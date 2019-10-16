3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия

Узнать историю древнего района и запечатлеть себя в его декорациях

Лариса
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Лариса – ваш гид
Фотоэкскурсия — очень удобный формат: вы получаете новые знания, наслаждаетесь прогулкой, а приятные воспоминания остаются с вами навсегда.

Приглашаю на утреннюю экскурсию по древней крепости Вышеград.

Вы восхититесь архитектурой, очаруетесь панорамой со смотровых, погуляете по мощёным улочкам и услышите увлекательные вышеградские легенды.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия

Что вас ожидает

Истории древнего холма и крепости
Вышеград — так называют исторический район и одноимённую крепость на холме. Прогуливаясь по этому месту, вы увидите Таборские ворота и руины готических ворот, старинную Ротонду Святого Мартина и величественную Базилику Святого Петра и Павла, любимое место венчания и крещения детей у чехов и гостей города. А я поделюсь историей возникновения крепости без сухих цифр и дат — рассказ будет наполнен легендами Вышеграда и яркими историческими сюжетами.

Панорамы и дивный парк
Вам встретятся несколько уютных смотровых площадок: небольших, с балясинами и старинными фонарями. А главное — с чарующими видами Праги! Кроме того, мы не спеша прогуляемся по тихому парку с фонтанчиками, статуями и растущим вдоль стен виноградом — чехи любят устраивать здесь пикники. А мы сможем заглянуть в приятное кафе на чашечку кофе.

Лучшие моменты на фото
Это будет спокойная прогулка: вы насладитесь атмосферой, полюбуетесь видами и сможете уловить всё то, чем Прага отличается от других городов. А я с радостью поймаю в объектив фотоаппарата лучшие мгновения и сделаю ваши воспоминания об этом дне красивыми и долговечными.

Кому подойдёт экскурсия

Всем: и друзьям, и небольшим группам, и семейным парам с детьми, и индивидуальным путешественникам.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены до 20 фотографий, которые вы получите на следующий день ссылкой на «облако».
  • Экскурсия начинается в районе ст.м. Vysehrad (другой вариант мы можем обговорить заранее).
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия
Встречаем утро на Вышеграде — фотоэкскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Здравствуйте, дорогие путешественники, приветствую вас на моей страничке! Когда я приехала в Прагу, мне хотелось узнать и познать страну, которую я выбрала для дальнейшей жизни. И я пошла на курсы профессиональных гидов по Праге и Чехии. Буду счастлива познакомить вас с городом, который я очень люблю и живу им. Это часть моих интересных открытий здесь и мне хочется поделиться ими с вами. С удовольствием дам советы и отвечу на все интересующие вас вопросы. И я буду рада встрече с Вами в Праге!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ларисе, она отличный фотограф и приятный в общении человек. Мы погуляли по Вышеграду, выбрали места для съемок и сделали кучу фотографий. Чувствуется, что Лариса свое дело знает. Если получится опять приехать в Прагу, то непременно выберу фотоэкскурсию с ней.
Ольга
12 августа 2019
Один из важных аспектов фотосессии - обоюдная симпатия фотографа и "модели". С Ларисой у нас все сразу получилось. Это человек, с которым можно чувствовать себя легко и непринужденно. Она дружелюбна и общительна.
Лариса хорошо знает город, предлагает классные локации для снимков.
Очень понравилось, что были учтены наши пожелания о не банальной лав-стори. Креативный подход, заранее продуманные предложения и экспромт.
Заранее мы обсудили места для съемок, нашу одежду и аксессуары, что говорит о том, что фотограф был нацелен на классный результат, как и мы.
Провели замечательно время и получили классные фото на память о Пражской прогулке.
Лариса, спасибо огромное!
22 мая 2019
От всей души выражаем огромную благодарность за проведение интересной, познавательной экскурсии. Мы не ожидали увидеть такое огромное количество прекрасных фотографий.
Все прошло очень хорошо, нам понравилось. С Ларисой приятно иметь дело, впечатления положительные, получили в своей жизни определенный опыт съёмок.
Результатом остались доволены. Все сделано, все выполнено.
Фотографии впечатлили настолько, что заказали у Ларисы ещё одну фотосессию, результаты которой нас тоже очень порадовали.

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