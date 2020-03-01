Александра проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Рассказы о Баварии

По дороге в Баварию — самую большую и богатую область Германии — вы узнаете о важных вехах в её истории, о местных традициях, промышленности, футболе и национальной кухне региона.

Всё, что нельзя пропустить в Нюрнберге

Вы погуляете по старинным улочкам и берегам реки Пегниц, узнаете об основании Нюрнберга и о том, как он связан с Чехией. Фоном для рассказов станут главные достопримечательности Нюрнберга:

Нюрнбергская крепость (Кайзербург) : я расскажу об устройстве крепостного комплекса, его оборонительной роли и, конечно, о возникновении города на этом месте;

: я расскажу об устройстве крепостного комплекса, его оборонительной роли и, конечно, о возникновении города на этом месте; Рыночная площадь и церковь Девы Марии : вы полюбуетесь архитектурой кирхи, стоящей на месте синагоги, и удивительным фонтаном, который мог стать шпилем церкви;

: вы полюбуетесь архитектурой кирхи, стоящей на месте синагоги, и удивительным фонтаном, который мог стать шпилем церкви; Церковь Св. Лоренца — одна из первых лютеранских церквей Германии, в чьи огромные башни не раз ударяли молнии;

— одна из первых лютеранских церквей Германии, в чьи огромные башни не раз ударяли молнии; Церковь Св. Себальда : у самой старой готической церкви Нюрнберга вы услышите о её 150-летнем строительстве и о покровителе города, именем которого она названа;

: у самой старой готической церкви Нюрнберга вы услышите о её 150-летнем строительстве и о покровителе города, именем которого она названа; Цервкоь Св. Екатерины : вы увидите развалины бывшего монастыря Доминиканского ордена, где сегодня проводятся городские концерты и фестивали;

: вы увидите развалины бывшего монастыря Доминиканского ордена, где сегодня проводятся городские концерты и фестивали; Дом-музей Дюрера: около очаровательного фахверкового домика поговорим о жизни художника в Нюрнберге.

Практические советы и свободное время

После экскурсии по городу у вас будет свободное время, чтобы погулять и пообедать — я подскажу, где попробовать традиционные нюрнбергские колбаски (толщиной с мизинчик), баварское пиво и медовые пряники Lebkuchen. А в рождественский период вы насладитесь атмосферой красивейшей в Европе ярмарки.