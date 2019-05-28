3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приезжая в современную Прагу, путешественники нечасто задумываются, насколько велика роль русских эмигрантов в развитии инфраструктуры города и европейской культуры за последние 100 лет. Кем они были, как сложились их судьбы и чем они жили в Праге? Вы пройдёте по известнейшим местам города и посмотрите на них другими глазами, узнав самые интересные истории о русских эмигрантах.

Что вас ожидает

Русский вклад в историю города

С Прагой прошлого столетия связаны десятки имён русских писателей, поэтов, архитекторов и других представителей интеллигенции. Я расскажу, почему за то, что знаменитый Карлов мост до сих пор цел и невредим, чехи благодарны инженерам из России, что такое «Русская акция помощи» и кто был первым учителем «Чешского соловья» Карела Готта. Вы побываете на Петршином холме, который стал аллегорическим образом в «Поэме горы» Марины Цветаевой, и на Ольшанском кладбище — «Русском некрополе». Посетите храм Успения Пресвятой Богородицы с криптой, где захоронены известные эмигранты, увидите отель Злата Гуса, где сатирик Аркадий Аверченко прожил все годы пребывания в Праге, и окинете взглядом «Русский Оксфорд» с фуникулёра.

Жизнь и судьбы русских эмигрантов

Уезжая из Российской империи в Прагу, многие верили, что вернутся на родину. Вы узнаете, какой буквальный смысл был у выражения «жить на чемоданах», что пришлось делать эмигрантам, осознавшим, что они останутся в Праге до самой смерти, и как сложились судьбы тех, кто трудился на благо неродной страны. Я расскажу вам множество жизненных историй известных представителей русской интеллигенции, благодаря которым росла и развивалась европейская промышленность и философская школа. Сегодня главные чешские музеи и библиотеки регулярно выставляют свои коллекции русской живописи, а архивные собрания литературы на русском и украинском языках открыты для каждого жителя Праги, чего бы никогда не случилось без волны русской эмиграции.