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Вкусная и хмельная Прага

Мария
Мария – Гид из Праги
Вкусная и хмельная Прага
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Вкусная и хмельная Прага
Вкусная и хмельная Прага

Что вы увидите

  • Площади Погоржелец
  • Лоретанская и Градчанская
  • улица Новый Свет
  • Чумной столб (Марианская колонна)
  • лучшие обзорные площадки Праги
  • Страговский монастырь
  • башня Келли
  • улица Нерудова
  • башня алхимика Келли
  • костел Девы Марии Победоносной (и маленький Езулатко)
  • набережные и мосты Влтавы
  • Народный театр
  • ротонда Святого Креста
  • площадь Мира
  • собор Святой Людмилы
  • театр "На Виноградах"
  • Виноградская водарна
  • собор Пресвятого Сердца Господня
  • Жижковская телебашня
  • младенцы Давида Черного...
Экскурсия для тех, кто узнаёт страну через ее кулинарные шедевры!
Эта экскурсия ⛳ авторская, все ресторанчики и пивные, которые в нее входят, опробованы лично мной, моими друзьями и родными. Чтобы вас невкусно накормили в Праге, надо очень постараться. Чтобы было хорошо, уютно и аппетитно, можно не выходить за пределы Старого города, что и делает большинство гостей Праги, но, конечно, не мои гости. За несколько лет жизни в Праге я нашла аутентичные, очень атмосферные ресторанчики. Там мы попробуем основные чешские закуски и блюда, все это будем запивать разным пивом: Козел, Старопрамен, Мастер, Свияны, Гамбринус и пр. )
Но параллельно с гастрономическими удовольствиями мы пройдем (и проедем) мимо красивейших мест. До некоторых из них редко добираются туристы.
Вы почувствуете сказочную атмосферу старейшей улочки Новый Свет, узнаете секрет эликсира вечной жизни Макропулоса, где найти мумию монашки и в каком доме жил и творил великий Ян Неруда.
Я покажу, где великий проходимец и алхимик Эдвард Келли с помощью философского камня превращал ртуть в золото.
Вы загадаете желание у маленького Езулатко.
Вы увидите старейшую ротонду Праги, которой тысяча лет (таких осталось всего три в городе), услышите мрачные легенды об озере и утонувшей в нем девушке на кресте.
Вы насладитесь великолепным собором Святой Людмилы – первой христианки Чехии, погибшей страшной смертью. Порадуете глаз красивейшим театром “На Виноградах”. Узнаете о счастливой и трагической судьбе двух великих братьев – писателя Карела Чапека и художника Йозефа Чапека, придумавших слово “робот”.
Я развлеку вас рассказами о страшных свойствах короны Святого Вацлава, о судьбах королей и тамплиеров, о великих взлетах и сокрушительных поражениях чешского народа. Вы услышите о том, как по кусочкам воссоединялась Прага, чтобы стать такой, какую мы ее сегодня знаем и любим.
Вы увидите самый необычный храм Праги – собор Пресвятого Сердца Господня, чей облик неумолимо напоминает корабль-ковчег, и узнаете, зачем архитектор развесил внутри храма огромные золотые шары.
Вас удивит Жижковская телебашня, похожая на, простите, автомат Калашникова. А ползающие по ней черные младенцы без лиц знаменитого эпатажного художника Давида Черного заставят вас задуматься.
Если к тому времени вы не сильно устанете, мы можем дойти до уникального в своем роде бара “У Пиждюха”. За не самым приличным названием скрывается крошечная пивная с простейшими закусками, уникальной атмосферой, колоритными местными завсегдатаями, которые заглядывают сюда поговорить и выпить 🍹 кружечку свежих Свиян. Между прочим, великий Вацлав Гавел писал сказки про Пиждюхов до того, конечно, как его избрали Президентом.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перекусы-пиво-обеды-ужины
  • переезды на трамваях
Начало
🚩 Трамвайная остановка 22 и 23 трамвая "Погоржелец"
Место завершения
🏁 район Жижков
Вкусная и хмельная Прага
Вкусная и хмельная Прага
Вкусная и хмельная Прага
Вкусная и хмельная Прага
Вкусная и хмельная Прага

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария
Мария
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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