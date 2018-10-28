3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я фотографирую уже около десяти лет, люблю пленку и снимаю на нее для себя, а вот работаю я обычно с цифрой, потому что людям важна скорость. Фотографию люблю за то, что можно остановить какой-то момент, эмоцию. В жизни все так быстро пролетает и многие вещи невозможно заметить, сохранить, а они достойны нашего внимания.

В итоге получится не только фотосессия, но и отличная прогулка по городу, я расскажу про местную жизнь, могу показать парки, куда туристы доходят очень редко.

Я уверена, что на ваших снимках сохранится легкость и нежность Праги. Смотрите мои фотографии в галерее.