Пражский зоопарк является гордостью всей Чехии.

Павильоны

Как и во многих хороших зоопарках мира, в пражском расположены закрытые и открытые павильоны. Но здесь не стоит ожидать тесных клеток. Животные содержатся в крупных закрытых павильонах, воссоздающий атмосферу их естественной среды обитания. В частности в закрытых содержатся пантеры, тигры и другие хищники, а также обезьяны, жирафы, птицы и насекомые.

Настоящие «Индонезийские джунгли»

Среди павильонов особенно выделяется самый обширный уникальный павильон зоопарка «Индонезийские джунгли», открытый в 2002 году и воссоздающий атмосферу тропических джунглей. Это двухъярусное стеклянное сооружение в форме эллипса. Внутри поддерживается постоянная температура +30 градусов, благоприятная для растущих здесь тропических растений. В нем обитает 100-130 видов животных, есть терраса для наблюдения за жизнью гиббонов, орангутанов, комодских варанов и других животных. Здесь же находится единственный в Центральной и Западной Европе павильон, где живут гигантские галапагосские черепахи. С ними соседствуют слоновые черепахи с Сейшельских островов — самые крупные в мире.

Животные Красной книги

Еще в 1932 году, привезенных Лошадей Пржевальского, едва не исчезнувших в дикой природе, удалось не только сохранить, но и восстановить их популяцию. так же вы встретите исчезающие виды ящериц, гавиалов, представителей семейства кошачьих, антилоп и многих других. В зоопарке насчитывается 169 видов млекопитающих, 270 видов птиц, 120 видов пресмыкающихся, 10 видов амфибии, 60 видов рыб, 1 вид хрящевой рыбы, 31 видов беспозвоночных. Среди них 144 вида занесены в Красную книгу МСОП, а 14 являются исчезающими. Помимо фауны в экспозиции зоопарка представлены 300 видов редких растений, в том числе деревьев.

Прочие развлечения