Отправляйтесь в прошлое Чешской республики во время 2-часовой экскурсии по Пражскому Граду и ознакомьтесь с историческими памятниками и знаменитейшими достопримечательностями чешской столицы.

Встретитесь с гидом у Карлова моста, а затем подниметесь на трамвае к Градчанам. Живописный маршрут позволяет погрузиться в историческую атмосферу «Пражского малого града» Мала Страна и посетить «город в городе» на вершине холма. Вы увидите главные достопримечательности, такие как собор Святого Вита, Королевский сад, базилику Святого Георгия и Старый королевский дворец. Познакомьтесь с историей древнего символа чешского государства, посетив крупнейший сохранившийся замковый комплекс в мире.

Пражский Град, возвышающийся над городом вот уже 11 столетий, сохранил свое величие, несмотря на бурную историю. Осмотрите бывшую резиденцию чешских королей и современную резиденцию президента Чешской республики, а также полюбуйтесь панорамой города.