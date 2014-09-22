2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Если кто-то из авторов вам особенно интересен — обязательно напишите, можно будет скорректироваться в зависимости от ваших вкусов и предпочтений. Территориально ограничимся переулками Нового и Старого городов, зайдем в три-четыре места. Выбор напитков, конечно же, просто обязан совпадать с обсуждаемым автором, разве что в непоколебимой связке Гашек-пиво я не составлю вам компании.

Отдельно хотелось бы предупредить, что не стоит ожидать лекции о чешской литературе.

Формат экскурсии будет больше напоминать беседу, чем монолог. Я обязательно поинтересуюсь вашими литературными предпочтениями и буду строить повествование, исходя из них.