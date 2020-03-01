Александра проводит ещё 10 экскурсий

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  4. В Берлин из Праги — на целый день!

Прошлое и настоящее немецкой столицы в большой обзорной экскурсии

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Берлин многолик, и хотя часть его наследия безвозвратно утрачена, автобусное путешествие из Праги в этот удивительный город станет познавательным знакомством с большой историей.

Вы увидите достопримечательности, отражающие главные черты Берлина, погрузитесь в атмосферу немецкой столицы и посмотрите на город глазами жителя сразу нескольких столетий.

И всё это за 15 часов!
70 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
Забронировать экскурсию
В Берлин из Праги — на целый день!
В Берлин из Праги — на целый день!

Что вас ожидает

Старое и новое в Берлине
Сильно пострадав во время военных бомбардировок, Берлин сегодня — уже не тот город, каким он был в начале XX и тем более XIX века. Но он по-прежнему стоит на месте слияния рек Хафель и Шпрее, испещрённый каналами и озерками, только сегодня более мультикультурный и открытый новому. Вы увидите главные символы Берлина: знаменитую телебашню, здание Рейхстага, Бранденбургские ворота, которые свяжут точки сложного маршрута по столице через века и эпохи. Всю поездку вы будете знакомиться с историей города и поймёте, как гармонично могут старая и новая архитектура дополнять единый облик.

Знаковые места «Афин на Шпрее»
Ваше знакомство с Берлином будет максимально разнообразным. Вы проедете мимо знаменитого зоопарка и парка Тиргартен, побываете на том самом бульваре Унтер-ден-Линден и проспекте Курфюстендамм, которому более 100 лет. Своими видами поделятся и Западный, и Восточный Берлин: вы осмотрите «Красную ратушу» и Музейный остров, фрагмент Берлинской стены и мемориал жертвам Холокоста. Площади и улицы города, готические соборы и современные культурные площадки пронесутся перед вами пёстрым калейдоскопом, чтобы облик Берлина сложился в единую картину. После централизованного путешествия у вас будет 3,5 часа свободного времени, чтобы погулять по городу в свободном темпе, попробовать немецкую кухню и вдоволь пофотографироваться.

Организационные детали

  • Экскурсия длится около 15 часов. Возвращение в Прагу — примерно в 10 вечера.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проводится на русском языке с радионаушниками
В Берлин из Праги — на целый день!
В Берлин из Праги — на целый день!
В Берлин из Праги — на целый день!
В Берлин из Праги — на целый день!
В Берлин из Праги — на целый день!

Экскурсия проводится в четверг и субботу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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Александра проводит ещё 10 экскурсий

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