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Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)

Евгения З.
Евгения З. – Гид из Праги
Вам откроются живописные панорамы Праги и близлежащих городов.

Легкокрылый самолет ✈️ позволит вам насладиться неспешно сменяющимися видами крепости Терезин, развалин замка Хазенбург, города Роуднице и горы ⛰️ Ржип.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €260 за экскурсию

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Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)
Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)

Что вы увидите

  • Терезин
  • Хазенбург
  • река Лабэ (Эльба)
  • Роуднице
  • гора Ржип

Маршрут полета:

    Терезин – город 🏙️, построенный в форме звезды
    Хазенбург — развалины исторического готического града
    река Лабэ (Эльба)
    Роуднице — резиденция дворянского рода Лобковицы
    Ржип — священная для чехов гора

    Безопасность наших полетов:

      1. Все наши пилоты профессиональны, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии; К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полеты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями!
      2. Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом;
      3. Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности, полетов, а также техническим состоянием самолётов и вертолётов;
      4. При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
      5. Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
      6. Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно - покурить во время полёта не получится
      Полет длится 30 минут
      Что входит
      • 30-минутный полет
      Что не входит
      • Трансфер до аэродрома (можно заказать отдельно)
      Начало и место завершения
      🚩 Аэродром Roudnice
      Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)
      Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)
      Прогулка на самолете над окрестностями Праги (30 минут)

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Евгения З.
      Евгения З.
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