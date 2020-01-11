12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пражский Град сквозь века

Пражский Град — самая большая крепость Чехии, расположенная на одном из высоких столичных холмов. Вы узнаете, как повлияли на ее строительство суровые исторические перипетии, войны и природные катаклизмы. Пройдёте мимо уютной Золотой улочки и увидите дом, в котором, по преданию, есть окно, соединяющее реальный мир с потусторонним. Заглянете на древнюю площадь Погожелец и услышите легенду о ее роковом названии. Я покажу вам знаменитый Карлов мост, колоритную Старую замковую лестницу, великолепную Градчанскую площадь и расскажу связанные с ними любопытные истории.

«Визитные карточки» чешской столицы

Вы посетите Пражскую Лорету — грандиозный комплекс эпохи барокко. Я раскрою секрет скульптуры распятой девушки с бородой и расскажу легенду о «жемчужине в шкатулочке». А еще вы заглянете в мистический Страговский монастырь и монументальный Старый королевский дворец и узнаете о них интересные факты. Наконец, посмотрите на удивительную Базилику святого Георгия и один из красивейших храмов мира — Собор святого Вита. Вас поразит это потрясающее готическое сооружение, которое считается символом города. Я расскажу о «народном чешском святом», который был похоронен в 932 году в самой старой части собора, часовне св. Вацлава, и великом чешско-моравском художнике Альфонсе Мухе.