3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посмотреть на главные достопримечательности Праги и различить в них след русской эмиграции

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приезжая в современную Прагу, путешественники нечасто задумываются, насколько велика роль русских эмигрантов в развитии инфраструктуры города и европейской культуры за последние 100 лет.

Кем они были, как сложились их судьбы и чем они жили в Праге? Вы пройдёте по известнейшим местам города и посмотрите на них другими глазами, узнав самые интересные истории о русских эмигрантах.
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Русская Прага
Русская Прага

Что вас ожидает

Русский вклад в историю города
С Прагой прошлого столетия связаны десятки имён русских писателей, поэтов, архитекторов и других представителей интеллигенции. Я расскажу, почему за то, что знаменитый Карлов мост до сих пор цел и невредим, чехи благодарны инженерам из России, что такое «Русская акция помощи» и кто был первым учителем «Чешского соловья» Карела Готта. Вы побываете на Петршином холме, который стал аллегорическим образом в «Поэме горы» Марины Цветаевой, и на Ольшанском кладбище — «Русском некрополе». Посетите храм Успения Пресвятой Богородицы с криптой, где захоронены известные эмигранты, увидите отель Злата Гуса, где сатирик Аркадий Аверченко прожил все годы пребывания в Праге, и окинете взглядом «Русский Оксфорд» с фуникулёра.

Жизнь и судьбы русских эмигрантов
Уезжая из Российской империи в Прагу, многие верили, что вернутся на родину. Вы узнаете, какой буквальный смысл был у выражения «жить на чемоданах», что пришлось делать эмигрантам, осознавшим, что они останутся в Праге до самой смерти, и как сложились судьбы тех, кто трудился на благо неродной страны. Я расскажу вам множество жизненных историй известных представителей русской интеллигенции, благодаря которым росла и развивалась европейская промышленность и философская школа. Сегодня главные чешские музеи и библиотеки регулярно выставляют свои коллекции русской живописи, а архивные собрания литературы на русском и украинском языках открыты для каждого жителя Праги, чего бы никогда не случилось без волны русской эмиграции.

Русская Прага
Русская Прага
Русская Прага
Русская Прага
Русская Прага
Русская Прага
Русская Прага
Русская Прага

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
В Чехии я живу 20 лет. Издаю газету на русском языке "Пражский экспресс". Историей русской эмиграции интересуюсь давно, в газете - это одна из основных тем. Изучаю, работаю в архивах. Поняла, что практически никто не предлагает в Праге экскурсий на эту очень интересную тему. Решила восполнить пробел, так как считаю, что очень важно знать, как и чем жили наши соотечественники в изгнании, какой след оставили в истории России и Чехии.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 мая 2019
Ирина - идеальный гид, прекрасный рассказчик, очень приятный и деликатный человек. Мы с мужем были в Праге впервые и искали спутника для пешей прогулки по городу. И мы не ошиблись в выборе: Ирина прожила в Праге более 20 лет, знает и любит и собственную культуру и историю, и этот прекрасный город и показала нам его с интересующего нас ракурса. Это нельзя даже назвать экскурсией: мы услышали живой рассказ очень увлеченного человека и даже не заметили, как пролетело время. Спасибо, Ирина! Очень рекомендуем.
5 апреля 2019
Огромная благодарность Ирине за экскурсию, посвященную истории русской эмиграции в Праге в 20-30 годы. Узнали много интересного о жизни А.Аверченко, М.Слонима, М.Цветаевой, П. Савицкого и других деятелях русской культуры. Много любопытных фактов о быте русских эмигрантов, отношении к ним чешских властей. Нестандартный маршрут - памятные места, связанные с деятельностью русских эмигрантов в старой части города, затем поездка на Ольшанское кладбище, где похоронены Аверченко и многие другие (в том числе и Ф.Кафка). Очень советуем эту экскурсию всем, кто интересуется русской историей и русской культурой. Ирине еще раз спасибо!
Алексей
20 августа 2018
Очень интересный рассказ о не слишком хорошо известных страницах истории России и Чехии.
Любопытно, что гиду, рассказывая в числе прочих историю эмиграции Марины Цветаевой, удалось безраздельно завладеть нашим вниманием, даже учитывая, что мы не слишком интересуемся творчеством поэта.
Рекомендуем эту экскурсию бывалым любителям Праги.

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