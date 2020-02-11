6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чарующая Прага

Мы начнем экскурсию на Вацлавской площади — вы узнаете, как она преображается в разное время дня и куда исчезли располагавшиеся на ней старые крохотные дома. Я покажу спрятанные в уютных переулках загадочные храмы и тихие сады в самом сердце Праги, о которых не знают туристы. Кроме того, вы увидите один из старейших университетов мира и любимый театр Моцарта. А также узнаете, как городские площади получали свои названия.

В Старом городе вы научитесь определять время по знаменитым на весь мир Пражским астрономическим часам и узнаете, как коррупция повлияла на вид главной площади. А еще прокатитесь на необычном лифте, полюбуетесь видом на Карлов мост и покормите лебедей на берегу Малой Страны.