Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Сыграть в жизнь по-средневековому

Как же «страдало» Средневековье? Шаг за шагом следуя за ответами на задания квеста, вы узнаете:

— как и чем жили горожане

— чем руководствовались в своих решениях

— где торговали и как нарушали законы

— во что верили

— и как ловили ведьм!

Даже без активного участия в игре вы откроете интересные факты не из путеводителей и просто посмеетесь. Ведь наша современность покажется раем по сравнению с тем, как «мы» жили раньше.

Маршрут с лучшими средневековыми декорациями

Все два часа мы будем гулять по старейшей части Праги. Встретившись у Пороховых ворот вблизи Карлова моста, пройдем по Королевскому пути и окажемся на Староместской площади. По дороге я проведу вас в любопытные дворы, покажу место публичной казни и расскажу, где тамплиеры хранили свои капиталы. А еще мы сыграем в кости около старой таверны, найдем отрубленную руку в костеле и постараемся определить время по астрономическим часам.

Кому подойдет квест