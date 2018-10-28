3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Оригинальная тематика и декорации, подобранные специально для вас

Anastasiya
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Anastasiya – ваш гид
Прага — изумительный фон для фотографий, множество людей каждый день гуляют и фотографируются на самом популярном маршруте: Пражский град, Кампа и Карлов мост.

Но я бы хотела предложить что-нибудь особенное, что подойдет именно вам.

Это необязательно будет длинный маршрут, но мы точно насладимся панорамой города, съедим что-нибудь вкусное, попробуем заглянуть в уютные дворы и неприметные парки.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия

Программа

Я фотографирую уже около десяти лет, люблю пленку и снимаю на нее для себя, а вот работаю я обычно с цифрой, потому что людям важна скорость. Фотографию люблю за то, что можно остановить какой-то момент, эмоцию. В жизни все так быстро пролетает и многие вещи невозможно заметить, сохранить, а они достойны нашего внимания.
В итоге получится не только фотосессия, но и отличная прогулка по городу, я расскажу про местную жизнь, могу показать парки, куда туристы доходят очень редко.

Я уверена, что на ваших снимках сохранится легкость и нежность Праги. Смотрите мои фотографии в галерее.

Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия
Творческая фотосессия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anastasiya
Anastasiya
Мама и фотограф. Уже 7 лет живу в Праге, ощущаю себя здесь очень гармонично, люблю этот город за его спокойствие, сказочную архитектуру и большие парки.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2018
Фотосессия получилась прекрасная! Настя легка и приятна в общении, открыта и отлично владеет камерой. Мне очень нравится результат: интересные ракурсы, общий колорит фото и сюжет всей прогулки. Мы с супругом были довольно сложными моделями, но на фото вышли такие живые и естественные! Настя умеет поймать момент! Мы очень рады, что именно она снимала нас в день нашей десятой годовщины. Если мы снова посетим Чехию или соседние страны, будем рады снова сотрудничать с Анастасией и порекомендуем её всем своим путешествующим друзьям!
29 июля 2018
Очень понравилось , Настя хороший человек !
26 июня 2018
Спасибо еще раз огромное Насте за такую классную фотосессию-прогулку👍 2 часа пролетели незаметно и легко! Очень рекомендуем! Все было великолепно😊

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