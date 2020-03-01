Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Сыграть в жизнь по-средневековому
Как же «страдало» Средневековье? Шаг за шагом следуя за ответами на задания квеста, вы узнаете:
— как и чем жили горожане
— чем руководствовались в своих решениях
— где торговали и как нарушали законы
— во что верили
— и как ловили ведьм!
Даже без активного участия в игре вы откроете интересные факты не из путеводителей и просто посмеетесь. Ведь наша современность покажется раем по сравнению с тем, как «мы» жили раньше.
Маршрут с лучшими средневековыми декорациями
Все два часа мы будем гулять по старейшей части Праги. Встретившись у Пороховых ворот вблизи Карлова моста, пройдем по Королевскому пути и окажемся на Староместской площади. По дороге я проведу вас в любопытные дворы, покажу место публичной казни и расскажу, где тамплиеры хранили свои капиталы. А еще мы сыграем в кости около старой таверны, найдем отрубленную руку в костеле и постараемся определить время по астрономическим часам.