Что вас ожидает

Панорама города и знаменитые храмы

Наша экскурсия начнётся у Страговского монастыря. Вы увидите фрагмент крепостных стен, услышите о появлении аббатства и ордене премонстрантов. Мы расскажем о библиотеке, в своё время спасшей обитель, и о том, что сегодня находится за этими стенами. Здесь со смотровой площадки вам откроется панорама центра: вид на Старый город и живописный Карлов мост.

На Лоретанской площади вы полюбуетесь барочным Чернинским дворцом и узнаете о диковинках храмового комплекса Лореты: копии хижины Девы Марии и уникальной колокольне с 27 колокольчиками разной величины.

Как начиналась Прага

На Градчанской площади вы не увидите ни одного дома — только дворцы! Услышите о появлении Праги, о самой первой крепости и других поселениях. Вы пройдёте через дворы Пражского града, осмотрите храм святого Вита, Вацлава и Войтехи — в том числе его самую старую часть, а также базилику святого Георгия, которая старше собора.

Малая Страна

Спустимся вниз и прогуляемся по виноградникам, где, по легенде, выращивал для причастия виноград ещё сам князь Вацлав. Заглянем во двор костела Девы Марии под цепью — резиденцию древнейшего мальтийского ордена. Вы узнаете, как и когда он появился в Праге, чем сейчас живут монахи и зачем они вырыли канал Чертовка. Увидите стену Джона Леннона — разгадаем и её символичный смысл. А гуляя по острову Кампа, поговорим о современном искусстве чехов и об известном художнике Давиде Черни. Посмеёмся у его работы «Чураицы поставы», встретим чёрных младенцев и желтых пингвинов.