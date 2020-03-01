Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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«Стать» жителями Праги прошлого, исследуя улочки, дворы и костелы Старого города

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Прагу понять легко — если отправиться лет на 800 назад.

На моей экскурсии-игре в центре города вы «примерите» на себя средневековый образ жизни.

За выполненные задания будете получать награду, откупаться от наказаний и уходить в крестовые походы.

Покаетесь в ереси, узнаете о ловле ведьм и поймете, как чудесна современная жизнь!
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Пороховых ворот
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Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест

Что вас ожидает

Сыграть в жизнь по-средневековому
Как же «страдало» Средневековье? Шаг за шагом следуя за ответами на задания квеста, вы узнаете:
— как и чем жили горожане
— чем руководствовались в своих решениях
— где торговали и как нарушали законы
— во что верили
— и как ловили ведьм!

Даже без активного участия в игре вы откроете интересные факты не из путеводителей и просто посмеетесь. Ведь наша современность покажется раем по сравнению с тем, как «мы» жили раньше.

Маршрут с лучшими средневековыми декорациями
Все два часа мы будем гулять по старейшей части Праги. Встретившись у Пороховых ворот вблизи Карлова моста, пройдем по Королевскому пути и окажемся на Староместской площади. По дороге я проведу вас в любопытные дворы, покажу место публичной казни и расскажу, где тамплиеры хранили свои капиталы. А еще мы сыграем в кости около старой таверны, найдем отрубленную руку в костеле и постараемся определить время по астрономическим часам.

Кому подойдет квест

  • И компаниям друзей, и семьям с детьми
  • Советуем выбирать эту экскурсию-квест, если вы путешествуете минимум вдвоем (так играть интереснее)

Организационные детали

  • Вашим проводником в прошлое буду я или другой гид из нашей команды
  • Удобную обувь надевать необязательно, ведь чем больше будет страданий — тем ближе вы окажетесь к Средневековью :)
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест
Страдающее Средневековье — экскурсия-квест

Экскурсия проводится во вторник в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Пороховых ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
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Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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