6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с жизнью Баварии и главными достопримечательностями её столицы

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Эта экскурсия для тех, кто в путешествии по одному городу хочет увидеть и другой, не менее самобытный.

Из Праги вы отправитесь в южную Германию, в Мюнхен — город исторических соборов, пивных традиций, футбола и промышленности.

На прогулке по Старому городу вы изучите собор Фрауэнкирхе, церковь Азам и собор Святого Петра, пройдёте по роскошной площади Мариенплац и заглянете в известную на всю Европу пивоварню 16 века.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии6 отзывов
4
Путешествие из Праги в Мюнхен
Путешествие из Праги в Мюнхен

Что вас ожидает

Побывать в Баварии
Из столицы Чехии вы отправитесь в самую большую и богатую область Германии — Баварию. По дороге я расскажу о важных вехах в её истории, о местных традициях, промышленности, футболе, о выдающихся людях, родившихся на этих землях, и о национальной кухне региона. С ней вы познакомитесь и в пивоварне Хофбройхаус в центре Мюнхена, основанной в 16 веке — здесь можно выпить кружечку пива под аккомпанемент типичной баварской песни. Кроме того, я расскажу о лучших заведениях Мюнхена и посоветую места для покупки сувениров.

Главное в Мюнхене и о нём
За 1,5 часа прогулки по Старому городу вы успеете изучить все must-see места баварской столицы. Увидите готический собор Фрауэнкирхе — символ Мюнхена, полюбуетесь архитектурными деталями Новой ратуши на центральной площади Мариенплац, пройдёте по оживлённой рыночной площади, которую называют «желудком города». А также рассмотрите собор Св. Петра — самый старый храм Мюнхена, торжественную церковь Св. Михаила, церковь Азам — барочный шедевр двух братьев-архитекторов — и другие достопримечательности, которые откроют историю Мюнхена.

После прогулки с гидом у вас будет свободное время, чтобы погулять по городу, пообедать и заглянуть в магазины.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дорога туда и обратно — 10 часов; прогулка с гидом —1,5 часа; свободное время в Мюнхене — 2,5-3 часа.
Путешествие из Праги в Мюнхен
Путешествие из Праги в Мюнхен
Путешествие из Праги в Мюнхен
Путешествие из Праги в Мюнхен
Путешествие из Праги в Мюнхен
Путешествие из Праги в Мюнхен

Экскурсия проводится в среду и субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 декабря 2019
Спасибо! Всё организовано очень на уровне и очень грамотно! Гид Лариса и водитель Евгений МОЛОДЦЫ!!!!!
В праге 5 раз и с чем сравнивать знаю. Экскурсия очень понравилась! Спасибо!!!
18 октября 2019
Отдельную благодарность хотелось высказать водителю экскурсионного автобуса. После окончания экскурсии супруга забыла в автобусе телефон. Водитель самостоятельно передал находку в экскурсионное бюро и на следующий день потерянный телефон благополучно вернулся хозяйке. Спасибо всем сотрудникам. В наше время без телефона как без рук. А для тех, кто собирается на экскурсию в Мюнхен рекомендую выбирать все же двух дневную экскурсию. Долгая дорога оставляет слишком мало времени на экскурсию по городу, если одним днем.
18 июля 2019
Все отлично , но шесть часов дороги в одну сторону и пять в другую утомляет .
30 мая 2019
Город мюнхен не интересен совсем . Посмотреть нечего . Зря потраченное время
10 января 2019
Мюнхен очень понравился ,хотим вернуться туда ,экскурсия просто супер !!!
6 января 2019
Экскурсию в Мюнхен проводила Светлана. Понравилась то, что уже в автобусе Светлана в мельчайших подробностях рассказала, как будет проходить экскурсия, место, время встречи. Материал излагался понятным, доступным языком, без сложных терминов и ненужных дат. ( заснуть точно не хотелось!) Нам не очень повезло с погодой, но зато очень повезло с гидом! Впечатления от Мюнхена остались отличные! P.s.. не стоит переживать, что вы заблудитесь, т. к.. Светлана по десять раз расскажет и покажет, куда , когда и во сколько идти.

Александра проводит ещё 8 экскурсий

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