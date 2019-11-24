3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичное знакомство с фольклором и кухней страны

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Что способно рассказать о подлинной культуре страны больше, чем её национальные песни, танцы и гастрономия? Отправившись в ресторанчик неподалёку от исторического центра Праги, вы погрузитесь в чешские застольные традиции, вкусы и запахи местной кухни, а также соприкоснётесь с народным искусством в исполнении талантливых артистов.

А возможно, чешская культура увлечёт вас настолько, что вы тоже пуститесь в пляс вместе с ними!
52 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Вечер в чешских традициях
Вечер в чешских традициях

Что вас ожидает

Веселье по-чешски!
Этот вечер станет не просто походом в традиционный ресторан, а полноценным знакомством с чешским характером, гастрономическими привычками и любимыми музыкальными мотивами. Начинать, конечно, стоит с кухни, пива и моравского вина. Вы попробуете суп, например, классический чесночный и одно из вкуснейших вторых блюд: это может быть говяжий гуляш, или жареная свинина с кнедликами, или другое, не менее аутентичное мясное блюдо. Трапеза будет сопровождаться фольклорными песнями и плясками в исполнении профессиональных артистов. Чешские танцы, среди которых — вы, возможно, удивитесь — полька! заставят вас отсчитывать такт или даже пробудят желание выучить пару па, потому что национальная музыка очень зажигательная. К концу вечера вы почувствуете, что Чехия стала для вас чуточку ближе, и наверняка возьмёте на заметку пару рецептов.

Организационные детали

  • Это не экскурсия, а развлекательный тур. Пожалуйста, учитывайте этот момент при заказе.
  • Ужин и напитки входят в стоимость экскурсии
  • Начало вечерней программы в 20:00
  • Трансфер туда и обратно входит в стоимость
  • Сразу после бронирования сообщите, пожалуйста, ваш адрес гиду
Вечер в чешских традициях
Вечер в чешских традициях
Вечер в чешских традициях

Экскурсия проводится в среду и субботу в 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Прекрасный вечер! Очень весело и интересно!
6 октября 2019
Я не понимаю,почему это назвали экскурсией. Гида,как такового не было,просто приехал человек взял деньги и уехал. Потом другой человек молча отвез в ресторан и оставил. Посидели послушали песни на непонятном языке,посмотрели танцы непонятно что означающие. Никто ничего не обьяснял,не рассказывал. Девочка ведущяя очень веселая хорошая,но она не может повторять одно и то же на многих языках слишком долго и нудно. Поучаствовали в танцевальном конкурсе- смысл так и не поняли. Победителя не выявили,а может быть и не было цели определить лучшего? Тогда зачем это проводить, просто обьявили бы танцевальную паузу и пусть кто хочет,тот танцует. Хорошая мысль по поводу танцевальной паузы. Люди бы познакомились поближе. Может даже стали бы ездить друг к другу в гости. Мы так уже давно дружим с семьей из Праги. Вы заметили какой возраст у гостей этого шоу? Намного старше среднего,а почему? Потому что скучно. Нужно больше конкурсов с призами,викторин всяких и конечно подвижных игр,иначе через пару лет у Вас в зале будут сидеть одни пенсионеры и тех будет очень мало. Спасибо за внимание я никого не хотел обидеть,просто хочу что то изменить к лучшему,для будущих гостей. Александр. Санкт- Петербург.
21 июля 2018
Вечер прошёл чудесно! Всем рекомендуем.

Александра проводит ещё 14 экскурсий

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