3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я не понимаю,почему это назвали экскурсией. Гида,как такового не было,просто приехал человек взял деньги и уехал. Потом другой человек молча отвез в ресторан и оставил. Посидели послушали песни на непонятном языке,посмотрели танцы непонятно что означающие. Никто ничего не обьяснял,не рассказывал. Девочка ведущяя очень веселая хорошая,но она не может повторять одно и то же на многих языках слишком долго и нудно. Поучаствовали в танцевальном конкурсе- смысл так и не поняли. Победителя не выявили,а может быть и не было цели определить лучшего? Тогда зачем это проводить, просто обьявили бы танцевальную паузу и пусть кто хочет,тот танцует. Хорошая мысль по поводу танцевальной паузы. Люди бы познакомились поближе. Может даже стали бы ездить друг к другу в гости. Мы так уже давно дружим с семьей из Праги. Вы заметили какой возраст у гостей этого шоу? Намного старше среднего,а почему? Потому что скучно. Нужно больше конкурсов с призами,викторин всяких и конечно подвижных игр,иначе через пару лет у Вас в зале будут сидеть одни пенсионеры и тех будет очень мало. Спасибо за внимание я никого не хотел обидеть,просто хочу что то изменить к лучшему,для будущих гостей. Александр. Санкт- Петербург.