Что вас ожидает

Все яркие локации Праги и вы — на памятных фотоснимках

Ваша фотосессия начнётся с центральной площади Праги, Староместской: словно сошедшие со страниц сказки острые башни Тынского храма станут не просто декорацией, а важной составляющей кадра! Двигаясь по тесным улочкам, мы будем находить атмосферные закоулки для кадров, прежде чем доберёмся до легенды чешской столицы — Карлова моста с его незабываемыми видами. Далее свернём на остров Кампа, прогуляемся по живописным аллеям в сторону стены Джона Леннона, пройдём под мостом со стороны Малы Страны и направимся к месту обитания лебедей.

Вас ждёт множество ярких локаций и красивых видов, а чтобы на фотопрогулке было не только красиво, но и интересно — я поделюсь с вами историей важных достопримечательностей и любопытных мест города.