге!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
7 января 2020
Очень душевная фотопрогулка) Спасибо Ларисе за интересные идеи и локации для фото! Всем рекомендую.
21 октября 2019
..вообще-то я хотела на день рождения, фотосессию! А все было так или теремной что про сессию я и забыла.. могу только посоветовать очень интересно и не принуждённо, как будто заранее сказочно подготовленно..
22 июня 2019
Нам очень понравилась фотоэкскурсия. Лариса профессионал своего дела. Знает, где лучше сделать фотографию, как встать, как падает свет. Спасибо большое.
20 июня 2019
Мы взяли такую экскурсию, потому что нам нужна была фотосессия. Действительно, совместить одновременно рассказ и фотографирование очень сложно. Практически Лариса занималась в основном фотографированием. Как таковой экскурсии с рассказом не было, но фотографирование удалось. Мы остались довольны.
13 июня 2019
Большая удача познакомится и прогуляться с Ларисой! Получила массу позитивных эмоций и заряд хорошего настроения! Мне есть с чем сравнить ( моя первая экскурсия по Праге, с другим гидом, мягко говоря была не очень) А через 3 дня пришли прекрасные фотографии. Спасибо большое!!!
14 мая 2019
Мы с сестрой очень довольны прогулкой! Большое спасибо Ларисе за красивейшие и уютные места, которые сами бы мы не нашли. А группы туда не водят. Теперь у нас есть прекрасные фотографии и тёплые воспоминания о нашем посещении сказочного города. Рекомендую всем, кто хочет получить фотопамять с живыми и естественными эмоциями.
Спасибо за приятные воспоминания. На душе опять тепло от просмотра))) Теперь они будут греть душу до следующего посещения Праги.
23 апреля 2019
Очень хочу поблагодарить Ларису за фотосессию!
Было очень весело, легко и позновательно! Лариса знает очень красивые места и ракурсы, где получились отличные фото! Я в восторге!
В Праге не первый раз, но мне было интересно и ново много, что послушать.
К тому же фотографии делали не просто в точках, но даже иногда задействовали окружающих! 😊👍
Было круто!
25 апреля 2018
Лично мне не очень понравилось. Лариса приятна в общении, но в качестве экскурсовода - есть куда стремиться. Истории интересные, но, с моей точки зрения, рассказаны довольно поверхностно и не очень структурированно.

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