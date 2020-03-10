58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля

Из аэропорта или любого вокзала — к порогу вашей гостиницы

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Оказавшись в незнакомом городе, вы сразу попадёте в руки грамотного проводника.

Опытный водитель, отлично знающий каждый уголок Праги, с комфортом доставит вас в нужное место и расскажет самое главное о пребывании в чешской столице и том районе, в котором расположен ваш отель.

Вооружившись полезными советами местного жителя, вы уверенно отправитесь покорять Прагу!
€23
19 за трансфер
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту или на вокзале, куда прибывает ваш рейс
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У этой экскурсии58 отзывов
4.71
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля

Что вас ожидает

Встреча в точке прибытия
Вы сообщите время своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать вас в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в гостиницу. Будьте уверены, что по пути скучать не придётся: поездка пройдёт с комфортом, в атмосфере приятной дружеской беседы, в ходе которой вы сможете задать любые вопросы о городе.

Главное о Праге
Как и любой другой город, Прага таит в себе для туриста массу если не опасностей, то ненужных хлопот и уловок: кафе и рестораны с «туристическими» ценами, обменники, готовые обмануть. От всех этих «подводных камней» вас убережёт проводник, рассказав о бюджетных магазинах, мероприятиях в городе во время вашего пребывания в Праге, способах оплаты общественного транспорта и времени его работы. Вам помогут заселиться в отель и объяснят, как добраться до знаковых достопримечательностей, посоветуют, куда стоит сходить, а какие локации можно обойти вниманием. И конечно, вы узнаете, чем славится Чехия — главное о местных обычаях, чешской кухне, пиве и интересных сувенирах. Добравшись из точки прибытия в свою гостиницу, вы почувствуете себя в Праге смелее и настроитесь на настоящие открытия.

Организационные детали

  • При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге.
  • Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии. Если вы хотите забронировать полноценную экскурсию по городу, тоже сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании.
  • Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€.
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30, в воскресенье в 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту или на вокзале, куда прибывает ваш рейс.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вероника
10 марта 2020
Спасибо за экскурсию, в свою очередь сняла одну звезду, так как самой структуры экскурсии не поняла. Очень много вводной информации...
в любом случае получили также не столько экскурсионный материал, сколько применимый для туристических прогулок. Нам рассказали: где лучше снимать деньги без комиссии, где самое вкусное пиво , которое варят сами. Так же запомнились красивые виды смотровой.
К сожалению не очень понятна информация от экскурсовода Николая, что после Второй Мировой войны Советский Союз вывез все ценные вещи и антиквариат из Праги! Мы долго этот момент обсуждали с друзьями, так как это информация от гида нам крайне не понравилась! В свою очередь добавлю, нужно своё мнение оставлять при себе гиду! Это информация ни кем и ни чем не подтверждена) Не в одном источники мы такой информации не увидели! Но среди старшего поколения которое в свою очередь служили в армии на территории Чехословакии поговаривали всё вывезли Австро-венгры и Американцы. Брать что-то после того как всё разбомблено, а этому свидетельствуют фото старой Праги и восстановленные стены построек. Итог, что брать было нечего)
7 марта 2020
Выбрали эту экскурсию, прочитав положительные отзывы. Притом заказали индивидуальный трансфер, чтобы ни от кого не зависеть
В итоге получили просто обычный трансфер с рекламой и навязыванием экскурсий.
Удобный автомобиль, быстро добрались до отеля, вежливый "гид". На этом все.
"Гид" просто всю дорогу рассказывал, какие они предлагают экскурсии. Когда мы задавали вопросы, а где обменять деньги, где купить билеты на общественный транспорт, а как проехать ... и т.п., он просто отмахивался от этих вопросов словами "Вам это все не надо. Вот закажите у нас экскурсию, организуем все в лучшем виде". Просто 40 минут рекламы.
Возможно сам Мартин отлично проводит экскурсии, но явно не все его сотрудники...
15 января 2020
Встретил в аэропорту Николай. Довез до отеля, по пути рассказал на что обратить внимание, как лучше провести время. Нас все устроило.
12 января 2020
Экскурсия прошла отлично. Но человек, который должен был нас встретить в аэропорту, опоздал на 40 мин., за это снижаю звезду. Правда, это был не сам Martin, которому мы заказывали экскурсию, а другой представитель фирмы, Николай. А у него мы заказали в тот же день вечернюю экскурсию по Праге, которую вел сам Мартин. Ходили под впечатлением все оставшиеся дни поездки, жаль, что не получилось взять у него другие экскурсии. Потрясающий ГИД. Увлекательный рассказчик с великолепным чувством юмора и знанием истории города. Всем его рекомендую. Такие гиды запоминаются надолго
Екатерина
10 января 2020
Нас троих из Москвы и троих из Питера и встречал Николай. Это действительно встреча в аэропорту с доставкой к двери отеля + экскурс в мир туристической Праги.
Это как раз тот формат, что надо!! Мы устали после перелета и не восприняли бы никаких исторических фактов. Тем более, что вечером этого же дня мы собирались на прогулку с Мартином по Праге.
Спокойный, внимательный, с четкой грамотной речью, Николай по пути показывал что-то, рассказывал о тонкостях пребывания в Праге, про курс валюты, обменники, магазины, рынки, виды экскурсий, еду и цены в ресторанах. В общем, всю ту информацию, которая, конечно, есть на всех туристических сайтах, но которую совсем не хочется искать, читать и систематизировать. Услышать эти "простые истины" из уст местного жителя - вот то, что нужно было после утомительного перелета.
Спасибо!
1 января 2020
С нами работал Сергей. Достаточно информативный, старательный, вежливый и заботливый гид!)))
30 ноября 2019
Трансфер удобный, комфортный. Водитель Николай доброжелательный. Но экскурсии по окрестностям моего отеля, я не увидела. Была просто доставка пассажира из т.А в т.Б.
Информация, которую я услышала, есть на каждом сайте по Праге.. Надеюсь, что трансфер, рассчитанный на группу, проводится интересней и более насыщеней.
30 ноября 2019
Мне очень понравился этот формат: не нужно самому искать общественный транспорт и гостиницу. Тебя встречают, с комфортом довозят до отеля и по пути рассказывают основные интересные вещи для первого знакомства. А также дарят в подарок карту города, что очень пригодиться для дальнейшего отдыха. Спасибо!
18 ноября 2019
Очень удобно. Пока едешь до отеля, узнаешь какие то нужные мелочи.
29 октября 2019
Спасибо Мартину. Он поразил нас своими знаниями истории.
Ещё 48 отзывов

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