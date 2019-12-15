9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по центру, познакомиться с его великой историей и почувствовать дух Средневековья

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Прогулка по Старому городу Праги — не просто туристический маршрут с осмотром достопримечательностей, это путешествие во времени.

Оказавшись на улочках и площадях города, вы ненадолго забудете, что живете в 21 веке.

Узнаете об историческом и культурном прошлом Праги, увидите Карлов мост и загадаете там желание, познакомитесь с монументальным храмом Святого Николая и даже станете зрителем представления у астрономических часов Орлой!
9 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Маластранска
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У этой экскурсии9 отзывов
3.78
Узнать Старую Прагу за 2 часа
Узнать Старую Прагу за 2 часа

Что вас ожидает

Главные достопримечательности: увидеть и влюбиться
Мы встретимся в Старом городе — удивительном месте, откуда берет начало история Праги. Вы увидите визитную карточку Чехии — Карлов мост со знаменитыми статуями святых, и, следуя древнему преданию, загадаете заветное желание. Познакомитесь с Пражским Орлоем — астрономическими часами — и станете свидетелем необычного представления, которое устраивают жители часового механизма. Вас впечатлит скульптурная композиция, посвященная реформатору Яну Гусу, и удивит монументальный храм Святого Николая с королевской люстрой из хрусталя, подаренной Николаем II.

Старый город: вся история Праги
Я расскажу, как в 9 веке в границах Старого города образовалось первое поселение, а через столетие город получил имя, известное нам сегодня. Объясню, как при Карле IV Старе-Место стало духовным и культурным центром чешской столицы и при каких обстоятельствах вокруг него был построен еще один город. Вы почувствуете себя героем древней легенды, проникнетесь духом Средневековья и лучше поймете историю Праги.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
Узнать Старую Прагу за 2 часа
Узнать Старую Прагу за 2 часа
Узнать Старую Прагу за 2 часа
Узнать Старую Прагу за 2 часа

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30, в четверг в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Маластранска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 декабря 2019
Сама экскурсия очень хороша, особенно для тех, кто в городе впервые.
Объективная сложность - толпы туристов, очень легко потерять экскурсовода, например, на Карловом мосту. Организаторам: просьба точнее и подробнее описывать место начала экскурсии. В данном случае было сказано "сквер у метро Малостранска" - там есть большой сквер напротив метро, а место встречи, как оказалось, - не сквер, а площадка и притом с обратной стороны от выхода из метро.
22 октября 2019
Сайт трипстер позиционирует себя как интересные экскурсии от местных жителей.
Это обычная групповая потоковая прогулка от турагенства,которое открыли русскоговорящие в Чехии,такую вы можете заказать по приезду в любую страну не напрягаясь,к вам и так на улице такие люди подойдут с предложением. 50 человек в наушниках это ещё ничего,если экскурсия хорошо рассчитана и гид человек которому интересна своя работа. Эта двухчасовая типа экскурсия началась в середине уже идущей дневной,поэтому такие фразы: я вам это уже рассказывала и мы это уже видели, были основными в рассказе гида.
Из этой прогулки я не запомнила ничего интересного ни про город,ни про историю Чехии,ни про какие то традиции. И закончилась она как и все такие типа экскурсии в проплаченом ювелирном магазине. Хотели послушать про Прагу,а в итоге почувствовали себя в Турции.
Никому не советую,хоть это и дешевл,трата денег и времени
11 октября 2019
Заказывали данную экскурсию, из обещанных 2 часов , продолжалась 1 час 25 минут, завели в ювелирный магазин, вместо экскурсии, где вам нальют вина, и попытаются продать украшения. Не советую данную экскурсию
22 июля 2019
Информация без лишних дат, проведены паралели с нынешним временем, интересно было и 8 летнему ребенку.
Дождь с порывистым ветром на Карловом мосту скоректировал ход экскурсии, но настроения не испортил, благодаря усилиям гида.
Нам показался лишним поход в ювелирный магазин "на чай".
8 мая 2019
Гид Антонина нам очень понравилась, отлично и понятно все рассказывает, отвечает на все вопросы!
Всем советую!
15 апреля 2019
У нас была гид Таисия. Экскурсия понравилась, довольно насыщенно для 2х часов, а главное с юмором. С шутками и очень позитивно. Нам было важно не столько узнать исторические подробности (если что-то очень интересовала, мы задавали вопросы), сколько увидеть ключевые достопримечательности и хорошо провести время. Если вернусь в Прагу, буду рада снова заказать экскурсию с Таисией у вас.
11 апреля 2019
экскурсия (подача гида) понравилась очень, но организация сомнительная — мы ждали в условленном месте, встретились с мужчиной и побежали за ним, куда бежали — не понимали. он ничего не говорил. после чего привел нас к группе, выдал наушники и сказал, что мы оказывается, платим не полную сумму и по этому вот, присоединяйтесь. Всё понравилось, просто именно в нашем случае, получилось, как будто как-то из "под полы". И никто нас не предупредил, что так это происходит, мы сидели у метро ждали гида и всё не могли понять, где же наша группа и весь народ, потом появляется мужчина и мы бежим за ним, куда-чего .. не понятно. А так всё нормально, хорошая экскурсия!
7 марта 2019
Ожидали попасть на малочисленную экскурсию до 10 человек, как и было заявлено в объявлении, а попали в типичную туристическую группу с наушниками более 30 человек. Гид Антонина- специфический рассказчик, ощущение от экскурсии как от прочтения жёлтой прессы: больше рассказывалось про взаимоотношениях смонархов и священников, чем про город, его историю и архитектуру
1 марта 2019
Интересная экскурсия

Александра проводит ещё 8 экскурсий

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