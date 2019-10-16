3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории древнего холма и крепости

Вышеград — так называют исторический район и одноимённую крепость на холме. Прогуливаясь по этому месту, вы увидите Таборские ворота и руины готических ворот, старинную Ротонду Святого Мартина и величественную Базилику Святого Петра и Павла, любимое место венчания и крещения детей у чехов и гостей города. А я поделюсь историей возникновения крепости без сухих цифр и дат — рассказ будет наполнен легендами Вышеграда и яркими историческими сюжетами.

Панорамы и дивный парк

Вам встретятся несколько уютных смотровых площадок: небольших, с балясинами и старинными фонарями. А главное — с чарующими видами Праги! Кроме того, мы не спеша прогуляемся по тихому парку с фонтанчиками, статуями и растущим вдоль стен виноградом — чехи любят устраивать здесь пикники. А мы сможем заглянуть в приятное кафе на чашечку кофе.

Лучшие моменты на фото

Это будет спокойная прогулка: вы насладитесь атмосферой, полюбуетесь видами и сможете уловить всё то, чем Прага отличается от других городов. А я с радостью поймаю в объектив фотоаппарата лучшие мгновения и сделаю ваши воспоминания об этом дне красивыми и долговечными.

Кому подойдёт экскурсия

Всем: и друзьям, и небольшим группам, и семейным парам с детьми, и индивидуальным путешественникам.