Александра проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Старое и новое в Берлине

Сильно пострадав во время военных бомбардировок, Берлин сегодня — уже не тот город, каким он был в начале XX и тем более XIX века. Но он по-прежнему стоит на месте слияния рек Хафель и Шпрее, испещрённый каналами и озерками, только сегодня более мультикультурный и открытый новому. Вы увидите главные символы Берлина: знаменитую телебашню, здание Рейхстага, Бранденбургские ворота, которые свяжут точки сложного маршрута по столице через века и эпохи. Всю поездку вы будете знакомиться с историей города и поймёте, как гармонично могут старая и новая архитектура дополнять единый облик.

Знаковые места «Афин на Шпрее»

Ваше знакомство с Берлином будет максимально разнообразным. Вы проедете мимо знаменитого зоопарка и парка Тиргартен, побываете на том самом бульваре Унтер-ден-Линден и проспекте Курфюстендамм, которому более 100 лет. Своими видами поделятся и Западный, и Восточный Берлин: вы осмотрите «Красную ратушу» и Музейный остров, фрагмент Берлинской стены и мемориал жертвам Холокоста. Площади и улицы города, готические соборы и современные культурные площадки пронесутся перед вами пёстрым калейдоскопом, чтобы облик Берлина сложился в единую картину. После централизованного путешествия у вас будет 3,5 часа свободного времени, чтобы погулять по городу в свободном темпе, попробовать немецкую кухню и вдоволь пофотографироваться.