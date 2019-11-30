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Осмотреть памятники Градчан и Малой Страны и узнать о них хрестоматийные факты и неожиданные истории

Руслан
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Руслан – ваш гид
Эта экскурсия познакомит вас с Прагой «по ту сторону реки»: здесь достопримечательностей не меньше, чем в Старом месте.

Вы побываете в Пражском граде, узнаете о сокровищах Лореты, древних орденах и жителях улочки Новый свет.

Полюбуетесь видом на город у Страговского монастыря, исследуете Пражскую Венецию и увидите неожиданные работы Давида Черны.
26 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Возле Страговского монастыря, у остановки трамвая 22, 23 -"Pohořelec "
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У этой экскурсии1 отзыв
4
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага

Что вас ожидает

Панорама города и знаменитые храмы
Наша экскурсия начнётся у Страговского монастыря. Вы увидите фрагмент крепостных стен, услышите о появлении аббатства и ордене премонстрантов. Мы расскажем о библиотеке, в своё время спасшей обитель, и о том, что сегодня находится за этими стенами. Здесь со смотровой площадки вам откроется панорама центра: вид на Старый город и живописный Карлов мост.
На Лоретанской площади вы полюбуетесь барочным Чернинским дворцом и узнаете о диковинках храмового комплекса Лореты: копии хижины Девы Марии и уникальной колокольне с 27 колокольчиками разной величины.

Как начиналась Прага
На Градчанской площади вы не увидите ни одного дома — только дворцы! Услышите о появлении Праги, о самой первой крепости и других поселениях. Вы пройдёте через дворы Пражского града, осмотрите храм святого Вита, Вацлава и Войтехи — в том числе его самую старую часть, а также базилику святого Георгия, которая старше собора.

Малая Страна
Спустимся вниз и прогуляемся по виноградникам, где, по легенде, выращивал для причастия виноград ещё сам князь Вацлав. Заглянем во двор костела Девы Марии под цепью — резиденцию древнейшего мальтийского ордена. Вы узнаете, как и когда он появился в Праге, чем сейчас живут монахи и зачем они вырыли канал Чертовка. Увидите стену Джона Леннона — разгадаем и её символичный смысл. А гуляя по острову Кампа, поговорим о современном искусстве чехов и об известном художнике Давиде Черни. Посмеёмся у его работы «Чураицы поставы», встретим чёрных младенцев и желтых пингвинов.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия почти полностью пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага
С чего начиналась Прага

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Возле Страговского монастыря, у остановки трамвая 22, 23 -"Pohořelec ".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Руслан
Руслан
Лицензированный гид по Праге, Чехии и Европе. В Праге живу десять лет и не могу ей налюбоваться до сих пор! В экскурсиях я не ограничиваюсь общедоступной информацией, а стараюсь каждый раз открывать что-то новое и необычное. В Праге живу с 2005 года, мне давно знакомы и приятны неповторимый дух и таинственность столицы, которые я с удовольствием помогаю ощутить моим путешественникам.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 ноября 2019
Экскурсия отличная. Гид Руслан - профи.Отлично владеет информацией. Хорошо, спокойно, доброжелательно рассказывает, отвечает на вопросы и главное никуда не торопится. Считаю, что это одно из главных качеств экскурсовода.
Но есть вопрос к компании: указывать точное место встречи. В моем случае, место встречи не соответствовало ваучеру. Пришлось дважды созвониться мне с гидом и ждать 40 мин.
И второй момент. Экскурсия начинается в 15.00. Светло и хорошо видно. Но вскоре, быстро темнеет, теряешь ориентацию. Подсветка соборов и замков, конечно красиво. Но для созерцания ночной красоты есть вечерняя экскурсия. 80% экскурсии прошло в тёмное время. Очень жаль.
Думаю, что экскурсия " С чего начиналась Прага" должна проводиться, чтобы потом самостоятельно вернуться и погулять по этому красивом маршруту.
Экскурсия подойдёт людям, интересующимся историей Праги, ценящих красоту и лёгких на подъем.
С уважением, Ольга.

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