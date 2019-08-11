Что вас ожидает

Городок раз

Тельч — это настоящий островок Ренессанса: окруженный живописными прудами, он очарует вас спокойной атмосферой. На центральной площади вы увидите целый ряд домов, украшенных в стиле Возрождения — каждый из них достоин фотосессии с разных ракурсов. Замок XIII века перенесет вас еще дальше в прошлое. Вы услышите легенду о живущем здесь привидении и узнаете о Захарии, перестроившем город в XVI веке, а на смотровой площадке и сделаете удачные снимки крепости на фоне пруда.

И городок два

После мы отправимся в чудесный Тршебич. Мы пройдем по узким улочкам еврейского квартала, отлично сохранившегося и самого крупного за пределами Израиля. Ненадолго заглянем в романскую базилику святого Прокопия, одного из значимых чешских святых, которого часто видят на чумных столбах с чёртом на поводке. А в свободное время вы сможете самостоятельно посетить старинную синагогу или подняться на колокольню храма святого Мартина, чтобы обозреть город с высоты птичьего полета.