  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

Пражский зоопарк — входной билет

5
10 отзывов
Pick. your. Prague
Pick. your. Prague – Гид из Праги
Пражский зоопарк, согласно Forbes, занимает седьмое место в списке лучших зоопарков мира.

Заслужил он это, прежде всего, работой по восстановлению исчезающих видов животных.

Кроме того, пражский зоопарк — один из крупнейших зоопарков в Европе.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная

  • €13 за экскурсию

    Купить билеты
Пражский зоопарк — входной билет
Пражский зоопарк — входной билет

Что вы увидите

  • Пражский зоопарк
Пражский зоопарк является гордостью всей Чехии.
Павильоны
Как и во многих хороших зоопарках мира, в пражском расположены закрытые и открытые павильоны. Но здесь не стоит ожидать тесных клеток. Животные содержатся в крупных закрытых павильонах, воссоздающий атмосферу их естественной среды обитания. В частности в закрытых содержатся пантеры, тигры и другие хищники, а также обезьяны, жирафы, птицы и насекомые.
Настоящие «Индонезийские джунгли»
Среди павильонов особенно выделяется самый обширный уникальный павильон зоопарка «Индонезийские джунгли», открытый в 2002 году и воссоздающий атмосферу тропических джунглей. Это двухъярусное стеклянное сооружение в форме эллипса. Внутри поддерживается постоянная температура +30 градусов, благоприятная для растущих здесь тропических растений. В нем обитает 100-130 видов животных, есть терраса для наблюдения за жизнью гиббонов, орангутанов, комодских варанов и других животных. Здесь же находится единственный в Центральной и Западной Европе павильон, где живут гигантские галапагосские черепахи. С ними соседствуют слоновые черепахи с Сейшельских островов — самые крупные в мире.
Животные Красной книги
Еще в 1932 году, привезенных Лошадей Пржевальского, едва не исчезнувших в дикой природе, удалось не только сохранить, но и восстановить их популяцию. так же вы встретите исчезающие виды ящериц, гавиалов, представителей семейства кошачьих, антилоп и многих других. В зоопарке насчитывается 169 видов млекопитающих, 270 видов птиц, 120 видов пресмыкающихся, 10 видов амфибии, 60 видов рыб, 1 вид хрящевой рыбы, 31 видов беспозвоночных. Среди них 144 вида занесены в Красную книгу МСОП, а 14 являются исчезающими. Помимо фауны в экспозиции зоопарка представлены 300 видов редких растений, в том числе деревьев.
Прочие развлечения
Чтобы не заблудиться, на территории зоопарка есть карты и указатели, расположенные на входах и поворотах в новые зоны. Есть детские площадки, небольшие рестораны, сувенирные лавки, работает кресельная канатная дорога. А в местном пивном ресторане часто расхаживают утки. Рядом с зоопарком располагается пражский ботанический сад и Тройский замок 🏰 добраться:
  • Добраться до зоопарка можно городским автобусом 112 от станции метро 🚇 Nádrazí Holešovice (ветка метро C), на бесплатном экспрессе с надписью ZOO, на автомобиле 🚘 или на пароходе от Стефаникова моста.
Что входит
  • Билет в Пражский зоопарк
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 U Trojského zámku 4/1, 171 00 Praha 7
Пражский зоопарк — входной билет
Пражский зоопарк — входной билет
Пражский зоопарк — входной билет
Пражский зоопарк — входной билет

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Pick. your. Prague
Pick. your. Prague
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Pick. your. Prague проводит ещё 1 экскурсию

Из Праги в Мюнхен, к замкам Баварии (2 дня)
130
0 часов
Из Праги в Мюнхен, к замкам Баварии (2 дня)
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Праге

Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
19
4.5 часов
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
1153 отзыва
В Дрезден из Праги в мини-группе
35
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
584 отзыва
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
40
11 часов
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
381 отзыв
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
20
3 часа
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
337 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
29
10 часов
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
320 отзывов
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
13
2 часа
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
269 отзывов