6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чарующая Прага Мы начнем экскурсию на Вацлавской площади — вы узнаете, как она преображается в разное время дня и куда исчезли располагавшиеся на ней старые крохотные дома. Я покажу спрятанные в уютных переулках загадочные храмы и тихие сады в самом сердце Праги, о которых не знают туристы. Кроме того, вы увидите один из старейших университетов мира и любимый театр Моцарта. А также узнаете, как городские площади получали свои названия.
В Старом городе вы научитесь определять время по знаменитым на весь мир Пражским астрономическим часам и узнаете, как коррупция повлияла на вид главной площади. А еще прокатитесь на необычном лифте, полюбуетесь видом на Карлов мост и покормите лебедей на берегу Малой Страны.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот уже семь лет я живу и учусь в Праге. Этот город продолжает удивлять меня — гуляя по нему, каждый раз открываю для себя что-то новое. Год назад решила начать делиться с гостями чешской столицы секретами местных жителей и тайными тропами. Я, как и вы, люблю путешествия и часто бывала на обычных экскурсиях, перегруженных сухими фактами, датами и именами. Забудьте об этом! Мои прогулки проходят в рамках непринужденного диалога — только все самое важное и интересное. Множество легенд и действительно занимательных историй города смогут удивить даже тех, кто в Праге далеко не впервые. Если вы уже что-то видели, я легко перестрою маршрут. А еще дам полезные советы и постараюсь ответить на каждый ваш вопрос. И самое главное — вы полюбите Прагу не меньше моего!
Спасибо большое Светлане за интересную и познавательно прогулку по Праге. Лёгкая в восприятии информация, интересные детали и факты, без лишних, на наш взгляд, сухих цифр и исторических справок. Правильный баланс эмоционального и рационального восприятия Праги. Ещё раз спасибо, рекомендуем. Денис и Галя.
Olga
12 января 2020
Прекрасная экскурсия. Не перегружена историческими фактами, зато очень много интересного и познавательного. Подача материала легкая и веселая.
Много практичных подсказок прислала после экскурсии. С удовольствием посоветуем ее друзьям и знакомым.
Валерий
4 января 2020
Буду рекомендовать всем друзьям. Экскурсия отработана на все деньги. В конце ваш ожидает бонус! Чистая прибыль!
Брали на семью из 5ти человек с коляской. Светлана подобрала интересный маршрут, подходящий под коляску. Мы успели много посмотреть и узнать. Все прошло на сплошной позитиве.
Наталья
3 января 2020
Экскурсия понравилась, Светлана - интересный рассказчик, на все вопросы отвечала. Маршрут нам понравился. Спасибо!
Светлана очень интересно, живо, непринужденно рассказывала об истории Праги, была отлично подготовлена; маршрут был построен с одной стороны по класссическим достопримечательностям (must see), с другой - выход к ним открывался с потаенных улиц/проулков/переулков скрытых от туристов.
Особо хочу отметить непринужденный стиль подачи материала и просто потрясающее чувство юмора у гида!
В общем, если вы не из деревни, где сварили яйца* - обязательно проведите эти два с половиной часа в компании Светланы!
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!