6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Побывать в Баварии

Из столицы Чехии вы отправитесь в самую большую и богатую область Германии — Баварию. По дороге я расскажу о важных вехах в её истории, о местных традициях, промышленности, футболе, о выдающихся людях, родившихся на этих землях, и о национальной кухне региона. С ней вы познакомитесь и в пивоварне Хофбройхаус в центре Мюнхена, основанной в 16 веке — здесь можно выпить кружечку пива под аккомпанемент типичной баварской песни. Кроме того, я расскажу о лучших заведениях Мюнхена и посоветую места для покупки сувениров.

Главное в Мюнхене и о нём

За 1,5 часа прогулки по Старому городу вы успеете изучить все must-see места баварской столицы. Увидите готический собор Фрауэнкирхе — символ Мюнхена, полюбуетесь архитектурными деталями Новой ратуши на центральной площади Мариенплац, пройдёте по оживлённой рыночной площади, которую называют «желудком города». А также рассмотрите собор Св. Петра — самый старый храм Мюнхена, торжественную церковь Св. Михаила, церковь Азам — барочный шедевр двух братьев-архитекторов — и другие достопримечательности, которые откроют историю Мюнхена.

После прогулки с гидом у вас будет свободное время, чтобы погулять по городу, пообедать и заглянуть в магазины.