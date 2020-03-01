Maria проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Пражские загадки

Гуляя по площади Республики, вы впечатлитесь зданиями Общественного дома и театра и готикой Пороховой башни. Далее скрытыми закоулками пройдете мимо дома тамплиеров с тайным алтарем и узнаете об отличиях между тамплиерами и рыцарями мальтийского ордена. Кроме того, я расскажу, чем знаменит собор Святого Якуба, что скрывается за словом Тын, когда зазвонит каменный колокол и где жил Франц Кафка.

Шедевры Староместской площади

Староместская площадь очарует вас пряничными домиками, таящими в себе целый пласт историй и мифов. Я покажу украшающие ее «открыточный» Тынский храм, гуситский костел Святого Николая, Пражский Орлой и дома с необычными названиями «У минуты» и «У Ротта». Раскрою, где была напечатана первая Библия на чешском языке и где находится старейшая колодезная кованая решетка города.

Пражская инквизиция и «Висящий человек»

Средневековые улицы Старого города приведут вас к собору Святого Илии, «гнезду» пражской инквизиции. А «Висящий человек» эпатажного художника Давида Черного, возможно, заставит вздрогнуть! Далее вы заглянете в Вифлеемскую часовню, отыщете скрытый от посторонних глаз бюст Яна Гуса и колодец с живой водой, расположенный неподалеку от монастыря Святой Анны.

Карлов мост и не только

Вы услышите легенды дома «У золотого колодца» — центра притяжения алхимиков. Увидите самый узкий дом Праги и дом «У златого гада», Клементинум и площадь Крестоносцев с великолепными соборами и готической Староместской мостовой башней. Не обойдем вниманием мы и знаменитый Карлов мост, ведь нельзя побывать в Праге и не загадать рядом с ним желание у скульптуры Яна Непомуцкого!

Многоликий остров Кампа

Остров Кампа порадует вас своей насыщенной жизнью. Здесь и Пражская Венеция, и мельница с водяным Кабоуреком, и стена Джона Леннона, и снова Давид Черный. Вы узнаете, почему у пражского льва два хвоста, по какой причине в Праге так много каменных орлиц, где тамплиеры зарыли клад и кто такие «подводники».

С Прагой на «ты»

Я с радостью поделюсь опытом и советами местного жителя: помогу купить оптимальные проездные, подскажу вкусные места с нетуристическими ценами, приведу к лучшему обменнику в городе и научу нескольким важным словам на чешском.