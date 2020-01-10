5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Современное искусство в городской среде

Прогулка начнется с культурного центра Праги: мы пройдем по набережной возле галереи Манес и по Славянскому острову, где возвышается величественная Шитковская водонапорная башня. Я расскажу, почему галерея современного искусства появилась на месте мельниц и как Пражская башня связана с Пизанской. Чтобы понять, как современное искусство адаптируется к городской среде, отправимся к Мозаичному дому. Вы полюбуетесь огромными мухоморами у входа, на фасаде разглядите чудных мух и гусениц, а если поднимете голову вверх — заметите фигуры, парящие над улицей. По пути встретитесь с Танцующим домом, узнаете о его связи с бывшим президентом Чехии, и выясните, почему местные жители называют здание в стиле деконструктивизма «пьяным».

По следам скандального скульптора

Вы пройдете по маршруту главной фигуры пражской современной скульптуры — Давида Черни. Побываете в пассаже Люцерна и увидите фигуру Святого Вацлава верхом на перевернутом коне. Познакомитесь с известным «превращением» пражского искусства — гигантской головой Франца Кафки. Я объясню, как скульптура перекликается с творчеством писателя и почему мотив «трансформации» так важен для современного искусства. А еще вы побываете на мистическом острове Кампа, узнаете, как Давид Черни «оживил» водосточную трубу у здания пражского театра, и разберетесь, почему в скульптуре, посвященной Зигмунду Фрейду, постоянно узнают Ленина.