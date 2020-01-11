12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Тайны Пражского Града

Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю

Александра
Задать вопрос
Александра – экскурсионное агентство
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями.

Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
9 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Погоржелец
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града

Что вас ожидает

Пражский Град сквозь века
Пражский Град — самая большая крепость Чехии, расположенная на одном из высоких столичных холмов. Вы узнаете, как повлияли на ее строительство суровые исторические перипетии, войны и природные катаклизмы. Пройдёте мимо уютной Золотой улочки и увидите дом, в котором, по преданию, есть окно, соединяющее реальный мир с потусторонним. Заглянете на древнюю площадь Погожелец и услышите легенду о ее роковом названии. Я покажу вам знаменитый Карлов мост, колоритную Старую замковую лестницу, великолепную Градчанскую площадь и расскажу связанные с ними любопытные истории.

«Визитные карточки» чешской столицы
Вы посетите Пражскую Лорету — грандиозный комплекс эпохи барокко. Я раскрою секрет скульптуры распятой девушки с бородой и расскажу легенду о «жемчужине в шкатулочке». А еще вы заглянете в мистический Страговский монастырь и монументальный Старый королевский дворец и узнаете о них интересные факты. Наконец, посмотрите на удивительную Базилику святого Георгия и один из красивейших храмов мира — Собор святого Вита. Вас поразит это потрясающее готическое сооружение, которое считается символом города. Я расскажу о «народном чешском святом», который был похоронен в 932 году в самой старой части собора, часовне св. Вацлава, и великом чешско-моравском художнике Альфонсе Мухе.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, наденьте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града
Тайны Пражского Града

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Погоржелец.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Большое спасибо организатором экскурсии. Очень внимательно относятся к туристам. Мы заблудились и опоздали на назгаченное время, но я перезвонила и нам бпредложили перенести экскурсию на следующий день.Экскурсовод Антонина - очень внимательный, знающий и интересный гид. Получили кроме фактов меого полезных советов. Везде успели во время . Самые приятные впечатления от экскурсии. Идешь себе осматриваешь достопремечательности и слушаешь в нашники интересные факты.
25 декабря 2019
Очень внимательный гид Марина.На любой вопрос старается дать самый исчерпывающий ответ.Очень дружелюбная,общительная.Так много дает интересной информации
.
23 ноября 2019
Ходила на экскурсию с гидом Мариной, очень понравилось! Подробные рассказы о каждом закоулке, ответы на вопросы, все замечательно, всем рекомендую, только готовьтесь к тому, что ходить будете много) у меня только положительные эмоции от экскурсии)
18 ноября 2019
17 ноября 2019 г. были на экскурсии "Тайны Пражского Града". Так как в Праге первый раз, знакомство решили начать с профессиональным гидом. Экскурсию заказали через сайт, почитали информацию, отзывы. Все очень понравилось: содержание, маршрут, рассказ гида. Было интересно, познавательно. Рекомендуем.
7 октября 2019
Гидом была уже знакомая нам по ночной экскурсии Марина. Группа очень большая ( с автобусно-пешеходной экскурсии), мы влились по пути . Приходите к месту встречи заранее!!!
Продолжительность 3-3,5 часа. Устали, но было интересно. Пражский град, Золотая улочка, Вальдштейнский сад, панорамные виды, Карлов мост, Староместская площадь. Время рассчитано, чтоб увидеть смену караула, парад фигурок апостолов на знаменитых пражских часах.
Для желающих экскурсия может завершиться в ювелирном магазине, где продают чешский гранат с сертификатом качества. Я осталась довольна, сын-подросток устал.
6 октября 2019
Крайне неудачный маршрут с самого начала. Встретились вовремя, дошли до президенсткой резиденции как раз, чтобы посмотреть, как почетный караул уходит с места смены караулов. Почему нельзя встретиться на 5-10 минут раньше, чтобы успеть посмотреть передачу штандарта и вот это все?
Дальше все бегом, отвлекся на фото - догоняй как хочешь. Никого не ждем, никого не зовем, и в наушники тоже не говорим, куда идем.
20 минут я кружила по окрестностям собора в пражском граде, по громкости шипения в наушнике и обрывкам рассказа пытясь найти, куда группа ушла.
Очень хотелось вообще просто пойти бродить, только необходимость сдать передатчик останавливала.
Правильнее было бы назвать эту прогулку "мастер-класс по лавированию в толпе туристов".
Гид странно и иногда раздраженно отвечала на вопросы.
29 сентября 2019
Экскурсия интересная, гид тоже понравилась. Но осадок остался от организационного момента. В билете просят быть на месте в 11.50. Но начало экскурсии в 12.00. Мы с подружкой немного не рассчитали времени (нужно ещё закладывать +10 мин на то, что подъем-то в гору). Были на месте в 11.59,а группа уже ушла. За пару-тройку минут до прибытия на место встречи видели русскоговорящую группу, но мысли не было, что она наша, что стартовали раньше времени. Пришлось догонять, та группа оказалось действительно нашей. Так что в целом, экскурсию рекомендую, было интересно, но почему, имея списки, не только не подождать людей до 12, а ещё и стартовать раньше времени (минуты на 3-4)?
31 августа 2019
Была на данной экскурсии в первый же день приезда. И сразу получила представление о городе. Гид вела группу профессионально,с использованием наушников, интересная информация излагалась по ходу маршрута, иногда где-то были остановки на 5 минут, было время сделать фото. Темп - хороший, Из недостатков - позднее время начала экскурсии 12-00. А ведь Пражский град - самое сердце города. Потому туристов было немеренно, были определенные проблемы с движением по маршруту. В целом - рекомендую
25 августа 2019
Наш гид Антонина и сама Экскурсия очень понравилась! Прошлись по интересным и важным историческим местам и даже не устали. Всем рекомендуем. То, что нужно для первых дней в Праге. Спасибо.
23 июля 2019
В Праге не первый раз, но именно таким маршрутом в Пражском Граде не гуляли. Казалось бы, уже все видели... Но, на этой экскурсии (гид Антонина) узнали много новых интересных фактов. И малоизвестные местечки для отдыха новые нам показали. И на вопросы ответили ( даже не по теме). Экскурсия длилась около 3 часов. Были технические перерывы на перекус и туалет. Точно рассчитано было время, чтобы посмотреть бой курантов на Старой Ратуше. В целом все было замечательно, нам понравилось. Экскурсия подойдёт для всех: и тем, кто в первый раз, и тем, кто уже бывал в Праге. Рекомендую.
Ещё 2 отзыва

Александра проводит ещё 8 экскурсий

На автобусе и теплоходе по сердцу ПрагиНа автобусе и теплоходе по сердцу ПрагиНа автобусе и теплоходе по сердцу Праги
35 за человека
7 часов
25 отзывов
Познакомиться с главными местами столицы и полюбоваться вечерним городом с воды
За один день вы посетите все знаковые места Праги: Староместскую площадь, Новый город и район Градчаны. Узнаете самые важные страницы пражской истории, рассмотрите чудесные дворцы и посетите Музей граната со старинными коллекционными изделиями. А финальной нотой путешествия станет теплоходная прогулка, где Прага предстанет перед вами во всем великолепии.
Узнать Старую Прагу за 2 часаУзнать Старую Прагу за 2 часаУзнать Старую Прагу за 2 часа
9 за человека
2 часа
9 отзывов
Прогуляться по центру, познакомиться с его великой историей и почувствовать дух Средневековья
Прогулка по Старому городу Праги — не просто туристический маршрут с осмотром достопримечательностей, это путешествие во времени. Оказавшись на улочках и площадях города, вы ненадолго забудете, что живете в 21 веке. Узнаете об историческом и культурном прошлом Праги, увидите Карлов мост и загадаете там желание, познакомитесь с монументальным храмом Святого Николая и даже станете зрителем представления у астрономических часов Орлой!
По вечерней Праге на автобусеПо вечерней Праге на автобусеПо вечерней Праге на автобусе
19 за человека
2 часа
7 отзывов
Увидеть, как живёт средневековый город при свете фонарей, и познакомиться с его историей
Как прекрасно сияет древняя Прага в вечернее и ночное время! Вы проникнетесь атмосферой старинного шарма, разглядывая знаковые места столицы из окна автобуса. Вацлавская и Староместская площади, район модерна Королевские Винограды, Карлов мост, Пражский Град и Танцующее здание — рассматривая главные достопримечательности и слушая мои рассказы, вы узнаете всё о жизни и судьбе города тысячи шпилей.
Путешествие из Праги в МюнхенПутешествие из Праги в МюнхенПутешествие из Праги в Мюнхен
65 за человека
13 часов
6 отзывов
Знакомство с жизнью Баварии и главными достопримечательностями её столицы
Эта экскурсия для тех, кто в путешествии по одному городу хочет увидеть и другой, не менее самобытный. Из Праги вы отправитесь в южную Германию, в Мюнхен — город исторических соборов, пивных традиций, футбола и промышленности. На прогулке по Старому городу вы изучите собор Фрауэнкирхе, церковь Азам и собор Святого Петра, пройдёте по роскошной площади Мариенплац и заглянете в известную на всю Европу пивоварню 16 века.
Современная Прага — от Танцующего дома до головы Франца КафкиСовременная Прага — от Танцующего дома до головы Франца КафкиСовременная Прага — от Танцующего дома до головы Франца Кафки
19 за человека
2.5 часа
5 отзывов
Познакомиться с главными арт-объектами и разгадать работы чешского провокатора Давида Черни
Что скрывает от глаз путешественников многогранная Прага, город, где дух многовековой истории причудливо переплетается с современностью? Я покажу вам столицу Чехии от лица скульпторов и художников и расскажу, что о современном искусстве думают жители города. Вы увидите Танцующий и Мозаичный дома, Шитковскую башню и галерею Манес. А еще познакомитесь с чешским мастером провокации Давидом Черни. Разберетесь, почему он «оживляет» водосточные трубы, смеется над популярными памятниками и превращает Франца Кафку в героя его же произведения.
Путешествие из Праги в НюрнбергПутешествие из Праги в НюрнбергПутешествие из Праги в Нюрнберг
60 за человека
13 часов
История и средневековая атмосфера самого немецкого города Германии
Нюрнбергский процесс и Третий рейх — к сожалению, часто первые ассоциации с городом не самые радостные. Между тем, здесь вас ждут богатая средневековая история, кукольные фахверковые домики, готические шпили и живописная река Пегниц. За один день вы увидите все must-see места Нюрнберга, узнаете о жизни Баварии и попробуете знаменитые колбаски и пряники.
Пивная ПрагаПивная ПрагаПивная Прага
40 за человека
4 часа
Погулять по центру города, заглянуть на аутентичные пивоварни и распробовать самый чешский напиток
Не только потрясающей архитектурой и древней историей славна Прага — не стоит забывать и про чешское пиво! По всей столице, её окрестностям и другим городкам Чехии разбросаны старинные пивоварни. Вы познакомитесь с пивоваренными традициями страны и попробуете лучшие и разнообразнейшие сорта пенного. И после этой экскурсии смело прослывёте пивным гурманом!
Истории и легенды Еврейского кварталаИстории и легенды Еврейского кварталаИстории и легенды Еврейского квартала
19 за человека
2 часа
8 отзывов
Прошлое и настоящее самого загадочного района Праги на пешеходной экскурсии
Еврейский квартал, расположенный в центре Праги, притягивает путешественников со всего мира необычной архитектурой, многогранной историей и мистическими легендами. На экскурсии вы пройдете по самым значимым местам квартала, узнаете о средневековой жизни еврейской общины Праги, увидите красивейшие синагоги и проникните в тайну Голема, мифического стража Еврейского квартала.

Исторические экскурсии в Праге

Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
30 за человека
8 часов
6 отзывов
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
История Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часа
скидка30%
От
€55
39 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Весь Пражский ГрадВесь Пражский ГрадВесь Пражский Град
150 за экскурсию
4 часа
46 отзывов
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Новый город и Вышеград — история и легендыНовый город и Вышеград — история и легендыНовый город и Вышеград — история и легенды
100 за экскурсию
3 часа
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.
Прага: Старый Город и Новый ГородПрага: Старый Город и Новый ГородПрага: Старый Город и Новый Город
скидка15%
€130
111 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды. Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди... Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы