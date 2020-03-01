Анна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

По скрытым улочкам Праги

На прогулке вы познакомитесь с «живым» городом: пройдете по уютным улочкам Праги и заглянете во францисканский парк, окажетесь в храме Девы Марии Снежной, где толстые средневековые стены уберегут от городского шума. Побываете внутри часового механизма и за чашечкой хорошего кофе услышите историю города. Вас удивят факты о том, как в Праге жили короли, какой торт заказывал первый президент Чехословакии и где находятся любимые места местных жителей.

Через кухню — к истории и традициям города

Вы пройдете по главным ресторанчикам и кафе, где попробуете фирменные блюда Праги. Через блюда я расскажу об особенностях чешской кухни и о том, как создавались традиции, рецепты, вкусы. Покажу «аппетитные» места: кафе, где продают самый правильные и вкусные трдельники, торт «Прага», фрукты с марципаном. А еще расскажу о необычных традициях местных. Вы узнаете, почему, выражая восторг, пражане говорят «ужасно» и любят повторять: «На вкус и цвет ищи себе товарища».