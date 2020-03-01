Александра проводит ещё 8 экскурсий

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История и средневековая атмосфера самого немецкого города Германии

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Нюрнбергский процесс и Третий рейх — к сожалению, часто первые ассоциации с городом не самые радостные.

Между тем, здесь вас ждут богатая средневековая история, кукольные фахверковые домики, готические шпили и живописная река Пегниц.

За один день вы увидите все must-see места Нюрнберга, узнаете о жизни Баварии и попробуете знаменитые колбаски и пряники.
60 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг

Что вас ожидает

Рассказы о Баварии
По дороге в Баварию — самую большую и богатую область Германии — вы узнаете о важных вехах в её истории, о местных традициях, промышленности, футболе и национальной кухне региона.

Всё, что нельзя пропустить в Нюрнберге
Вы погуляете по старинным улочкам и берегам реки Пегниц, узнаете об основании Нюрнберга и о том, как он связан с Чехией. Фоном для рассказов станут главные достопримечательности Нюрнберга:

  • Нюрнбергская крепость (Кайзербург): я расскажу об устройстве крепостного комплекса, его оборонительной роли и, конечно, о возникновении города на этом месте;
  • Рыночная площадь и церковь Девы Марии: вы полюбуетесь архитектурой кирхи, стоящей на месте синагоги, и удивительным фонтаном, который мог стать шпилем церкви;
  • Церковь Св. Лоренца — одна из первых лютеранских церквей Германии, в чьи огромные башни не раз ударяли молнии;
  • Церковь Св. Себальда: у самой старой готической церкви Нюрнберга вы услышите о её 150-летнем строительстве и о покровителе города, именем которого она названа;
  • Цервкоь Св. Екатерины: вы увидите развалины бывшего монастыря Доминиканского ордена, где сегодня проводятся городские концерты и фестивали;
  • Дом-музей Дюрера: около очаровательного фахверкового домика поговорим о жизни художника в Нюрнберге.

Практические советы и свободное время
После экскурсии по городу у вас будет свободное время, чтобы погулять и пообедать — я подскажу, где попробовать традиционные нюрнбергские колбаски (толщиной с мизинчик), баварское пиво и медовые пряники Lebkuchen. А в рождественский период вы насладитесь атмосферой красивейшей в Европе ярмарки.

Организационные детали

  • Сбор группы в 6:45 на Вацлавской площади, отправление автобуса в 7:00.
  • Возьмите с собой заграничный паспорт и страховку.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Дорога туда и обратно — 8 часов; прогулка с гидом —1,5 часа; свободное время в Нюрнберге — 3-3,5 часа.
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг
Путешествие из Праги в Нюрнберг

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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Александра проводит ещё 8 экскурсий

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