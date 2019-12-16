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Карлов мост, остров Кампа и другие символы города на фотопрогулке с самыми близкими

Лариса
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Лариса – ваш гид
Когда мы путешествуем с семьёй, не всегда удается сделать хороший снимок всех вместе на фоне понравившихся локаций.

Эта фотосессия именно для того, чтобы оставить самые яркие воспоминания о поездке.

Я проведу вас по легендарным символам чешской столицы, поймаю ваши эмоции объективом фотоаппарата и попутно поделюсь любопытными историями о красавице-Праге.
126 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вся семья в кадре: фотосессия в Праге
Вся семья в кадре: фотосессия в Праге

Что вас ожидает

Все яркие локации Праги и вы — на памятных фотоснимках
Ваша фотосессия начнётся с центральной площади Праги, Староместской: словно сошедшие со страниц сказки острые башни Тынского храма станут не просто декорацией, а важной составляющей кадра! Двигаясь по тесным улочкам, мы будем находить атмосферные закоулки для кадров, прежде чем доберёмся до легенды чешской столицы — Карлова моста с его незабываемыми видами. Далее свернём на остров Кампа, прогуляемся по живописным аллеям в сторону стены Джона Леннона, пройдём под мостом со стороны Малы Страны и направимся к месту обитания лебедей.

Вас ждёт множество ярких локаций и красивых видов, а чтобы на фотопрогулке было не только красиво, но и интересно — я поделюсь с вами историей важных достопримечательностей и любопытных мест города.

Организационные детали

Все фотографии я передаю через облако по ссылке в течение 5/7 дней (40 — 45 шт. в цветокоррекции + 3 шт. на выбор в фотошопе)

Вся семья в кадре: фотосессия в Праге
Вся семья в кадре: фотосессия в Праге
Вся семья в кадре: фотосессия в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Здравствуйте, дорогие путешественники, приветствую вас на моей страничке! Когда я приехала в Прагу, мне хотелось узнать и познать страну, которую я выбрала для дальнейшей жизни. И я пошла на курсы профессиональных гидов по Праге и Чехии. Буду счастлива познакомить вас с городом, который я очень люблю и живу им. Это часть моих интересных открытий здесь и мне хочется поделиться ими с вами. С удовольствием дам советы и отвечу на все интересующие вас вопросы. И я буду рада встрече с Вами в Праге!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 декабря 2019
Прекрасная прогулка с фотосессией. Несмотря на декабрь фото получились. Узнали немного о современных традициях и о главных достопримечательностях. Лариса предложила свои локации + мы предлагали свои. Рекомендуем.

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