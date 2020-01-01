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Романтика и алхимия Малой Страны

5
1 отзыв
Pangea. Team
Pangea. Team – Гид из Праги
Во время нашей прогулки по Малой стране мы совершим путешествие в мистическое прошлое Праги и увидим все городские места, в которых происходили чудеса.

Приоткроем тайны о магах, алхимии, секретных опытах в попытках получить золото, окажемся в кабинете алхимика, где сохранились его книги и предметы для исследований.

⠀Наконец, отыщем настоящий портал в потусторонний мир на золотой улочке Пражского года.

Вы узнаете удивительные и занимательные факты о городе и его местных жителях, а также услышите невероятные пражские легенды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €25 за экскурсию

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Романтика и алхимия Малой Страны
Романтика и алхимия Малой Страны

Что вы увидите

  • Малостранская площадь
  • улица Нерудова
  • Пражский град
  • Золотая улочка
Мала страна - это место со множеством интересных и таинственных мест. В таких местах всегда есть свои привидения.
По утверждению пражан, они существуют на самом деле, потому как романтика и алхимия стали идеальными проводниками в иное измерение. Здесь практически остановилось время. Узкие улочки, роскошные дворцы соседствуют рядом с домами простых мещан.
Домовые знаки, которые поведают нам истории 📖 давних жителей этого города, а мостовые еще помнят шаги Казановы и Моцарта.
Итак, романтика и алхимия, любителям и ценителям всего загадочного, мистического и таинственного…
Приоткроем тайны о магах, алхимии, секретных опытах в попытках получить золото. И начнется оно с подъема по самой старой деревянной винтовой лестнице Праги.
Затем мы окажемся в кабинете алхимика, где сохранились книги и предметы для исследований. Здесь проживал известный алхимик Эдвард Келли. Здесь же была расположена его тайная лаборатория. ⠀
Вместе мы попробуем разжечь магический огонь. Ознакомимся со стадиями создания гомункула, скелетом, который держит лупу для исследований.
Увидим приборы для дистилляции и травы для создания эликсира. ⠀
Встретимся с самим магистром Эдвардом Келли. Он медиум, мистик и алхимик, сумевший убедить императора Рудольфа II в своей способности превращать неблагородные металлы в золото. Он проводил эксперименты с получением философского камня
Существует гипотеза, что именно в этом месте Шекспиру могли подсказать сюжет для пьесы «Сон в летнюю ночь».
Посетим мы «Башню Келли» - с нее открывается потрясающий и таинственный вид на город 🏙️. Для создания Философского камня лучших условий и не придумаешь!
Закончим прогулку 👣 на самой знаменитой золотой улочке Пражского Града, где по легенде до сих пор существует дверь, ведущая в иной мир.
Что входит
  • сопровождение гида
  • квест
Что не входит
  • входной билет в музей алхимии
Начало
🚩 у Вашего отеля
Место завершения
🏁 ст.м. Малостранка
Романтика и алхимия Малой Страны
Романтика и алхимия Малой Страны
Романтика и алхимия Малой Страны
Романтика и алхимия Малой Страны
Романтика и алхимия Малой Страны

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Pangea. Team
Pangea. Team
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