Maria проводит ещё 2 экскурсии

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Посетить знаковые места города и раскрыть секреты алхимиков и тамплиеров

Maria
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Maria – ваш гид
Теперь у вас есть «родственник в Праге».

И это я! Вы погуляете по чешской столице в дружеской и уютной атмосфере, никуда не торопясь и задавая любые вопросы о местной жизни.

Я покажу главные достопримечательности и тайные пражские тропы, раскрою богатую историю города и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго!
€110
88 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Пороховых ворот
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Таинственная Прага
Таинственная Прага

Что вас ожидает

Пражские загадки
Гуляя по площади Республики, вы впечатлитесь зданиями Общественного дома и театра и готикой Пороховой башни. Далее скрытыми закоулками пройдете мимо дома тамплиеров с тайным алтарем и узнаете об отличиях между тамплиерами и рыцарями мальтийского ордена. Кроме того, я расскажу, чем знаменит собор Святого Якуба, что скрывается за словом Тын, когда зазвонит каменный колокол и где жил Франц Кафка.

Шедевры Староместской площади
Староместская площадь очарует вас пряничными домиками, таящими в себе целый пласт историй и мифов. Я покажу украшающие ее «открыточный» Тынский храм, гуситский костел Святого Николая, Пражский Орлой и дома с необычными названиями «У минуты» и «У Ротта». Раскрою, где была напечатана первая Библия на чешском языке и где находится старейшая колодезная кованая решетка города.

Пражская инквизиция и «Висящий человек»
Средневековые улицы Старого города приведут вас к собору Святого Илии, «гнезду» пражской инквизиции. А «Висящий человек» эпатажного художника Давида Черного, возможно, заставит вздрогнуть! Далее вы заглянете в Вифлеемскую часовню, отыщете скрытый от посторонних глаз бюст Яна Гуса и колодец с живой водой, расположенный неподалеку от монастыря Святой Анны.

Карлов мост и не только
Вы услышите легенды дома «У золотого колодца» — центра притяжения алхимиков. Увидите самый узкий дом Праги и дом «У златого гада», Клементинум и площадь Крестоносцев с великолепными соборами и готической Староместской мостовой башней. Не обойдем вниманием мы и знаменитый Карлов мост, ведь нельзя побывать в Праге и не загадать рядом с ним желание у скульптуры Яна Непомуцкого!

Многоликий остров Кампа
Остров Кампа порадует вас своей насыщенной жизнью. Здесь и Пражская Венеция, и мельница с водяным Кабоуреком, и стена Джона Леннона, и снова Давид Черный. Вы узнаете, почему у пражского льва два хвоста, по какой причине в Праге так много каменных орлиц, где тамплиеры зарыли клад и кто такие «подводники».

С Прагой на «ты»
Я с радостью поделюсь опытом и советами местного жителя: помогу купить оптимальные проездные, подскажу вкусные места с нетуристическими ценами, приведу к лучшему обменнику в городе и научу нескольким важным словам на чешском.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем сделать перерыв на кофе, вино, пиво или обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Я за максимально гибкий подход и с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Продолжительность экскурсии может быть увеличена, ведь у каждого свой ритм
  • По предварительной договоренности, я могу встретить вас в аэропорту
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага
Таинственная Прага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Пороховых ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария. Я филолог, живу в Праге несколько лет, пишу сценарии для аудиогида по Чехии и разрабатываю новые любопытные маршруты. 20 лет работала на ТВ в программах о путешествиях («Путешествия натуралиста», «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом», «Охотники за рецептами» и др.) Я часто принимаю гостей: родных, друзей и незнакомцев. И всегда стараюсь сохранить неформальный подход к прогулкам, как если бы я действительно была вашей сестрой или племянницей. Я люблю Прагу бесконечно. Со мной в этом таинственном городе будет тепло и радостно!
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