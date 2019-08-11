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  4. Тельч и Тршебич: сказочные городки

Увидеть памятники Средневековья и Возрождения и понять очарование чешской провинции

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Тельч и Тршебич — два уютных города, которые благодаря своим архитектурным памятникам вошли в список наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии вы узнаете их историю, увидите старинный замок и будто игрушечные домики, прогуляетесь по улочкам еврейского квартала, отдохнете на уютной набережной и оцените прелесть маленьких городков.
€56
45 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча : на площади Республики
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки

Что вас ожидает

Городок раз
Тельч — это настоящий островок Ренессанса: окруженный живописными прудами, он очарует вас спокойной атмосферой. На центральной площади вы увидите целый ряд домов, украшенных в стиле Возрождения — каждый из них достоин фотосессии с разных ракурсов. Замок XIII века перенесет вас еще дальше в прошлое. Вы услышите легенду о живущем здесь привидении и узнаете о Захарии, перестроившем город в XVI веке, а на смотровой площадке и сделаете удачные снимки крепости на фоне пруда.

И городок два
После мы отправимся в чудесный Тршебич. Мы пройдем по узким улочкам еврейского квартала, отлично сохранившегося и самого крупного за пределами Израиля. Ненадолго заглянем в романскую базилику святого Прокопия, одного из значимых чешских святых, которого часто видят на чумных столбах с чёртом на поводке. А в свободное время вы сможете самостоятельно посетить старинную синагогу или подняться на колокольню храма святого Мартина, чтобы обозреть город с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, советуем уточнить у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • В стоимость экскурсии не входят обед, а также билеты в замок Тельча: 160 крон. По желанию оплачивается входной билет в синагогу (50 крон) и билет на колокольню храма святого Мартина (50 крон).
  • Экскурсия проводится в небольших группах на быстрых микроавтобусах
  • В дороге в общей сложности вы проведете около 4,5 часов. В Тельче вы проведете не меньше трех часов, в Тршебиче — около полутора часов.
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки
Тельч и Тршебич: сказочные городки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура : на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 августа 2019
Были на экскурсии 09.08.19 очень понравилось, что помимо истории о городах Тельч и Тршебич было много информации о праздниках пражан, их традициях. Доброжелательная атмосфера, порекомендуем своим знакомым. Спасибо))

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