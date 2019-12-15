9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные достопримечательности: увидеть и влюбиться

Мы встретимся в Старом городе — удивительном месте, откуда берет начало история Праги. Вы увидите визитную карточку Чехии — Карлов мост со знаменитыми статуями святых, и, следуя древнему преданию, загадаете заветное желание. Познакомитесь с Пражским Орлоем — астрономическими часами — и станете свидетелем необычного представления, которое устраивают жители часового механизма. Вас впечатлит скульптурная композиция, посвященная реформатору Яну Гусу, и удивит монументальный храм Святого Николая с королевской люстрой из хрусталя, подаренной Николаем II.

Старый город: вся история Праги

Я расскажу, как в 9 веке в границах Старого города образовалось первое поселение, а через столетие город получил имя, известное нам сегодня. Объясню, как при Карле IV Старе-Место стало духовным и культурным центром чешской столицы и при каких обстоятельствах вокруг него был построен еще один город. Вы почувствуете себя героем древней легенды, проникнетесь духом Средневековья и лучше поймете историю Праги.