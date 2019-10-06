3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сокровища королевской резиденции Карлштейн
Вы отправитесь в замок Карлштейн, возвышающийся на вершине скалы у реки Бероунка. Вы услышите историю крепости, которая берет начала в эпоху правления Карла IV, и рассмотрите потрясающий «ступенчатый» замковый ансамбль. Перед вами предстанут Большая башня с часовней святого Креста, где хранились королевские реликвии, церковь Девы Марии с росписями, Екатерининская капелла с готическим витражом и драгоценной облицовкой из яшмы, агата и сердолика и Крестовая капелла. Внутри замка вы узнаете о многовековой истории Карлштейна и, конечно, услышите легенды, которые хранят древние стены. А кроме того, полюбуетесь копиями корон чешских королей, увидите средневековые настенные росписи, крупнейшую галерею портретов правителей Чехии и коллекцию живописи по дереву работы готического мастера Теодорика.
Замок Конопиште: по следам Франца Фердинанда
Наше путешествие продолжится в замке Конопиште, который с конца 19 века неразрывно связан с именем эрцгерцога Франца Фердинанда – наследника Австро-венгерского престола с удивительной и трагической судьбой. Замок 13 века стал любимым местом отдыха и охоты эрцгерцога и был им существенно модернизирован. В замке сохранились механический тир, превосходная коллекция оружия и доспехов, а также удивительные «охотничьи коридоры», украшенные охотничьими трофеями наследника — оленьими рогами, чучелами лисиц, экзотических животных и птиц. Также в Конопиште вы осмотрите сохранившиеся образцы мебели разных эпох, фарфоровую посуду, старинные гобелены и произведения искусства эпохи барокко. А в свободное время прогуляетесь по английскому парку с экзотическими деревьями и розарию с редкими сортами роз и скульптурами итальянских мастеров.