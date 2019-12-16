Все яркие локации Праги и вы — на памятных фотоснимках Ваша фотосессия начнётся с центральной площади Праги, Староместской: словно сошедшие со страниц сказки острые башни Тынского храма станут не просто декорацией, а важной составляющей кадра! Двигаясь по тесным улочкам, мы будем находить атмосферные закоулки для кадров, прежде чем доберёмся до легенды чешской столицы — Карлова моста с его незабываемыми видами. Далее свернём на остров Кампа, прогуляемся по живописным аллеям в сторону стены Джона Леннона, пройдём под мостом со стороны Малы Страны и направимся к месту обитания лебедей.
Вас ждёт множество ярких локаций и красивых видов, а чтобы на фотопрогулке было не только красиво, но и интересно — я поделюсь с вами историей важных достопримечательностей и любопытных мест города.
Организационные детали
Все фотографии я передаю через облако по ссылке в течение 5/7 дней (40 — 45 шт. в цветокоррекции + 3 шт. на выбор в фотошопе)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие путешественники, приветствую вас на моей страничке!
Когда я приехала в Прагу, мне хотелось узнать и познать страну, которую я выбрала для дальнейшей жизни. И я пошла на курсы профессиональных гидов по Праге и Чехии.
Буду счастлива познакомить вас с городом, который я очень люблю и живу им. Это часть моих интересных открытий здесь и мне хочется поделиться ими с вами.
С удовольствием дам советы и отвечу на все интересующие вас вопросы.
И я буду рада встрече с Вами в Праге!
Прекрасная прогулка с фотосессией. Несмотря на декабрь фото получились. Узнали немного о современных традициях и о главных достопримечательностях. Лариса предложила свои локации + мы предлагали свои. Рекомендуем.
Прогулка, которая откроет романтические страницы города и оставит фото-воспоминания
Прага привлекает путешественников со всего света не только многовековой историей и богатой архитектурой, но и особой романтической аурой. Возможно, пражские улочки, мосты и площади столетиями «заряжались» этой атмосферой благодаря многочисленным историям любви, связанным с городом. Вы услышите самые интересные из них, узнаете о легендах и свадебных традициях чехов. Я обещаю вам не только увлекательный рассказ, но и чудесные фотографии с этой прогулки по прекрасным уголкам Праги.
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.