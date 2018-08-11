Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в прошлое Чешской республики во время экскурсии по Пражскому Граду
Прокатитесь на трамвае по живописному маршруту от «Пражского малого града» Мала Страна
Побывайте в Королевском саду
Посмотрите на величественные фасады собора Святого Вита и базилики Святого Георгия
Полюбуйтесь Карловым мостом над Влтавой
Оцените прекрасную панораму Праги
Отправляйтесь в прошлое Чешской республики во время 2-часовой экскурсии по Пражскому Граду и ознакомьтесь с историческими памятниками и знаменитейшими достопримечательностями чешской столицы.
Встретитесь с гидом у Карлова моста, а затем подниметесь на трамвае к Градчанам. Живописный маршрут позволяет погрузиться в историческую атмосферу «Пражского малого града» Мала Страна и посетить «город в городе» на вершине холма. Вы увидите главные достопримечательности, такие как собор Святого Вита, Королевский сад, базилику Святого Георгия и Старый королевский дворец. Познакомьтесь с историей древнего символа чешского государства, посетив крупнейший сохранившийся замковый комплекс в мире.
Пражский Град, возвышающийся над городом вот уже 11 столетий, сохранил свое величие, несмотря на бурную историю. Осмотрите бывшую резиденцию чешских королей и современную резиденцию президента Чешской республики, а также полюбуйтесь панорамой города.
Ответы на вопросы
Что входит
2-часовая экскурсия по Пражскому Граду
Билет на трамвай
Что не входит
Входной билет
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Алкоголь и наркотики
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 65 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anja
11 авг 2018
(Германия)
Der Reiseführer war sehr freundlich und ausgesprochen kompetent mit sehr sicherem Geschichtswissen, konnte zu allen Dingen sehr anschaulich und umfassend erzählen. Leider habe ich vor lauter Begeisterung vergessen, ihm Trinkgeld zu geben. Das hätte er wirklich verdient gehabt. Ich fühle mich in meiner historischen Bildung sehr bereichert. Auch mein 13- jähriger Sohn war sehr angetan und hing "Karel" an den Lippen. Vielen Dank, Karel!
А
Аноним
20 июля 2018
(США)
Our tour guide was very knowledgeable giving us a brief history of the area before the tour. She made sure the group was together before moving on. Also made sure we knew which way to go to get back to the staring point since we didn't take the full 6 hour tour.
P
Paul
1 авг 2018
(США)
The guide has strong accent and it’s very difficult to understand her. Also her voice is not loud enough and her speaker didn’t work well either. She could’ve kept us more in the shade in the 96 degrees hot day. Her tour was not that interesting and it felt like a waste of money for the tour.