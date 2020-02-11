6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. С Прагой на «ты»!

Знаковые места и тайные уголки города на дружеской экскурсии

Светлана
Задать вопрос
Светлана – ваш гид
Красота и уют Праги поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания.

Вы увидите старинные площади, храмы, театры и университеты.

Погуляете по узким средневековым улочкам, научитесь определять время по астрономическим часам и услышите самые интересные городские легенды!
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!

Что вас ожидает

Чарующая Прага
Мы начнем экскурсию на Вацлавской площади — вы узнаете, как она преображается в разное время дня и куда исчезли располагавшиеся на ней старые крохотные дома. Я покажу спрятанные в уютных переулках загадочные храмы и тихие сады в самом сердце Праги, о которых не знают туристы. Кроме того, вы увидите один из старейших университетов мира и любимый театр Моцарта. А также узнаете, как городские площади получали свои названия.

В Старом городе вы научитесь определять время по знаменитым на весь мир Пражским астрономическим часам и узнаете, как коррупция повлияла на вид главной площади. А еще прокатитесь на необычном лифте, полюбуетесь видом на Карлов мост и покормите лебедей на берегу Малой Страны.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!
С Прагой на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Светлана
Светлана
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот уже семь лет я живу и учусь в Праге. Этот город продолжает удивлять меня — гуляя по нему, каждый раз открываю для себя что-то новое. Год назад решила начать делиться с гостями чешской столицы секретами местных жителей и тайными тропами. Я, как и вы, люблю путешествия и часто бывала на обычных экскурсиях, перегруженных сухими фактами, датами и именами. Забудьте об этом! Мои прогулки проходят в рамках непринужденного диалога — только все самое важное и интересное. Множество легенд и действительно занимательных историй города смогут удивить даже тех, кто в Праге далеко не впервые. Если вы уже что-то видели, я легко перестрою маршрут. А еще дам полезные советы и постараюсь ответить на каждый ваш вопрос. И самое главное — вы полюбите Прагу не меньше моего!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо!Рекомендуем.
12 января 2020
Спасибо большое Светлане за интересную и познавательно прогулку по Праге. Лёгкая в восприятии информация, интересные детали и факты, без лишних, на наш взгляд, сухих цифр и исторических справок. Правильный баланс эмоционального и рационального восприятия Праги. Ещё раз спасибо, рекомендуем. Денис и Галя.
12 января 2020
Прекрасная экскурсия. Не перегружена историческими фактами, зато очень много интересного и познавательного. Подача материала легкая и веселая.
Много практичных подсказок прислала после экскурсии. С удовольствием посоветуем ее друзьям и знакомым.
4 января 2020
Буду рекомендовать всем друзьям. Экскурсия отработана на все деньги. В конце ваш ожидает бонус! Чистая прибыль!
Брали на семью из 5ти человек с коляской. Светлана подобрала интересный маршрут, подходящий под коляску. Мы успели много посмотреть и узнать. Все прошло на сплошной позитиве.
3 января 2020
Экскурсия понравилась, Светлана - интересный рассказчик, на все вопросы отвечала. Маршрут нам понравился. Спасибо!
Julia
10 декабря 2019
Отличная экскурсия в, действительно, дружеском формате.

Светлана очень интересно, живо, непринужденно рассказывала об истории Праги, была отлично подготовлена; маршрут был построен с одной стороны по класссическим достопримечательностям (must see), с другой - выход к ним открывался с потаенных улиц/проулков/переулков скрытых от туристов.
Особо хочу отметить непринужденный стиль подачи материала и просто потрясающее чувство юмора у гида!
В общем, если вы не из деревни, где сварили яйца* - обязательно проведите эти два с половиной часа в компании Светланы!

Спасибо, Света!

Необычные маршруты по Праге

Творческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в истории
10 за человека
2 часа
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной ПрагеИндивидуальная квест-экскурсия по сказочной ПрагеИндивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
скидка15%
€23
20 за человека
2.5 часа
201 отзыв
Знакомство с городом в игровой форме
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Ваш идеальный день в ПрагеВаш идеальный день в ПрагеВаш идеальный день в Праге
125 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Еврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легенды
19 за человека
2 часа
5 отзывов
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Дворы, задворки и подворотни Старого городаДворы, задворки и подворотни Старого городаДворы, задворки и подворотни Старого города
105 за экскурсию
3.5 часа
150 отзывов
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы