2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если кто-то из авторов вам особенно интересен — обязательно напишите, можно будет скорректироваться в зависимости от ваших вкусов и предпочтений. Территориально ограничимся переулками Нового и Старого городов, зайдем в три-четыре места. Выбор напитков, конечно же, просто обязан совпадать с обсуждаемым автором, разве что в непоколебимой связке Гашек-пиво я не составлю вам компании.
Отдельно хотелось бы предупредить, что не стоит ожидать лекции о чешской литературе. Формат экскурсии будет больше напоминать беседу, чем монолог. Я обязательно поинтересуюсь вашими литературными предпочтениями и буду строить повествование, исходя из них.
Организационные детали
В стоимость не включены счета в кафе.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Профессиональный книготорговец и запойный читатель. По совместительству — частный гид, фотограф. Увлекаюсь спортивным «Что-где-когда» (играл за сборную Чехии на кубке наций и на чемпионате мира). С 1999 живу и работаю в Праге. Карлову мосту предпочитаю Нусельский, Пражскому Граду — Новый Свет, пиву — кофе. Стараюсь как можно больше путешествовать сам и помогаю делать это другим.
Эта экскурсия для истинных литераторов! С Денисом вас ждет погружение в творчество писателей этого города, обсуждение их произведений, и все это через призму Праги, в непринужденной обстановке литературных кафе, в окружении книг, за чашечкой кофе или кружкой пива. Было очень приятно и познавательно выстраивать диалог с таким знающим и начитанным собеседником! Удачи, вам, Денис! :)
Евгения
21 июля 2014
Денис интересный человек, но забег по Праге и ответы на вопросы не входили в мое предствавление об экскурсии по литературным кафе. Сами кафе замечательные, разные и в каждом можно классно провести время. Но наверно у Дениса много дел, так как мы постоянно спешили и закончили наше общение строго по лимиту. Вообще то так и договорено - 3 часа, но просто другие гиды Трипстера были более открытими и легкими в общении.
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!
Пройтись по улочкам Старого и Нового городов, заглянуть в Еврейский квартал и раскрыть тайны истории
Как формировалась Прага и что это за разделение — на Нижнюю и Верхнюю — вы узнаете во время экскурсии по Старому городу, Новому городу и Йозефов (бывшее еврейское гетто). После этого можно смело отправляться в другой день знакомиться с холмами — Вышеград, Петршин и Градчаны.
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Чтобы изучить Прагу за два дня, нужно точно знать, куда идти. Я помогу вам сориентироваться: моя программа Первого дня посвящена тому, что внизу — Старый город, Новый город и Еврейский квартал. А второй день мы посветим холмам: вы полюбуетесь панорамой с Вышеграда, увидите маленькую Эйфелеву башню на Петршине и главные достопримечательности Градчан.
Лучший мурал-арт, кофе за биткойны, спектакль в ящике и многое другое!
Если вы уже неплохо изучили пражский центр — пора выбираться за его пределы! Маршрут нашей прогулки по живой и настоящей Праге начнется с модной «хипстерской» Летны и будет спускаться вниз, к индустриальным Холешовицам, где таится немало сюрпризов, которые вам и предстоит открыть.
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Стать участником интерактивного аудио-спектакля в декорациях Старого города!
В Прагу можно возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая город с неожиданной стороны: в этот раз вас ждет променад по пражским улочкам с высочайшим уровнем погружения. Иммерсивная прогулка-спектакль не имеет ничего общего с монотонным форматом экскурсии — это органичное сочетание аудио-спектакля на фоне ключевых мест столицы, старинных легенд и любопытных фактов о городе. Этот необыкновенный опыт позволит вам почувствовать Прагу, прислушаться к ней — и стать друзьями навеки.