Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Прогуляться по любимым местам жителей и попробовать фирменные сладости чешской кухни

Анна
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Анна – ваш гид
Чешские сладости! Трдельники с кремом и шоколадным соусом, традиционный торт «Прага», мороженое, марципан — все это ждет вас на увлекательной гастрономической прогулке.

Я проведу вас по главным ресторанчикам и помогу связать кухню с историей и традициями города.

Вы узнаете, почему в ходу у местных фраза «На вкус и цвет ищи себе товарища», где продают самые вкусные трдельники и какой тортик заказывал первый президент Чехословакии.
99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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Сладкая жизнь Праги
Сладкая жизнь Праги

Что вас ожидает

По скрытым улочкам Праги
На прогулке вы познакомитесь с «живым» городом: пройдете по уютным улочкам Праги и заглянете во францисканский парк, окажетесь в храме Девы Марии Снежной, где толстые средневековые стены уберегут от городского шума. Побываете внутри часового механизма и за чашечкой хорошего кофе услышите историю города. Вас удивят факты о том, как в Праге жили короли, какой торт заказывал первый президент Чехословакии и где находятся любимые места местных жителей.

Через кухню — к истории и традициям города
Вы пройдете по главным ресторанчикам и кафе, где попробуете фирменные блюда Праги. Через блюда я расскажу об особенностях чешской кухни и о том, как создавались традиции, рецепты, вкусы. Покажу «аппетитные» места: кафе, где продают самый правильные и вкусные трдельники, торт «Прага», фрукты с марципаном. А еще расскажу о необычных традициях местных. Вы узнаете, почему, выражая восторг, пражане говорят «ужасно» и любят повторять: «На вкус и цвет ищи себе товарища».

Организационные детали

Дегустация сладостей не входит в стоимость экскурсии. С собой стоит взять от 10-20 евро на кофе и десерт в одном из кафе города.

Сладкая жизнь Праги
Сладкая жизнь Праги
Сладкая жизнь Праги
Сладкая жизнь Праги
Сладкая жизнь Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Живу здесь больше двадцати лет и буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Секреты пражского пиваСекреты пражского пиваСекреты пражского пива
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