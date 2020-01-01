Мала страна - это место со множеством интересных и таинственных мест. В таких местах всегда есть свои привидения.

По утверждению пражан, они существуют на самом деле, потому как романтика и алхимия стали идеальными проводниками в иное измерение. Здесь практически остановилось время. Узкие улочки, роскошные дворцы соседствуют рядом с домами простых мещан.

Домовые знаки, которые поведают нам истории 📖 давних жителей этого города, а мостовые еще помнят шаги Казановы и Моцарта.

Итак, романтика и алхимия, любителям и ценителям всего загадочного, мистического и таинственного…

Приоткроем тайны о магах, алхимии, секретных опытах в попытках получить золото. И начнется оно с подъема по самой старой деревянной винтовой лестнице Праги.

Затем мы окажемся в кабинете алхимика, где сохранились книги и предметы для исследований. Здесь проживал известный алхимик Эдвард Келли. Здесь же была расположена его тайная лаборатория. ⠀

Вместе мы попробуем разжечь магический огонь. Ознакомимся со стадиями создания гомункула, скелетом, который держит лупу для исследований.

Увидим приборы для дистилляции и травы для создания эликсира. ⠀

Встретимся с самим магистром Эдвардом Келли. Он медиум, мистик и алхимик, сумевший убедить императора Рудольфа II в своей способности превращать неблагородные металлы в золото. Он проводил эксперименты с получением философского камня

Существует гипотеза, что именно в этом месте Шекспиру могли подсказать сюжет для пьесы «Сон в летнюю ночь».

Посетим мы «Башню Келли» - с нее открывается потрясающий и таинственный вид на город 🏙️. Для создания Философского камня лучших условий и не придумаешь!

Закончим прогулку 👣 на самой знаменитой золотой улочке Пражского Града, где по легенде до сих пор существует дверь, ведущая в иной мир.