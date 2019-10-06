3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии в замках Конопиште и Карлштейн 11.08.18.

Организация заключалась только в предоставлении автобуса и экскурсовода. Экскурсии в замках зарезервированы не были. Сами стояли в очереди в кассу и сами покупали билеты. В первом замке нам повезло: было не очень много народу и был русско-говорящий экскурсовод.Но ждать экскурсию пришлось около часа. Там есть хороший парк - можно погулять. Замок, экскурсия по замку, экспозиция - все очень понравилось. В Карлштейне все было гораздо хуже. Огромная очередь в кассу и после покупки билетов необходимо ждать назначенного времени экскурсии. Если бы не наш экскурсовод, который с большим трудом договорился на кассе пропустить нас без очереди, мы потеряли бы около 1,5-2 часов( пол часа на покупку билетов в очереди и час ожидания экскурсии). Так ждали около часа. Но это не все. Так как экскурсия не была зарезервирована - русско-говорящего гида не было. За дополнительную плату предложили аудиогид, представляющий собой телефонную трубку (причем один на 2-х человек, поэтому слушать можно только по очереди). Нас присоединили к группе, которой вел экскурсию гид на чешском языке и мы одновременно слушали русскую речь в трубке и чешского гида. Очень не удобно! Рассказ аудиогида занимал в 2 раза меньше времени, чем говорил экскурсовод чехам(мы с мужем успевали по очереди прослушать аудиогида и ждали пока закончат рассказ чехам чтобы перейти в другой зал). Замок красивый внешне, но экспозиции почти нет (можно посмотреть только копию короны). Что касается гида который нас сопровождал - очень посредственно, не напрягаясь. Она очень кратко изложила о замках и все. Я много раз была в Чехии и знаю какие прекрасные экскурсии, пока едим в Замки, проводят гиды. Наша не напрягалась. Все что положено .Спасибо ей что организовала билеты без очереди. Итак, Замки красивые, посмотреть рекомендую (особенно первый - очень интересно), во второй в Замок идти не рекомендую. Лучше погуляйте и пообедайте (время на обед не дают и до 16.30 все голодные).

Лариса.