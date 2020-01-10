5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки

Познакомиться с главными арт-объектами и разгадать работы чешского провокатора Давида Черни

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Что скрывает от глаз путешественников многогранная Прага, город, где дух многовековой истории причудливо переплетается с современностью? Я покажу вам столицу Чехии от лица скульпторов и художников и расскажу, что о современном искусстве думают жители города.

Вы увидите Танцующий и Мозаичный дома, Шитковскую башню и галерею Манес.

А еще познакомитесь с чешским мастером провокации Давидом Черни.

Разберетесь, почему он «оживляет» водосточные трубы, смеется над популярными памятниками и превращает Франца Кафку в героя его же произведения.
19 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии5 отзывов
4
Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки
Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки

Что вас ожидает

Современное искусство в городской среде
Прогулка начнется с культурного центра Праги: мы пройдем по набережной возле галереи Манес и по Славянскому острову, где возвышается величественная Шитковская водонапорная башня. Я расскажу, почему галерея современного искусства появилась на месте мельниц и как Пражская башня связана с Пизанской. Чтобы понять, как современное искусство адаптируется к городской среде, отправимся к Мозаичному дому. Вы полюбуетесь огромными мухоморами у входа, на фасаде разглядите чудных мух и гусениц, а если поднимете голову вверх — заметите фигуры, парящие над улицей. По пути встретитесь с Танцующим домом, узнаете о его связи с бывшим президентом Чехии, и выясните, почему местные жители называют здание в стиле деконструктивизма «пьяным».

По следам скандального скульптора
Вы пройдете по маршруту главной фигуры пражской современной скульптуры — Давида Черни. Побываете в пассаже Люцерна и увидите фигуру Святого Вацлава верхом на перевернутом коне. Познакомитесь с известным «превращением» пражского искусства — гигантской головой Франца Кафки. Я объясню, как скульптура перекликается с творчеством писателя и почему мотив «трансформации» так важен для современного искусства. А еще вы побываете на мистическом острове Кампа, узнаете, как Давид Черни «оживил» водосточную трубу у здания пражского театра, и разберетесь, почему в скульптуре, посвященной Зигмунду Фрейду, постоянно узнают Ленина.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки
Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки
Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки
Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Нашу экскурсию вела гид Тамара! Дождь не помешал нам прекрасно провести время, за интересным рассказом Тамары мы его даже не заметили. Экскурсия прошла великолепно. Знающий гид. Рассказала много полезной и очень интересной информации, которую мы вряд ли смогли бы где- то прочесть. Тамара с юмором рассказывала нам истории и легенды и ответила на все наши вопросы. Спасибо огромное Тамаре за прекрасное время в Праге, которое она нам подарила!
9 мая 2019
В Праге были не первый раз и решили выбрать что-то необычное. Экскурсия ( 6 мая 2019) в целом понравилась. К сожалению имя гида не запомнили. Мы посмотрели необычные объекты Д. Чёрного. Было действительно интересно. Очень понравился маршрут. Он длинный, нет такого, что мы стоим долго на одном месте. Единственное замечание к гиду,(не стала говорить это на экскурсии, видно было ,что она переживает), в переходах от одного объекта к другому онамолчала,а хотелось рассказа, просто о Праге , видно было что она очень много знает, приходилось просто спрашивать а что это за здание, а что - то. Советую эту экскурсию всем, кто уже знаком с исторической частью Праги, а гиду уверенности- маршрут отличный!
7 мая 2019
Откровенно говоря от этой экскурсии я ждала довольно много, поскольку Прага является старинным городом с огромным количество архитектуры прошлого и проследить за историей того, как современное искусство было вписано в городской ансамбль было невероятно интересно.
К сожалению, не в этот раз. Экскурсию проводила Таисия: я не сомневаюсь, что она обладает обширными знаниями о городе, его истории и современном искусстве в частности, НО Янам не суждено об этом узнать.
2,5 часа , из которых 90% времени мы просто шли в тишине. Потом подходили к объекту, нам кратко о нем рассказывали, говорили теперь можете фотографировать. На этом осмотр заканчивался.
То есть вообще никакого четкого понимания о современном искусстве в городе не было, отрывочные факты о каждом объекте и какое то безразличие со стороны гида.
Либо материала недостаточно для подготовки полноценного и интересного маршрута, либо гиду о все равно на происходящее. Совершенно не рекомендую данную экскурсию.
19 апреля 2019
В целом маршрут понравился, объекты очень интересные. Но информации от гида, на мой взгляд, было недостаточно, особенно о новых. Вела экскурсию Антонина. Складывалось ощущение, что она сама мало что о них знает и ей просто всё это "художество" не интересно. Но при этом она старалась быть заботливой и предупредительной, не утомить (в группе были старики и дети).
2 апреля 2019
Доброго всем времени суток. Посещали с дочерью данную экскурсию 01.14.2019г. Нам повезло: вместо 5-ти человек мы были одни. Экскурсоводом у нас была Таисия, которая живёт и работает в Праге не одно десятилетие. Она показала нам как основные арт-объекты города, так и малоизвестные. Т. К экскурсия пешая, мы от Площади святого Вацлава до «Голодной стены» и обратно прошли, по многим улочкам города. И про многие здания и исторические объекты Таисия рассказывала легенды и истории. На все наши вопросы отвечала, даже не по теме экскурсии. Нам очень понравилось! Советую посетить !

Александра проводит ещё 8 экскурсий

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