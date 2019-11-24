3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Веселье по-чешски!
Этот вечер станет не просто походом в традиционный ресторан, а полноценным знакомством с чешским характером, гастрономическими привычками и любимыми музыкальными мотивами. Начинать, конечно, стоит с кухни, пива и моравского вина. Вы попробуете суп, например, классический чесночный и одно из вкуснейших вторых блюд: это может быть говяжий гуляш, или жареная свинина с кнедликами, или другое, не менее аутентичное мясное блюдо. Трапеза будет сопровождаться фольклорными песнями и плясками в исполнении профессиональных артистов. Чешские танцы, среди которых — вы, возможно, удивитесь — полька! заставят вас отсчитывать такт или даже пробудят желание выучить пару па, потому что национальная музыка очень зажигательная. К концу вечера вы почувствуете, что Чехия стала для вас чуточку ближе, и наверняка возьмёте на заметку пару рецептов.